Flere godbiter på midtukens tippekupong

1. Arsenal — Chelsea

Andre kamp av semifinalen i ligacupen, den første endte 0-0 og således har ingen av lagene noe reelt incentiv for å angripe fra start. Arsenal smadret Crystal Palace 4-1 i helgen og fikk endelig en slutt på Alexis Sanchez-sagaen, vi skal ikke se bort fra at det kan ha en forløsende effekt. Hele saken har ridd the Gunners som en mare.

Da lagene møttes i ligaen for to uker siden ble det 2-2 og et uhyre sjansefylt oppgjør. Wengers menn har solide 9-2-1 på hjemmebane i ligaen, men alle poengtapene har kommet mot topp fire-lag - som Chelsea er en del av.

Nacho Monreal fikk en smell i helgen og er tvilsom i dag, Aaron Ramsey det samme, mens nysigneringen Henrikh Mkhitaryan er bundet til Manchester United i ligacupen. Ellers er det seks dager til neste ligakamp, så Wenger kan toppe laget med god samvittighet i kveld.

Også Chelsea leverte en dominant forestilling i helgen som gikk og slo Brighton hele 4-0 på reisefot, selv uten suspenderte Morata og Pedro. De er begge tilbake i kveld, det samme er Christensen, Cahill, Drinkwater og Courtois, også.

Chelsea har vært solide på reisefot og står med 7-3-2 så langt denne sesongen.

Her møtes to lag som viste voldsom form i helgen og med 0-0 som utgangspunkt kan kampen gå alle veier. HUB.



2. Sampdoria — Roma

Vi backet Sampdoria hjemme mot Fiorentina på søndag og det med stor suksess, i Blucerchiati leverte til 2,55 ganger pengene i den første kampen etter en liten vinterpause. Fabio Quagliarella skrudde tilbake årene og scoret et utrolig hat trick.

Det er tydelig at de hadde behov for en pause, for de siste kampene var svake fra de blå. Men på hjemmebane har de vært kruttsterke hele sesongen, kun Juventus har vunnet flere hjemmekamper, og 8-0-2 er tallene.

Giampaolo kan velge fra en fulltallig tropp.

Roma var i en liten minikrise før vinterpausen og tok bare ett poeng på de siste tre før hvilen, men sikret et solid resultat mot også formsvake Inter, 1-1 borte i helgen. Det var dog mye takket være en aldeles strålende målvaktsprestasjon av Allison, han reddet nærmest alt og hadde atpåtil målgivende pasning.

5-3-1 er deres solide tall på reisefot og bare fem baklengs er ingen i nærheten av å matche. De må klare seg uten tre spillere i aften, av dem er Perotti klart mest innflytelsesrik.

Her går pengene våre på hjemmesterke Sampdoria, som også viste form i helgen. HU(B).



3. Monaco — Lyon

Fransk cup, 1. runde. Hjemmelaget er i bra form i ligaen og har 5-2-0 de siste syv mot Ligue 1-motstand, i helgen slo de svake Metz 3-1 greit etter to strake uavgjortkamper. De er involvert i en knalltøff strid om topp tre og har nok et større fokus på søndagens nøkkelkamp mot Marseille.

Hjemmelaget er normalt solide hjemme i fyrstedømmet og 9-2-1 er tallene i ligaen.

Lyon tok sesongens største skalp da de senket suverene PSG i helgen, en viktig moralsk og poengmessig seier. De er i strålende form om dagen og har vunnet begge ligakamper etter nyttår, de er også del av kobbelet som jakter topp tre.

8-2-1 er kruttsterke tall på reisefot så langt denne sesongen.

Vi forventer en viss rotasjon i begge lag og mistenker at denne cupen ikke betyr all verden. HU.

De neste fem kamper kommer fra skotsk Premiership, som er tilbake etter tre og en halv ukes vinterferie.

4. Rangers — Aberdeen

Hjemmelaget var godkjent form i skotsk Premiership før vinterpausen og har syv poeng på de siste fem, noen lunde samme poengfangst som de andre på den øvre halvdelen. Hjemmestatistikken er 5-2-4, de er merkbart bedre på reisefot.

