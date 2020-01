Flere Premier League-lag i fare i FA-cupen

Lørdagskupongen er fylt opp med kamper fra FA-cupen i Engand. Vi jakter cupbombene.

Det er duket for en spennende lørdagskupong, hvor alle kampene er hentet fra den engelske FA-cupen. Etter en hektisk juleperiode blir det snart et mennesklig kampprogram i England. Lørdag er det FA-cup, og gjennom årene har den tredje runden bydd på flere skreller. Høydepunktet på kupongen er møtet mellom Wolverhampton og Manchester United. Bonuspotten fortsetter å øke denne uken. Den er på ca. 1,4 millioner denne lørdagen. Innleveringsfristen er lørdag kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Wolverhampton Wanderers—Manchester United

Både Wolves og Manchester United vil revansjere seg i FA-cupen etter skuffende prestasjoner i Premier League tidligere denne uken. Ulvene fra Molineux var det siste laget som ble ofre for Watfords opptur under Nigel Pearson. De tapte 1-2 mot the Hornets på Vicarage Road onsdag. Manchester United tapte også mot Watford på bortebane i desember, og borteproblemene til De rødedjevlene fortsatte i midtuken da de tapte 0-2 mot Arsenal på Emirates. United virket bottet for selvtillit i kampen i London, og det hektiske juleprogrammet begynner å slite på Ole Gunnar Solskjær's tynne spillerstall.

Nå skal United måle krefter mot et Wolves-lag som har vært solide på hjemmebane. De kun tapt én av de ti siste kampene på Molineux.

Wolves har også vært en marerittmotstander for Manchester United. Midlands-laget slo Old Trafford-laget ut av FA-cupen sist sesong, og de er nå ubeseiret i de fire siste kampene mot Manchester United under Nuno Espirito Santo(2-2-0). Før 1-1-kampen mellom lagene på Molineux tidligere denne sesongen, hadde Wolves slått United i to kamper på rad - i mars og i april. Wolves vil antakeligvis gjøre flere endringer på laget før FA-cupkampen mot Manchester United. Keeper John Ruddy og forsvarsspilleren Max Kilman er aktuelle fra start. Det er også Ruben Neves.

Sergio Romero starter mellom stengene hos Manchester United. Anthony Martial og Jesse Lingard ble sendt hjem fra trening på fredag på grunn av sykdom, mens Paul Pogba og Scott McTominay er blant spillerne på skadelisten.

Manchester United er ikke til å stole på når de spiller på bortebane. Ole Gunnar Solskjær sitt mannskap har kun vunnet fem av de siste 15 bortekampene i alle turneringer denne sesongen. Wolves har et godt tak på United, og de slo dem ut av FA-cupen sist sesong. United får trøbbel igjen. HU

2. Leicester City—Wigan Athletic

Etter tap mot Manchester City og Liverpool i slutten av desember, har Leicester slått tilbake på sedvanligvis med imponerende borteseire mot West Ham (2-1) og Newcastle (3-0), og the Foxes er nå kjempefavoritter hjemme mot Wigan i helgens FA-cupmatch. Siden Leicester har et tett kampprogram, og henger med både i ligaen, FA-cupen og ligacupen, er det stor sannsynlighet for at Brendan Rodgers vil gjøre en rekke endringer på laget før lørdagens cupoppgjør. Leicester har bra bredde i troppen, og de vi ikke bli vesentlig svekket uansett. Rodgers' menn har vært solide hjemme på King Power Stadium denne sesongen. De har kun tapt én av ti kamper der siden sommeren. Fasiten viser tolv seire på 15 kamper siden den første uken i oktober. Et kjennetegn ved Leicester denne sesongen er at de har vært robuste defensivt. Bare ligaleder Liverpool har sluppet inn færre mål enn dem.

