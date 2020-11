For 5588 dager siden opplevde han en spesiell ting mot Wolves

I dag er det 15 år, tre måneder og 17 dager siden Theo Walcott debuterte for Southampton. Den gangen spilte the Saints 0-0 mot Wolves på St. Mary's. Vi tror ikke Southampton vinner i kveld heller.

Theo Walcott debuterte for Southampton i Championship som 16-åring mot Wolves i august 2005. Under et halvt år etter debuten, i januar 2006, ble vidunderbarnet tidenes dyreste 16-åring da Arsenal betalte 60 millioner kroner for spissen.

Walcott, som har 46 landskamper for England, tilbragte tolv år på Emirates Stadium, scoret 108 mål og spilte 398 kamper for the Gunners, før han gikk til Everton i 2018.

14 år etter at han dro fra barndomsklubben på den engelske sørkysten var han i oktober tilbake på St. Mary's på lån fra Everton.

31-åringen har sprudlet etter at han kom tilbake til Southampton, og da toppscorer Danny Ings ble skadet skjøv manager Ralph Hasenhuttl ham opp på topp.

- Jeg har nytt hvert minutt jeg har vært på banen, uansett hvor jeg har spilt. Jeg har spilt i tre forskjellige posisjoner på tre kamper, sa han til avisen The Independent etter seieren mot Newcastle før landslagspausen.

Wolverhampton - Southampton 2,30 - 3,10 - 3,15 U (spillestopp kl. 20.55)

Engelsk, Premier League. Southampton har vunnet fem av de siste sesks kampene, og de vil med tre poeng i mandagens kamp mot Wolves klatre opp til tredjeplass på Premier League-tabellen.

Ralph Hasenhuttls mannskap har imponert på bortebane. Det er kun Ole Gunnar Solskjærs Manchester United som har tatt flere poeng enn Southamptons 24 på bortebane i Premier League i 2020.

Tolv kamper uten mandagsseier

Southampton viste at de kan klare seg uten Danny Ings da de slo Newcastle 2-0 før landslagspausen, men mandag kveld venter en vanskeligere oppgave.

The Saints er ikke bare velorganisert, de er offensive. Laget fra den engelske sørkysten har vært en av de store positive overraskelsene denne sesongen. Men Saints har dårlige erfaringer med å spille kamper på mandager. De står nemlig uten seier i de siste tolv Premier League-kampene som er spilt på en mandag.

Theo Walcott (t.h.) hadde en målgivende pasning i forrige kamp. Foto: Michael Steele (AP)

I kveld møter de et Wolverhampton-lag som er sterke defensivt, og de har også flere klasse spillere offensivt. Raul Jimenez er mannen Southampton må stoppe. Den meksikanske landslagsspilleren har scoret halvparten av Wolves åtte Premier League-mål denne sesongen.

Holdt nullen i 13 PL-kamper i 2020

Nuno Espirito Santos lag er kjent for å være vanskelig å score. Det viser også statistikken. Wolverhampton. De har holdt nullen i 13 Premier League-kamper i 2020.

I de ni siste seirene har Wolves holdt tett bakover.

Det er samtidig verdt å merke seg at ulvene er ubeseiret i 22 hjemmekamper mot lag som ikke er blant de etablerte topp seks-lagene. Vi tror ikke de taper mot Southampton heller.

Tallene viser at Wolves kun har tapt én av de siste åtte ligakampene mot the Saints, men to av de fire siste kampene mellom disse lagene på Molineux har endt uavgjort. Sist sesong spilte lagene 1-1 her. Vi tror på en ny jevnspilt kamp. Uavgjort til 3,10 i odds er greit.