Fet odds på Shakhtar-seier mot et slitent Basel-lag

Basel har ikke ligget under til pause i Europa League denne sesongen, men vi tror Shakhtar Donetsk bryter ned sveitserne i andre omgang.

Basel spiller sin femte kamp på litt over to uker. Selv om de slo Eintracht Frankfurt i forrige uke, så har de virket slitne. Vi tror de får problemer mot sterkt Shakhtar Donetsk-lag.

Shakhtar Donetsk - Basel (Pause/fulltid dobbel) - U/H 4,80 (spillestopp kl. 20.55)

Europa League, kvartfinale. Spilles på nøytralbane i Gelsenkirchen. Shakhtar Donetsk imponerte i mars da de banket Wolfsburg 2-1 borte i den første åttendedelsfinalen. Ukrainerne fulgte opp med å høvle over tyskerne i forrige uke. De slo dem overbevisende 3-0 på hjemmebane. Nå har Shakhtar Donetsk stø kurs mot sin første Europa League-semifinale siden 2016.

Suverene i den hjemlige ligaen

Den hjemlige sesongen i Ukraina var over i midten av juli, der var Shakhtar fullstendig overlegne. De var 23 poeng foran Dinamo Kiev som endte på andreplass, og tok sitt fjerde ligamesterskap på rad.

Ukrainerne er ubeseiret etter koronapausen, hvorav de har vunnet åtte av ti kamper og scoret imponerende 24 mål.

Basel endte på en skuffende tredjeplass i den sveitsiske ligaen, 14 poeng bak ligamester Young Boys. Laget er ute av form. De har kun vunnet syv av de siste 15 kampene siden ligaen startet opp igjen i Sveits. Fire av de siste seks kampene har endt uavgjort. 1-0-seieren mot et sterkt Eintracht Frankfurt-lag i forrige uke ga nok laget likevel litt påfyll av selvtillit, og de har muligheten tirsdag til å ta seg til klubbens første semifinale i Europa siden 2013.

Tøft kampprogram

Det er likevel grunn til bekymring. De har nemlig kun har scoret ett mål på de tre siste kampene. Både Basel og Shakhtar var i aksjon i Europa League i forrige uke, men sesongen i Sveits var avsluttet kun tre dager før Basel møtte Frankfurt. Sveitserne virker slitne, og tirsdag spiller de sin femte kamp på drøye to uker.

I fem av Shakhtars seks gruppespillkamper i Champions League var stillingen uavgjort til pause. Det sto også uavgjort til pause i kampen mot Wolfsburg i forrige uke, men ukrainerne vant 3-0 etter en herlig sluttspurt.

Basel på sin side har ikke ligget under til pause i noen av kampene sine i Europa League denne sesongen, men i fire av de ti siste kampene i Europa har stillingen vært uavgjort.

Vi tror Shakhtar vinner her, men Basel vil gi ukrainerne kamp. Vi tror på et scenario hvor det står uavgjort til pause og at Shakhtar vinner til slutt. Oddsen på U/H-spillet er 4,80.