Lørdag skal det velorganiserte forsvaret til Leicester møte det laget som scorer færrest mål i Championship. Wigan ligger tredje nederst på tabellen, og har kun scoret 24 måll på 26 kamper i ligaen. På bortebane har de bare scoret i halvparten av kampene. Å ta seg videre til fjerde runden i FA-cupen bør være en formalitet for karene til Brendan Rodgers. H

3. Bournemouth—Luton Town

Bournemouth har hatt en forferdelig jul. De har tapt tre av de fire siste kampene og falt under nedrykksstreken i Premier League. Eddie Howe begynner å merke presset, og det spørs om et skaderammet Bournemouth-lag har råd til å prioritere FA-cupen når de kjemper for å overleve i toppdivisjonen. Sist sesong tok Bournemouth sitt cupeventyr slutt i tredje runden, hvor de tapte 1-3 mot Brighton. The Cherries er ikke noe stort cuplag, men å møte et svakt Championship-lag er en glimrende anledning til å komme et skritt nærmere Wembley. Om de klarer det er en helt annen sak.

Luton har fått et tøft mmøte med Championship. De har tapt 17 av 26 kamper, og de har sluppet inn åtte mål mer enn noe annet lag i ligaen. De rotet vekk 1-0-ledelsen mot Milwall i helgen. De tapte 1-3 etter å ha sluppet inn tre mål i løpet av de siste 20 minuttene. Dermed har Luton tapt fem av de seks siste kampene. The Hatters ligger nå på bunn av Championship med 21 poeng. De har tre poeng opp til Stoke som ligger over nedrykksstreken. Det positive er imidlertid at de har scoret 32 mål på 26 kamper. Sist sesong spilte de uavgjort mot Sheffield Wednesday i tredje runden, men tapte omkampen. Det var sjette sesongen på rad at de ikke klarte å ta seg forbi den tredje runden. FA-cupen vil også være en forstyrrelse for Luton, men det at de scorer mer enn Bournemouth gjør at jeg tror det kan smelle en cupbombe på Vitality Stadium. UB

4. Fleetwood Town—Portsmouth

Fleetwood tar jevnt og trutt med poeng i League One. De er ubeseiret i de fem siste kampene, og bare måforskjellen gjør at de ikke er inne på en playoffplass. Joey Barton’s menn ligger på syvendeplass, fem poeng bak Rotherham på andreplass som har to kamper mer spilt enn dem. På hjemmebane er Fleetwood vanskelige å slå. The Cod Army står med 7-4-1 på Highbury Stadium, og de er ubeseiret i de seks siste kampene. På mandag spilte de 1-1 hjemme mot Sunderland, som var en av opprykksfavorittene før sesongen. Det var tredje hjemmekampen på rad som endte med poengdeling.

Portsmouth har vært sterke på Fratton Park. Kenny Jackett’s menn har den tredje beste hjemmestatistikken denne sesongen, men de har vært en katastrofe på bortebane. De har kun vunnet to av elleve bortekamper så langt. Det gjør dem til det 17. beste bortelaget. Pompey har bare vunnet én av de siste seks bortekampene, og de har tapt tre av de øvrige fem. Offensivt har de bitt godt fra seg på fremmed gress, men forsvarsspillet er horribet. Fleetwood viser best form, og jeg tror ikke de taper på hjemmebane. HU

5. Brighton & Hove Albion—Sheffield Wednesday

Brighton tok seg til semifinalen i FA-cupen sist sesong, hvor de tapte knepent for Manchester City. De er antakeligvis lysten på en ny tur til Wembley denne sesongen, men det blir enklere sagt enn gjort. Sheffield Wednesday er ingen walkover. Brighton hadde en tøff vei til semifinalen sist sesong. De vant mot Bournemouth i den tredje runden, deretter vant de mot tre lag fra Championship før tapet mot Pep Guardiolas' mannskap. De har vanligvis bitt godt fra seg i denne turneringen.

