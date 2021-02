Fire nordmenn kan ta gull på søndagens jaktstart i VM

Norge misset pallen på fredagens sprint, men vi fikk alle våre fire inn blant de ni beste. Søndag starter Johannes Thingnes Bø, Johannes Dale, Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid alle med gullsjanse på jaktstarten.

Det er duket for noen vanvittig spennende jaktstarter i VM i skiskyting søndag i Pokljuka. Gutta er først ut og her starter jaktstarten kl 13.15 og du ser løpet på NRK1/NRK TV. Det skilte kun 28,2 sekunder fra gullvinner Martin Ponsiluoma til Tarjei Bø på 9. plass på fredagens sprint og alle de ni første fra den sprinten, er vinnerkandidater på søndagens jaktstart.

Onsdag er det ca 33 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Til tross for at vi fikk alle våre fire løpere inn blant de ni beste fredag, ble det ingen nordmenn på pallen. Det var skuffende med tanke på den store dominansen de norske herreløperne har hatt i verdenscupen gjennom hele sesongen. Norge hadde vunnet samtlige seks verdenscupsprinter denne sesongen før fredagens VM-løp.

Jakstart VM skiskyting - Johannes Thingnes Bø tar gull - 2,50 (spillestopp kl 13.15)

Det er avviklet fire jaktstarter i verdenscupen denne sesongen. Sturla Holm Lægreid har vunnet to av dem, franske Quinten Fillon Mallet har vunnet en, mens Sebastian Samuelssom vant den første i finske Kontiolahti. Samtidig blir det ikke helt rett å sammenligne jaktstarter med hverandre, da det alltid er resultatene fra sprinten som legges til grunn.

Klikk her for å levere dette tipset

Johannes Thingnes Bø er det største norske gullhåpet

Johannes Thingnes Bø var den eneste av de som endte topp ni fredag som pådro seg to strafferunder, Johannes Dale og Tarjei Bø måtte tåle en strafferunde, mens Sturla Holm Lægreid leverte litt skuffende i løypa med tanke på at han skjøt feilfritt. Johannes Thingnes Bø er uansett den største favoritten til å vinne søndagens jaktstart, da han har vist at farten i sporet fortsatt er overlegent best. Han var helt overlegen i den siste fellesstarten før VM og er nok voldsomt seierssugen søndag.

2,50 på at Thingnes Bø vinner gull er ikke mer enn det må være, men vinnersjansen skal uansett være god for Norges beste mannlige skiskytter.

Klikk her for å levere dette tipset