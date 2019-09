Formsterkt Burnley kan skrelle

For et herlig oddsprogram denne lørdagen. Det spilles åtte kamper i Premier League, hvor blant andre Liverpool, Manchester City og Tottenham er i aksjon. I tillegg er det full rulle i engelsk Championship, League One og League Two. Det utvilsomme høydepunktet er likevel den største klassiskeren i norsk fotball, oppgjøret mellom Rosenborg og Brann. Det spilles lørdag klokken 2000. Ellers spiles det kamper i alle de andre store ligaene i Europa.

Aston Villa slo et sterkt redusert Brighton-lag 3-1 i ligacupen på onsdag, men selv om de spilte mot et veldig ungt Brighton-mannskap kan seieren gi dem en opptur. Villa sto med tre kamper på rad uten seire før triumfen på Amex Stadium, ja, de har faktisk ikke vunnet siden forrige runde i ligacupen da de slo Crewe.

I Premier League har Aston Villa fått det tøft etter opprykket. Etter seks serierunder ligger Dean Smith sine menn på tredje sisteplass med kun én seier. Birmingham-laget rotet vekk 2-1-ledelsen mot et Arsenal-lag som måtte spille med ti mann i de siste 45 minuttene på Emirates forrige helg. The Gunners kom tilbake på tampen av kampen og scoret to ganger. Det var likevel positivt at Villa scoret to mål, for laget fra Englands nest største by har bare scoret ett mål per 90 minutt siden returen til toppdivisjonen, og det er det svake angrepsspillet som gjør at vi er litt skeptisk til hvordan det vil gå i lørdagens kamp mot Burnley.

The Clarets kunne hvile i midtuken etter ligacupexiten i august. Burnley har vist fremgang i september, og de har nå tatt fire poeng på de to siste Premier League-kampene. Gjestene spilte uavgjort i Brighton for to uker siden, og forrige helg vant de 2-0 mot Norwich. Det var første gang siden serieåpningen ar de hadde scoret mer enn ett mål denne sesongen. I likhet med Villa, har også Sean Dyche sine menn slitt med å score, og det har særlig vært et problem på bortebane. Burnley har scoret ett mål eller mindre i elleve av de siste 18 Premier League-kampene. Den statistikken viser med tydelighet hvor skoen trykker.

Aston Villa-manager Dean Smith gjorde ni endringer i første elleveren til ligacupoppgjøret i Brighton, og flere nøkkelspillere vil returnere til startoppstillingen lørdag.

Tre stykker som ikke blir å se på banen er Henri Lansbury, Jonathan Kodjia og James Chester er alle ute med skader. Matt Targett er imidlertid klar til å debutere.

Burnley får tilbake den islandske kantspilleren Johann Berg Gudmundsson. Også Dwight McNeil er friskmeldt, selv om han fikk seg en smell i leggen i kampen mot Norwich.

Burnley har spilt 1-1 i de to siste bortkampene i ligaen - mot Wolverhampton og Brighton. Burnley har kun tapt én av de siste åtte innbyrdes oppgjørene i toppdivisjonen (3-4-1). Gjestene vant 1-0 på Villa Park sist disse to lagene møttes i Premier League.

The Clarets viser klart best form av disse to lagene, og jeg tror de kan ta sesongens første borteseier her. Oddsen på Burnley er 2,95. Det er spillbart.