The Seagulls har vært brukbare hjemme på Amex Stadium i Premier League, hvor de står med 4-4-3 hittil. Men formen er ikke den beste. De har bare vunnet én av de siste seks kampene. Da er det greit å vite at Sheffield Wednesday ikke har hatt mye suksess i FA-cupen de siste årene. The Owls har ikke tatt seg forbi den femte runden i cupen siden 1997, men de har vist bra takter i Championship denne sesongen. De er kun ett poeng bak en playoffplass når halve sesongen er spilt. Forrige sesong slo Wednesday ut Luton i den tredje runden, før Chelsea ble for sterke i den fjerde. Onsdagslaget viste flott form før jul, men har nå tapt de tre siste kampene.

Cup er cup. Sheffield Wednesday kommer til denne kampen som outsidere, men jeg tror ikke de er sjanseløse. Denne kampen er åpen. Vi spiller HUB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Fulham—Aston Villa

Dette er reprise av playoff-finalen i 2018. Den gangen vant Fulham mot Aston Villa og tok seg til Premier League. Livet i toppdivisjonen ble kortvarig for London-klubben, og etter en sesong i Premier League rykket the Cottagers ned igjen, mens Villa rykket opp.

Før lørdagens FA-cupoppgjør er Villa i Premier League, mens Fulham har stø kurs mot playoffen for tredje gang på fire sesonger. Det er lite som skiller dem før lørdagens kamp. Villa er på plassen like over nedrykksstreken, mens Fulham er i toppen av Championship, og de er faktisk favoritter til å gå av med seieren i denne kampen. The Cottagers er muligens favoritter hos Norsk Tipping, men de har trøblet litt i desember. I forrige serierunde tapte Fulham 1-2 mot Reading Det var det fjerde tapet deres på de syv siste kampene. De svake resultatene skyldes delvis skadesituasjonen. Manager Scott Parker ligger an til å mangle syv spillere lørdag. Midtbanespillerne Tom Cairney og Josh Onomah er usikre, og det er lite sannsynlig at han vil bruke halvskadde spillere her. Harry Arter, Harrison Reed og Kevin McDonald er definitivt ute. Det betyr at unggutter som 19-åringen Matt O’Riley kan få sjansen.

Fulham har fortsatt sterke angrepsspillere i Aleksandar Mitrovic, Ivan Cavaleiro, Anthony Knockaert og Bobby Reid. De er alle ventet å spille kampen, og kan lage mye kvalme for Villa. Vrien kamp dette. Vi spiller HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Southampton—Huddersfield Town

Dersom denne kampen hadde kommet for halvannen måned siden, ville den antakeligvis blitt sett på som en forstyrrelse for Southampton. I midten av november lå the Saints under nedrykksstreken, men de har hevet seg de siste ukene. Nå er Southampton på tur oppover tabellen. De er ubeseiret i julekampene, og står med seier i tre av de fire siste. Ralph Hasenhüttl's menn er proppfulle av selvtillit etter 1-0-seieren mot Jose Mourinhos' Tottenham på 1. nyttårsdag. The Saints har vist mye bedre takter offensivt, hvor de har scoret syv mål på fire kamper. Også defensivt er det tydelig forbedring å spore. På de fire siste kampene har de holdt tett bakover to ganger, og bare sluppet inn to mål. Huddersfield får en vanskelig jobb på lørdag.

Huddersfield har riktignok vist positive tendenser etter at Cowley-brødrene tok over, men de sliter med å være stabile. The Terries har ikke vunnet to kamper på rad siden den første uken i november. Det forteller det meste om hvor mye Huddersfield svinger i prestasjonene. På bortebane har laget som rykket ned fra Premier League sist sesong kun vunnet én av de siste fem kampene. De gikk på et flaut 2-5-tap mot Stoke i forrige serierunde. Southampton skal ha gode muligheter til å ta seg videre i FA-cupen her, selv om de hviler noen spillere. H

