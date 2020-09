Fire nye Lotto-millionærer

Hva er vel bedre enn Lotto-trekning som oppladning til Supertrekning neste uke? Les videre for alle detaljene om generalprøven til neste ukes høydepunkt.

Visste du at det i snitt blir rundt fire Lotto-millionærer per uke? Kveldens utgave av Lotto hadde akkurat det, og holder seg dermed på det kjente og kjære "jevne". Med sju rette hver deler de premiepotten på nesten 15 millioner kroner mellom seg. Det gir dem 3.712.735 kroner hver i premiepenger.

Kveldens heldige klarte å slå inn en tre på rad i sin rekke, som så slik ut:

Lotto-tallene: 3 - 5 - 10 - 12 - 13 - 14 - 27

Tilleggstallet: 11

Vinnergjengen denne uka består av følgende personer:

Kvinne fra Stavanger i Rogaland

Kvinne fra Hå i Rogaland

Kvinne fra Kragerø i Vestfold og Telemark

Mann fra Fredrikstad i Viken

Nå prøver Norsk Tipping å gjøre det som må være en av verdens hyggeligste jobber. Å meddele den gode nyheten til vinnerne.

Saken oppdateres med vinnerreaksjoner når Norsk Tipping har fått kontakt med vinnerne.

Supertrekning i anmarsj



Lørdag 12. september trekkes det tilfeldig ut ca. 33 nye Lotto-millionærer blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning. Jo flere Lotto-rekker du har spilt, desto flere deltakelser får du. Dersom du for eksempel har levert fem rekker, så har du automatisk fem lodd med i trekningen.

Vinnersannsynlighet i Supertrekning

Supertrekning i Lotto gjennomføres fire ganger i året. Dette er et tilleggsspill du automatisk er med på når du leverer dine ordinære Lotto-rekker. Her trekkes det ut flere tilfeldige vinnere av 1 million kroner. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning. Alle Lotto-rekker innlevert mellom to Supertrekninger er med i trekningen. Hver rekke spilt omgjøres til en deltagelse (lodd) i trekningen.

Vinnersannsynlighet i Supertrekning er ca. 1:5,5 millioner per deltagende rekke. Forklaring: Hver uke overføres 7,35 prosent av premiepotten i Lotto til neste Supertrekning-pott, eller på mikronivå: 18,375 øre per rekke. Hvis potten eksempelvis er på 35 millioner kroner, betyr det at cirka 190 millioner rekker er innlevert, har bidratt til potten og er med i trekningen. 190 millioner delt på 35, gir ca. 1:5,5 mill. per rekke i vinnersannsynlighet. Med andre ord vil vinnersannsynligheten være fast, mens antall millionvinnere vil variere ut fra antall innleverte rekker. Jo flere innleverte rekker mellom hver Supertrekning, jo flere millionvinnere trekkes ut.

Klar for Lotto og Supertrekning?

I tillegg til å vinne ved uttrekning i Supertrekning spilles det også om den vanlige Lotto-potten. Så her får du vinnersjanser i både pose og sekk hvis du spiller før lørdag klokka 18.

Spill Lotto her, lykke til!

(Vinnersannsynlighet for førstepremie i Lotto er 1:5,4 mill. pr. rekke. )