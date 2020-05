Fire spillere fra fire landsdeler vant 3.830.215 kroner i Lotto

De siste to ukene har to griseheldige vinnere tatt med seg hele potten, men hvor lenge kan det vare?

I gjennomsnitt er det omkring fire kuponger som går inn med sju rette i Lotto. Derimot så har det vært bare en kupong i hver av de to siste trekningene som har knekt Lotto-koden. Det har gitt oss to vinnere som har kunnet juble over summer på nærmere 15 millioner kroner.

Denne uken kan vi si at vi har fått den mer vante varianten igjen. Fire heldige spillere har nemlig vunnet førstepremien i Lotto. I motsetning til i de siste to ukene, så må dagens vinnere dele førstepremiepotten. Med en pott på over 15 millioner denne uken også skal nok ikke det være noe problem, for hver av vinnerne ble så mye som 3.830.215 kroner rikere.

Her ser du suksessoppskriften til lørdagens vinnere:

Lotto-tallene: 9- 15 - 16 - 18 - 28 - 31 - 33

Tilleggstallet: 32

Kveldens heldige er fra følgende fylker:

Trondheim

Vestfold og Telemark

Nordland

Rogaland

Vant med kun en kupong

Nordlands-vinneren er en kvinne. Hun svarte ikke første gangen Norsk Tipping ringte, men var klar da de prøvde igjen. Hvis det i det hele tatt er mulig å bli klar for en slik beskjed.

- Jeg satt i telefonen første gangen. Jeg sjekket nummeret, og så det var fra Norsk Tipping. Dette er helt vanvittig Jeg bare hivde inn en kupong, forteller kvinnen.

- Går det an å være så heldig? Det føles helt uvirkelig. Dette trygger fremtiden vår, sier kvinnen, som ønsker å være anonym.

De faste lykketallene ga fulltreff

Mannen fra Rogaland hadde ikke sett Lotto-trekningen i forkant på fjernsynet. Han ble sjokkert da han ble fortalt at han hadde blitt Lotto-millionær.

- Det høres helt fantastisk ut! Og dette er lykkekupongen jeg har levert fast de siste ti årene, sier mannen fra Haugalandet.

Han ønsker å nedbetale gjeld, i tillegg drømmer han om en fin ferietur og kanskje en bobil.

Saken oppdateres når Norsk Tipping har snakket med vinnerne fra Trondheim og Vestfold og Telemark.

(Vinnersannsynlighet for førstepremie i Lotto er 1:5,4 mill. pr. rekke. )