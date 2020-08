FFK taper ikke i Halden igjen

Fredrikstad tapte 0-1 mot Kvik på bortebane sist sesong. De taper ikke lørdagens kamp.

Toppoppgjør mellom naborivalene Kvik og Fredrikstad. Begge lagene har full pott etter de fem første kampene. Det er kun målforskjellen som skiller lagene.

Se kampen mellom Kvik Halden og Fredrikstad her fra lørdag klokken 16.00

Kvik Halden - Fredrikstad 2,45 - 3,30 - 2,35 B (spillestopp kl. 15.55)

2. divisjon avdeling 1. Kvik Halden overrasket alle med en fantastisk første sesong i 2. divisjon, hvor de endte på kvalik, kun to poeng fra opprykk og fem poeng foran Fredrikstad på tredjeplass. Dermed fikk haldenserne spille opprykkskvalifisering til OBOS-ligaen, men røk ut mot Åsane.

Drømmestart for Kvik

De har bare gjort små endringer i stallen i løpet av vinteren, men haldenserne har mistet viktige Youssef Chaib til Strømmen. Flere trodde at Kvik ville få det langt vanskeligere denne sesongen, men Kent Bergersens menn har fått en drømmestart. De har fortsatt til gode å avgi poeng, og Kvik har kun sluppet inn to mål på fem kamper.

En god nyhet for Kvik-trener Kent Bergersen er at keeper David Paulmin er friskmeldt. I tillegg er Øystein Lundblad Næsheim tilbake fra koronakarantene, og det jobbes knallhardt for å få Sullivan Lakhamy spilleklar. Der mangler bare papirene fra det franske forbundet.

Trente på naturgress

Fredrikstad hadde fredag formiddag den siste treningen før bortekampen i Halden Den ble gjennomført på naturgress på Sentralidrettsanlegget på Lisleby. Kvik Halden spiller sine matcher på naturgress, så FFK fikk en kort økt for å bli kjent med underlaget. FFK har fått en perfekt start på sesongen. De har tatt 15 av 15 mulige poeng. Målforskjellen viser 12-6.

Spillemessig ble FFK tidvis rundspilt av Skeid, men vant. Mot Kjelsås skulle laget slå tilbake - og responderte ved å spille årsbeste i førsteomgang. Ledet 2-0 og skapte et tosifret antall sjanser. Kjelsås reduserte rett etter pause, fikk deretter en mann utvist, men utlignet likevel få minutter senere. FFK tok tilbake ledelsen ti minutter før slutt.

Kapteinen tilbake hos FFK

FFK-trener Bjørn Johansen innrømmer at det er et vanskelig laguttak. Mest sannsynlig er kaptein Henrik Kjelsrud Johansen tilbake i startoppstillingen. Svenske Love Reuterswärd var tilbake mot Kjelsås med sin først offisielle kamp siden september 2019. Nykommerne Hasan Duman og Ayoub Aleesami er andre som er aktuelle for spill. Stortalentet Anas Farah er tilbake etter skade og lukter også på en plass i startoppstillingen. Ludvig Begby er den eneste på skadelisten.

Da disse to lagene møttes sist sesong vant Kvik 1-0 hjemme i Halden, mens FFK vant 2-0 i plankebyen. Det blir garantert en tett og jevn match i Halden. Kvik har sluppet inn mål i de tre siste kampene. Evnen til å avgjøre tette kamper har vært styrken til aristorkartene fra plankebyen så langt denne sesongen. Klarer de det igjen? Vi er litt usikker, men vi tror ikke den gamle storheten i norsk fotball taper igjen.

Åpen toppkamp i Halden. Uavgjort til 3,30 i odds er ok U er resultatet begge agene kan leve med.

