Forhåndsfavoritten ryker ut i natt

Boston Bruins røk ut av Stanley Cup-sluttspillet mot Tampa Bay Lightning i 2018. Vi tror historien gjentar seg i natt.

Boston Bruins har to sentrale spillere ute før den femte kampen i playoff-serien mot Tampa Bay Lightning.

NHL-sluttspillet. Semifinal Eastern Conference. Kamp 5. Tampa leder 3-1. Før playoffen var Boston den nest største favoritten til å vinne Stanley Cup-tittelen. Bare Vegas Golden Knights var større favoritt hos bookmakerne. Det har endret seg siden den gang, men Bruins er fortsatt anerkjent av oddssetterne. Oddsen antyder at de har en fair sjanse til å snu denne serien.

Mangler førstemålvakten

Bruins har noen fantastiske spillere i laget. Det er et minus at førstevalget mellom stengene Rask er ute, men ellers er alle de andre nøkkelspillerne tilgjengelige. De spilte knallbra hockey i grunnserien.

Boston Bruins vant Eastern Conference med den beste målforskjellen. De imponerte særlig defensivt, hvor de kun slapp inn 174 mål på 70 kamper i grunnserien.

Tampa Bay Lightning-vingen Ondrej Palat (18) jubler etter å ha scoret ett av målene i den tredje kampen mellom Bruins og Lighting i Stanley Cup-sluttspillet. Foto: Dan Hamilton (Reuters)

Natt til tirsdag møter de et Tampa Bay Lighting-lag som er kjent for å være sterke offensivt. De scoret 245 mål i grunnserien, mer enn noe annet lag i Eastern Conference.

Dette er en kamp Bruins må vinne. Boston startet serien med å vinne den første kampen, men står nå med tre strake tap før den femte kampen. I den tredje kampen kollapset Bruins defensivt på en måte vi ikke har sett tidligere denne sesongen. De tapte kampen 1-7 mot Lightning. I forrige kampen viste de bedre takter defensivt, men klarte likevel ikke å vinne.

Selv om de får forsvarsspillet til å fungere, som de skal være i stand til, så virker de ikke spesiet farlige offensivt. Det er litt rart, siden Pastrnak er tilbake etter skade. Han har vært tilgjengelig en stund, men har ikke levert varene. Mannen som scoret 48 må på 70 kamper, og som hadde 47 målgivende pasninger, har så langt kun notert seg for én scoring mot Tampa.

Tampa er sylskarpe offensivt

Tampa Bay Lightning er et av de beste offensive lagene i NHL, uten tvil. Boston Bruins på sin side er et av de sterkeste lagene defensivt. De mangler riktignok den beste keeperen i playoffen, noe som har rammet dem hardere enn vi hadde forventet. Likevel har det største problemet i kampene mot Lightning vært at de ikke har prestert fremover på banen. Der har de vært tannløse. Nå er det klart at Chris Wagner som spiller center i fjerderekken hos Bruins er ute.

Tampa Bay hr rett og slett vært bedre. Lightning har fem spillere som har scoret to mål eler mer i semifinale-serien, og målvakten Andrei Vasilevskiy har stoppetd 102 av 110 shots. Samtidig har laget virket godt samkjørt.

Men i natt har Bruins kniven på strupen. 23 ganger tidligere har Boston mislyktes med å slå tilbake når de har ligget under 1-3 i kamper. Skal de klare det denne gangen?

Boston har iallfall spillermateriellet til å vinne. Offensivt har de Marchand, Patrice Bergeron og David Pastrnak som er en av de beste trioen i NHL, og fremover på banen har de også David Krejci, Jake DeBrusk og Charlie Coyle. Bakover er Krug og Charlie McAvoy noen ligaens sterkeste defensive spillere. Problemet er bare at de ikke har prestert.

Tampa har skapt trøbbel for Boston tidligere.

Historien kan gjenta seg i natt. For i 2018-sluttspillet vant Boston den første kampen mot Tampa, for deretter å tape de fire neste kampene. Vi tror Boston ryker ut av Stanley Cup-sluttspillet i natt. Oddsen på Tampa-seier 2,20.

