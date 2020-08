Floppet med Argentina - nå gjør han suksess i Brasil

Jorge Sampaoli skuffet som argentinsk landslagstrener. Nå gjør han suksess som klubbtrener i Brasil.

Jorge Sampaoli ledet Santos til andreplass i Serie A sist sesong, før han tok over jobben som trener for Atlético Mineiro som endte på 13.-plass. Nå skal han gjøre Belo Horizonte-laget til et topplag.



Brasiliansk Serie A. Corinthians spiller sin første seriekamp i Belo Horizote mot Atlético Mineiro. São Paulo-klubben tapte delstatsmesterskapet mot Palmeiras etter straffespark-konkurranse.

Slo ligamesteren i serieåpningen

I natt norsk tid har de en tøff bortekamp mot Atlético Mineiro som slo regjerende ligamester Flamengo i første serierunde i helgen. Laget fra Belo Horizonte slo Flamengo 1-0, og det var et tydelig signal på at lagets nye trener Jorge Sampaoli vil gjøre en forskjell. Den rutinerte argentineren ledet Santos til andreplass i Serie A sist sesong, før han tok over jobben som trener for Atlético Mineiro som endte på 13.-plass. Etter at Sampaoli kom inn har laget vunnet seks av de siste syv kampene.

Sampaoli er ingen hvem som helst. Argentineren ble lagt merke til som trener i Universidad de Chile, hvor han vant tre ligatitler og Copa Sudamericana. Suksessen gjorde at han ble chilensk landslagstrener. Han ledet Chile til landets første Copa America-tittel i 2015, da de slo Argentina i finalen. I 2016 skrev han en toårskontrakt med Sevilla, men etter å ha ført La Liga-laget til fjerdeplass og sikret Champions League-fotball i Andalucia, forlot han klubben for å bli landslagstrener for Argentina. Som argentinsk landslagssjef var han ingen suksess, og avsluttet kontrakten med det argentinske forbundet etter den skuffende VM-innsatsen i 2018.

Corinthians sliter på bortebane

Junior Alonso hadde en god debut i midtforsvaret hos Atletico mot Flamengo, og han vi trolig behode plassen i startelleveren. Gabriel ble ut etter første omgang sist, og han starter antakeligvis på benken i natt. Igor Rabello kommer sannsynligvis inn som stopper. Diego Tardelli og Gustavo Blanco er begge ute med skader.

Corinthians på sin side har tapt fire av de siste seks bortekampene i ligaen, og vi tror de går på et nytt tap mot et Atletico-lag som har vunnet de fire siste kampene.

Boselli går glipp av nattens kamp Han er ute med skade. Jo spiller trolig på topp. Fagner fikk en smell mot Palmeiras, og er usikker til nattens match. Nysigneringen Luan måtte også halte av banen med skade sist, men han er ventet å bli friskmeldt til kampen i Beo Horizonte.

Nattens kamp er Jorge Sampaolis første hjemmekamp som Atletico-sjef. Vi tror han får en seier i hjemmedebuten. Oddsen er 1,65. Det blir litt snaut som singeltips. Derfor bruker vi den i en dobbel.

Fluminense - Palmeiras 4,20 - 3,10 - 1,70 B (spillestopp torsdag kl. 0225)

Brasiliansk Serie A. Fluminense skal prøve å slå tilbake etter 0-1-tapet mot Grêmio i første serierunde. De er sterke hjemme i Rio de Janeiro, hvor de er ubeseiret i ni av de siste ti kampene.



Fluminense har også vunnet to av de tre siste hjemmekampene mot Pameiras, men natt til torsdag møter de et São Paulo-lag som er stinn av selvtillit etter å ha vunnet delstatsmesterskapet etter straffespark-konkurranse mot erkerivalen Corinthians.

Palmeiras endte på tredjeplass i den brasilianske ligaen sist sesong, og de sikter høyere på tabellen denne sesongen. Dersom de skal klare det, bør de ta tre poeng mot et Fluminense-lag som havnet helt nede på 14.-plass sist sesong.

Gabriel er eneste spilleren hos Palmeiras som er ute. Skadesituasjonen i Fluminense er litt verre. Digão, Matheus Ferraz, Pablo Dyego og Ganso er alle på skadelisten. Hudson fikk seg en smell i forrige seriematchen, og han er usikker til nattens match.

Denne kampen er Vanderlei Luxemburgos første ligakamp som Palmeiras-trener. Vi tror han vil piske frem spillerne til seier i denne matchen.