8. Preston North End—Norwich City

Like før jul lå Preston North End helt oppe på tredjeplass i Championship med 37 poeng, men fire kamper på rad uten seier gjør at laget nå har falt ned til niendeplass. De startet det hektiske juleprogrammet med 1-1 borte mot ligaleder Leeds på Elland Road, men deretter har formkurven bare pekt en vei - nedover. De står med to tap på rad før FA-cupoppgjøret mot Norwich. Preston har tapt 0-2 både mot Reading og Middlesbrough. Men: Preston har generelt sett gjort det bra på hjemmebane denne sesongen. De er faktisk det beste hjemmelaget i Championship. Preston har tatt 29 poeng på hjemmebane, tre poeng mer enn Fulham og Derby. Defensivt har de likevel ting å jobbe med. De har kun klart å holde nullen i én av de siste 14 kampene på Deepdale.

Norwich ligger fortsatt svett an i Premier League, men de tar ikke turen tilbake til Championship uten en fight. Kanarifuglene står nå uten seier i de åtte siste kampene, og laget er sementert i bunnen av tabellen. Juleperioden var imidlertid et lite lyspunkt. De klarte nemlig uavgjort både mot Spurs og Crystal Palace, og når sant skal sies var de uheldige som ikke vant begge.

Etter litt uflaks i ligaen, skal Daniel Farke’s menn slå tilbake i FA-cupen. Å møte et Championship-lag på bortebane, blir uansett enklere enn å spille mot Tottenham og Palace. Likevel er det viktigste for Norwich å overleve i Premier League. Det betyr trolig at Farke vil hvile noen sentrale spillere, særlig etter et så hektisk kampprogram som det har vært i julen. Teemu Pukki er skadet. Dersom Preston fikk tilbake den viktige duoen David Nugent og Patrick Bauer denne uken, og de har fordelen av å spille på hjemmebane. Velger Preston å stille med sitt antatt beste mannskap kan denne matchen bli jevnspilt. HU

9. Watford—Tranmere Rovers

Hadde denne kampen vært spilt for et par uker siden, ville jeg antakeligvis satset på at Tranmere skulle detonere en cupbombe på Vicarage Road. Det kan de selvsagt fortsatt gjøre, men det virker mindre sannsynlig. Watford hadde kun vunnet én av de 17 første ligakampene før jul, men etter julen står de med tre hjemmeseiere på rad. Utnevnelsen av Nigel Pearson som ny manager har virkelig fått fart på Hertfordshire-laget. Selv om the Hornets fortsatt ligger under nedrykksstreken, har de nå bare to poeng opp til trygg grunn.

Watford scoret kun 0,5 mål per kamp før Pearson kom inn, men nå har de scoret åtte mål på de fire siste kampene Det viser hvor langt the Hornets har kommet på kort tid, og de har i tillegg skjerpet seg defensivt. De har bare sluppet inn to mål på de fire julekampene, i motsetning til 30 mål på de 17 kampene før det. Det virker som selvtilliten er tilbake i Watford-laget, og jeg tror de tar seg videre til fjerde runden i FA-cupen på bekostning av et League One-lag som sliter.

Tranmere har kun vunnet fem kamper denne sesongen og ligger under nedrykksstreken i League One. De har bare vunnet én av de siste åtte kampene, og de har ikke klart å vinne to kamper på rad hele sesongen. Det er forsvarsspillet som ikke fungerer hos Merseyside-laget. 43 baklengsmål gir et snitt på litt under to mål i trynet i hver kamp. De har heller ikke imponert i FA-cupen. Forrige sesong tapte de hele 7-0 mot Tottenham i fjerde runden, og de trengte omkamp mot Southport i Conference National i tredje runden. Flere spillere mangler til denne kampen. Scott Davies, Mark Ellis, Ollie Banks, Ishmael Miller, Evan Gumbs og Cameron Borthwick-Jackson savnes. Tranmere har mer enn nok med å overleve i League One. De kan ikke prioritere FA-cupen. H

10. Brentford—Stoke City

Brentford henger med helt i toppen av Championship denne sesongen. De har kun tapt én av de siste seks kampene. Det kom på bortebane mot Millwall i romjulen. To seire i uken med tre kamper er slettes ikke verst. Resultatene i julen har gjort at the Bees har klatret til til tredjeplass på tabellen. På hjemmebane har Thomas Frank’s menn virkelig levert den siste måneden. Brentford har vunnet de fem siste kampene på Griffin Park, hvor de har scoret imponerende 14 mål og kun sluppet inn to.

