Fikk vinnertelefonen fra Hamar tirsdag på golfbanen

Det ble en virkelig god runde golf for denne mannen.

Det var en overrasket Kenneth Stava fra Hafrsfjord i Stavanger som tok telefonen tirsdag ettermiddag da Norsk Tipping ringte.

- Er jeg kveldens Extra-kandidat? Men jeg er jo på golfbanen, sa Stava overrasket da han tok telefonen.

En minnerik golfrunde

Stava var sikret en inngangsum på 273 950 kroner. Han fortalte at han kom til å slite med å spille golf, og vurderte om han skulle dra hjem for å få med seg TV-trekningen - og det gjorde han.

- Dette er jo once in a lifetime. Det er klart jeg måtte hjem, sier Stava.

Ett av tallene Stava hadde på spillebrettet sitt ble trukket. Dermed hoppet Stava opp på premiestigen og sikret seg nøyaktig 684 875 kroner.

- Hva skal du bruke premien på?

- Mulig det blir noen nye golfkøller. Jeg drømmer om en motorsykkel, så kanskje jeg skal realisere en sånn drøm, sier han fornøyd.

Strava kjøpte kupongen på mobilen.

Onsdag er det cirka 335 millioner i Vikinglotto-potten. Du kan levere din kupong her.

Flere heldige Extra-spillere

Første bilde

Seks personer fylte første bilde og vant dermed en premie på 14 400 kroner hver.

Mann fra Bryne. Kupongen ble kjøpt på Narvesen, Jernbanestasjonen Bryne.

Mann fra Levanger. Kupongen kjøpte han via Norsk Tippings app.

Kvinne fra Vormsund. Hun kjøpte også sin kupong via appen.

Mann fra Halden. Kupongen ble kjøpt på Narvesen, Tista senter.

Kvinne fra Oslo. Kupongen ble kjøpt i appen.

Kvinne fra Halden. Denne kupongen ble også kjøpt på Narvesen, Tista senter.

Første ramme

Én person fra Trøndelag fylte første ramme, og dermed vant Extra-spilleren 144 025 kroner.

En kvinne fra Hitra. Vinnerkupongen kjøpte hun på Joker, Dolmøy.

Første brett

Én person fylte første brett. Den heldige vant nøyaktig 403 270 kroner.

Kvinne fra Vadsø. Hun kjøpte sin kupong på Vestre Jakobselv.

13 spillere med Extra-flaks

Extrasjanse-potten på 100 000 kroner ble fordelt på 13 vinnere tirsdag 19. mai. Det betyr at vi kan gratulere de heldige vinnerne med 7 690 kroner hver.

Vinnersannsynlighet Extra:

Vinnersannsynlighet for førstepremien i Extra – som tilfaller den som trekkes ut som Extra-kandidaten – er 1:360.000 per kupong. Utdypende: Vinnersannsynlighet for å bli trukket ut som Extra-kandidaten er basert på antall deltakere. I Extra er det rundt 360.000 kuponger i spill hver trekning, og siden én solgt kupong trekkes ut, blir vinnersannsynligheten ca. 1:360.000 per kupong.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019: 2 249 870

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 76

Antall millionærer i 2019: 19

Høyeste premieutbetaling i 2019: 2 000 000 kr