Formsterke Southampton skreller i FA-cupen

Det er pause i Premier League denne helgen, men det spilles ti kamper i den engelske FA-cupen. Åtte Premier League-lag er i aksjon i FA-cupen, blant andre Chelsea og Tottenham. Det er storkamp i La Liga mellom Valencia og Barcelona og ellers en rekke kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. Norge spiller bronsefinale i håndball-EM mot Slovenia. Det er klart for utforklassikeren fra Kitzbühel, mens det skiathlon for både kvinner og menn i Obertsdorf. Det er laghopp for menn i Zakopane.

Southampton - Tottenham H 2,55 (spillestopp kl 15.55)

FA-cup, 4. runde. Før jul hadde Southampton stø kurs mot Championship, men Ralph Hasenhüttl har ledet en sensasjonell snuoperasjon på St. Mary's. I midtuken vant the Saints 2-0 mot Crystal Palace. Dermed har de vunnet seks av de siste åtte kampene. Southampton har gjort et byks på Premier League-tabellen. De ligger nå helt oppe på niendeplass. De er faktisk bare tre poeng bak Manchester United på femteplass.På lørdag skal Southampton forsøke å ta seg videre i FA-cupen på bekostning av Jose Mourinho og Tottenham.

The Saints har allerede vunnet én gang mot Spurs i 2020 De startet det nye året med å slå Tottenham 1-0 på den engeske sørkysten, takket være en scoring av Danny Ings i første omgang. Den tidligere Liverpool-spissen har virkelig fått en ny vår på St. Mary's . Han har scoret ti mål på 14 siste kampene han har startet, og han har vært en nøkkelspillere i snuoperasjonen til the Saints.

Tottenham leverte en svak forestilling mot bunnlaget Norwich onsdag, men vant knepent 2-1. Jose Mourinho sliter med å få fasong på Spurs-laget. Det sprudler ikke av angrepspillet, slik vi har sett fra Nord-London-laget tidligere. Savnet av Harry Kane er naturligvis stort. Det eneste som gledet onsdag var de tre poengene. Seieren var den første på fire kamper, men den portugiske manageren har grunn til å være bekymret.

I tillegg til Harry Kane er også Harry Winks, Moussa Sissoko og Ben Davies ute med skader. Southampton har også skadeproblemer. Cedric Soares, Jannik Vestergaard og forward Shane Long er uaktuelle til lørdagens match, men the Saints vil stille med sitt antatt sterkeste lag.

Tottenham har ikke scoret i de to siste bortekampene, og de har bare vunnet én av de siste syv bortekampene. Southampton kan ødelegge for et reisesykt Tottenham-lag. Vi tror på en skrell her. Southampton-seier gir 2,55 i odds.