I likhet med vertene har Stoke City tatt to seire på de tre julekampene, men de to trepoengerne kom på kamikazevis. De scoret åtte mål og har sluppet inn fem. Det er ingen tvil om hvor skoen trykker hos the Potters. Stoke slipper inn for mange mål, særlig på bortebane. De har sluppet inn 22 mål på 13 bortekamper, og åtte av dem har kommet i de fem siste kampene. Stoke har ikke klart å holde nullen på bortebane siden september, og de har sluppet inn to mål eller mer i fem av de siste ni kampene. Den formen er ikke ideell når de møter et Brentford-lag som er i glimrende scoringsform på hjemmebane.

Stoke har vært svake på bortebane, og jeg tror de får problemer mot et Brentford-lag i kjempeform. Vi spiller H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

11. Reading FC—Blackpool

Reading slet i starten av sesongen, men etter at klubbens sportsdirektør Mark Bowen tok over som manager har London-klubben vist fremgang. The Royals har kun tapt én av de siste åtte kampene, og de står nå med fire strake seire på rad i Championship, hvor de har slått flere brukbare lag. Reading slo Derby 3-0 hjemme på Madejski Stadium 21. desember, deretter vant de 1-0 mot QPR på Boxing Day. I de to siste kampene har de vunnet borte mot henholdsvis Preston North End (0-2) og Fulham (1-2). Det virker som Bowen har grepet tak i forsvarsspillet. For defensivt har de fremstått som et helt nytt lag de siste ukene. The Royals har kun sluppet inn ett mål på de fem siste kampene.

Mens Reading har brukt julen til å klatre på tabellen, har Blackpool stupt på tabellen i League One. Simon Grayson’s menn lå inne på playoffplass i midten av desember, men er nå på tiendeplass. Blackpool står uten seier i de fem siste kampene, og de har tapt tre av de fire siste. Samtlige kamper er tapt med ett måls margin, så de er ikke et enkelt lag å slå. Problemet er at de sliter offensivt. The Seasiders har bare scoret tre mål på de fem siste kampene. Det lover ikke bra før turen til Madejski.

Mot et League One-lag som ikke har imponert i de siste kampene, virker det som Reading har gode muligheter til å ta seg videre i FA-cupen. Det er ingen vist å sløse med garderingene. H

12. Cardiff City—Carlisle United

Cardiff gikk på et ydmykende 1-6-tap borte mot QPR på 1. nyttårsdag, og de trenger et godt resultat mot League Two-klubben Carlisle United for å rette opp inntrykket. Lørdagens FA-cupkamp blir the Bluebirds første hjemmekamp i 2020, og waliserne borte og hjemme er to forskjellige lag. Cardiff har kun tapt én av de tolv første ligakampene på Cardiff City Stadium og er det femte beste hjemmelaget i Championship.

FA-cupen er ofte sett på som et velkomment avbrekk for lag som sliter i ligaen, men Carlisle bør konsentrere seg om ligaspillet. Carlisle ligger på tredje sisteplass i League Two, og står i fare for å rykke ned i National League. De har åtte poeng ledelse på bunnlaget Stevenage, men med halve sesongen igjen kan forspranget fort bli spist opp. Carlisle strever mot lagene på øvre halvdel av tabellen. Mot topp ti-lagene i League Two har de tapt ti av tolv kamper.

Neil Harris' lag er storfavoritter. Cardiff, som rykket ned fra Premier League etter sist sesong, skal feie over Carlisle-lag som har en blytung sesong i League Two. H

