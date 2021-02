Fire nye Lotto-millionærer

Gullrekka eller Lotto-rekka, moro er det uansett.

Det skorter ikke på underholdningsperler når helgen kommer. Lotto svikter ikke denne helgen heller, og leverer stadig. Med ekstra mye på tapeten ble Lotto-sendingen lagt over på NRK2 for anledningen.

Jevnt over pleier det å være fire nye Lotto-vinnere hver lørdag, sier Norsk Tipping. Det ble det denne gangen også. Hver av de fire nye millionærene vant 3.865.260 kroner. For å ende opp der traff de med sin sjutallsrekke. Dette er tallene som gjorde de fire vinnerne til Lotto-millionærer:

Lotto-tallene: 7 - 15 - 17 - 22 - 23 - 31 - 32

Tilleggstallet: 21

Har du lyd på telefonen?

De fire er strødd rundt om i landet, og venter en telefon som har vært fast og tro i sin tjeneste lenge. Telefonen fra Hamar vil ankomme følgende steder:

Mann fra Trøndelag

Kvinne fra Vestland

Mann fra Rogaland

Mann fra Vestfold og Telemark

Hvis det er du som har trukket det lengste strået i kveld hadde jeg ikke ventet med å skru av lydløs på mobilen. En annen ting som er sikkert, er at å følge med på hvem som vinner i Lotto fort gjør deg fort drevet i de nye fylkesnavnene.

Saken oppdateres med vinnernes reaksjoner.

Lotto-potten neste gang er på cirka 14 millioner kroner.

Vinnersjanse Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersjanse for Lotto her.