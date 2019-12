Flamengo skaper problemer for Liverpool

VM for klubblag har en langt høyere status i Sør-Amerika enn i Europa. Vi tror Liverpool får problemer mot Flamengo.

Det er en strålende lørdag vi har foran oss. Det spilles sju kamper i Premier League, det finale i klubb-VM med Liverpool mot Flamengo og det full serierunde i Championship. I tillegg er det kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1 og det er masse vintersport på menyen. I franske Annecy er det jaktstart skiskyting for både kvinner og menn, og i Val Gardenia er det verdenscup utfor for menn. I tillegg er det verdenscup hopp fra Engelberg for gutta og i Planica er det verdenscup langrenn med sprint både for menn og kvinner.

Liverpool - Flamengo 1,42 - 4,30 - 5,10 U (spillestopp kl. 1825)

VM for klubblag, finale Spilles i Qatar. Liverpool måtte slite for å sikre seieren mot Monterrey i semifinalen, men Firminho scoret seiersmålet på tampen av kampen.

Jurge Klopp sine menn var ikke i nærheten av toppnivået sitt i 2-1-seieren mot meksikanske Monterrey på onsdag, men de gjorde det de måtte for å skaffe finaleplassen. Scouserne må heve seg flere hakk om de skal bli verdens beste klubblag lørdag kveld. Heldigvis for Liverpool ser det ut som Virgil van Dijk blir spilleklar. Han vil forsterke Liverpool-laget.

Dersom man ser vekk fra 0-5-tapet i ligacupen, hvor Liverpool spilte med et rent juniorlag, er Klopps mannskap nå ubeseiret i 20 kamper, hvorav 17 er vunnet. Liverpool er gode, men de kan få problemer mot Flamengo-lag som er på opptur med portuiseren Jorge Jesus som trener.

Den portuisiske manageren har gjort Flamengo til et topplag. Jesus har revolusjonert måten laget spiller fotball på etter at han tok over i juni. Da den tidligere Benfica-treneren tok over lå Flamengo på tredjepass i den brasilianske toppserien, åtte poeng bak serielederen etter ti serierunder. Den offensive spillestilen til Jorge Jesus førte dem til topps på tabellen.

Brasilianerne tok et suverent seriegull i den hjemlige ligaen og hadde hele 16 poeng ned til andreplassen, og de kvalifiserte seg for klubb-VM etter å ha slått argentinske River Plate 2-1 i en dramatisk Copa Libertadores-finale. Flamengo vant greit 3-1 mot Al Hilal i sin semifinale i Qatar, uten at de imponerte spillemessig.

Flamengo vant den brasilianske ligaen for første gang så sent som i 1980. Det tidlige 80-tallet var storhetstiden til Rio de Janeiro-klubben. Lagets største stjerne i den tiden var den legendariske brasilianske playmakeren Zico. De vant ligaen fire ganger, og de vant også klubb-VM - mot Liverpool.

I 1981 vant brasilianerne 3-0 mot Kenny Daglish & Co. Bob Paisley berømte Europa Cup-vinnere ble rundtspilt i Tokyo, og de brasilianske supporterne synger fortsatt om storseieren mot Liverpool i sangene sine. Det forteler litt om hvilke status klubb-VM har i Sør-Amerika.

Mesterskapet har ikke samme statusen i Europa, men Champions League-vinnerne fra Europa har likevel vunnet turneringen elleve av de siste tolv gangene. Det eneste tapet til de europeiske lagene i denne perioden kom i 2012, da Chelsea tapte 0-1 mot brasilianske Corinthians i finalen.

Flamengo vil ikke bli noen pushover for Liverpool. De har spillere som kan skape problemer for Liverpool. Gabriel Barbosa er på lån fra italienske Inter. Han har scoret 25 mål på 29 kamper i ligaen denne sesongen. Jeg synes Liverpool er gjort til for stor favoritt. Denne finalen blir jevn, og jeg tror det kan stå uavgjort etter 90 minutter.

