Førjulsglede for fire nye Lotto-millionærer

Fire heldige spillere kan virkelig være spandable hvis de vil denne julen.

Det blir mange dragninger med bankkortet for oss nordmenn framover. Da hadde det ikke vært så verst med en million ekstra eller to.

Kveldens tall:

Hovedtallene: 9 - 10 - 12 - 13 - 16 -19 - 25

Tilleggstallet: 27

Tre enkeltvinnere og et andelslag

De som kan senke skuldrene for akkurat dette er helgens tre nye Lotto-millionærer pluss et andelslag. De tre enkeltvinnerne får 3.832.155 kroner, mens de fire spillerne i andelslaget snuser på millionen med 965.573 kroner hver. Her kommer vinnerne fra:

- Mann fra Oslo

- Mann fra Møre og Romsdal

- Mann fra Sogn og Fjordane

- Et andelslag fra Aust-Agder

Saken oppdateres med reaksjoner fra vinnerne.

Neste uke er det Supertrekning i Lotto

Fire ganger hvert år er det duket for Supertrekning i Lotto. I denne Supertrekningen vil det være både ordinær Lotto, men også 40 ekstra spillere som blir trukket ut til å bli millionær. Det betyr at selv om din kupong ikke har noen av Lotto-tallene, kan du fortsatt bli millionær. Klikk her for å se Norsk Tippings ringeteam i hardtrening i forkant av denne begivenheten.

(Sannsynligheten for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Sannsynligheten for å vinne i Supertrekningen i Lotto er ca. 1:5,5 mill. per rekke.)