Aberdeen skulle nok ønske at vinterpausen aldri kom, de hadde ti poeng på de siste fem før ferien. De er sterke på reisefot, 7-2-2 er tallene. H, vi begynner alt å måtte spare på kryssene våre.

5. Motherwell — Ross County

Vinterpausen kom beleilig som Motherwell, som tok to poeng på de siste seks kampene før avbrekket, noe som igjen sendte dem fra øvre til nedre halvdel av tabellen. De har helt godkjente 4-2-4 på hjemmebane denne sesongen.

Jumboen Ross County avsluttet med null seire og bare tre poeng på de siste ni kampene før avbrekket. De har aldri vært noen stor trussel på reisefot denne sesongen, 2-2-7 er tallene.

Det er på tide for Motherwell å vise at de kan bedre enn hva de viste før jul. H.



6. Dundee FC — Hibernian

Hjemmelaget har hatt en tung sesong, men avsluttet med syv poeng på de siste fire før ferien og fikk selvtillit å bygge videre på. Fire av seks seire er tall hjemme, 4-2-5 er tallene til nå.

Gjestene er blant lagene som kjemper på øvre halvdel av tabellen, men avsluttet første halvdel av sesongen med bare fem poeng på de siste fem. De har imidlertid vært meget gode på reisefot denne sesongen og står med 1-5-5 der.

(U)B.



7. Hamilton Academical — Hearts

Hjemmelaget hadde ikke behov for vinterpausen, de vant to av de siste tre inn mot avbrekekt etter en tung sesongstart. De har vært best på reisefot denne sesongen og 2-3-5 er svake tall på eget gress.

Gjestene har på sin side fem kamper ubeseiret før vinterpausen og ni poeng i samme periode, de har 3-4-4 på reisefot og vi krysser UB.

8. Kilmarnock — St. Johnstone TR

Denne kampen er utsatt og trekkes følgelig fra tippekupongen. HU(B).



9. RSC Anderlecht — Waasland-Beveren

Hjemmelaget er virkelig i flytsonen, har tre seire på rad og ser endelig ut som den tittelutfordreren de er forventet å være. I helgen løste de en svært vanskelig bortekamp mot Genk med en fin 1-0-seier.

Ellers er de ikke så pålitelige hjemme som vi er vant med, selv om 7-1-3 er helt godkjente tall.

Gjestene vant i helgen, hjemme over tabellnabo Sint-Truiden, og fikk med det en slutt på tre kamper på rad uten seier. Men det var hjemme: På reisefot er de direkte svake og står med 2-3-6 så langt denne sesongen. H.



10. Sporting Lokeren — KRC Genk

Hjemmelaget holder til i bunnstriden denne sesongen og mistet sin fine rekke med syv poeng på tre kamper da de tapte for hjemmesterke Gent i helgen. Og de kan heller ikke trøste seg med noen god hjemmestatistikken, for den er svake 2-4-5, ingen har vunnet færre kamper på eget gress denne sesongen.

Gjestene har på sin side en jobb å gjøre om de ønsker å havne innenfor topp seks, der de hører hjemme, og har ikke gjort store tak for å gjøre noe med det: De siste fem kampene har gitt like mange poeng. Men på reisefot har de vært bra denne sesongen, 4-4-3 er solide tall.

B, da.

11. KAS Eupen — Royal Charleroi SC

Jumboen Eupen har, etter sin standard denne sesongen, trappet opp poengfangsten og har fem poeng på de siste fem, men de har fortsatt et par poeng opp til trygg grunn. Alle deres tre seire har kommet på hjemmebane og 3-4-4 er godkjente tall, tross alt.

Gjestene er på en kruttsterk andreplass og slo Mouscron i helgen. De siste to kamper er vunnet og på reisefot har de knallsterke 7-2-2 så langt denne sesongen.

Topp mot bunn og vi krysser B igjen.

12. Royal Antwerp FC — KAA Gent

Hjemmelaget er inne i en god stim om dagen og står med ti poeng fra de siste fem seriekampene sine, det samme som dagens motstander. De er også á poeng med Gent, som er det antatt beste laget på papiret av disse to.

Men Antwerp har vært klart best på reisefot denne sesongen og 3-5-3 er ikke mye til hjemmestatistikk.

Gjestene har på sin side en suveren hjemmestatistikk, men ikke like solide 3-3-5 på reisefot. HU.



