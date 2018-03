Formsvake Leeds får det tøft

Sportspills øvrige langfredagsmeny:

Det er en flott fredagskupong vi har på menyen denne midtuken, med åtte kamper fra Championship og fire fra League One. Innleveringsfrist er klokken 15.55 og bonuspotten, som utbetales til en spiller som er alene om tolv rette, er på fine to millioner kroner.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Middlesbrough — Wolverhampton Wanderers

Hjemmelaget har virkelig blomstret under sin nye manager Tony Pulis og ligger nå på en sjetteplass etter en lengre god formperiode - de siste seks kamper har gitt 14 poeng og på hjemmebane har de nå fire trepoengere på rappen. De har forbedret hjemmetallene til 11-3-5.

Også på skadefronten ser det lyst ut for 'Boro, som kun har spissen Rudy Gestede ute. Alle landslagsspillere kom friske tilbake. Og den svært viktige Daniel Ayala er tilbake fra sin skade.

De få nervene som meldte seg da Wolves begynte å avgi poeng på rekke og rad har nok igjen forsvunnet, for med tre seire på de siste fire har de nå igjen et forsprang på 13 poeng ned til Fulham på tredjeplass. Med åtte kamper igjen av sesongen, skal det mye til å ikke rykke direkte opp.

Wolverhamptons største styrke har vært på hjemmebane, men 11-4-4 er også ligaens klart beste bortetall. Også Wolves har en fri skadeliste, etter at Diogo Jota ble friskmeldt i landslagspausen.

Dette blir en jevn kamp mellom to formsterke lag, men mon ikke 'Boro vil dette hakket mer. HU(B).



2. Reading FC — Queens Park Rangers

Med fire poeng på ni kamper, hvorav ingen ble vunnet, og bare tre poeng ned til nedrykksstreken, fikk Reading ikke annet valg enn å sparke fjorårets suksessmanager Jaap Stam. Han klarte aldri å reise seg etter tapet i playoff-finalen i fjor og nå har rutinerte Paul Clement kommet inn for å redde stumpene. Dette er hans første kamp ved roret.

Hjemmestatistikken 3-7-9 er et nedrykkslag verdig og en stor kontrast fra forrige sesong. Med seg i debuten får Clement en lang skadeliste, med blant andre Tommy Elphick, Paul McShane, Omar Richards og Jordan Obita. Jon Dadi Bödvarsson og Chris Martin er begge tvilsomme.

Gjestene har på sin side sikret seg en betydningsløs plass midt på tabellen, med rundt 15 poeng både opp og ned til plasser av betydning. Det har foreløpig ikke betydd noen tap av motivasjon, de siste fire kamper har gitt solide åtte poeng.

I sedvanlig stil har QPR en svak bortestatistikk og 3-6-10 er ikke mye å skryte av. Også de har en håndfull spillere ute, deriblant Wheeler, Mackia, Sylla, Hall og Scowen. Jack Robinson er tvilsom.

Reading har fått et managerskifte og er nødt til å begynne å plukke poeng. Så hvorfor ikke mot et bortesvakt og tilsynelatende umotivert QPR? H.



3. Leeds United — Bolton Wanderers

Også Leeds kommer til å havne midt på tabellen, de har tolv poeng opp til den å så forjettede playoff-plassen. Formen er heller ikke mye å skryte av, de siste fire kamper har gitt ett fattig poeng og Heckingbottom-effekten har ikke vært minneverdig til nå.

Heller ikke på hjemmebane har de vært til å kjenne igjen denne sesongen, 7-5-7 er svake tall. Fire spillere ute, deriblant Kemar Roofe og Luke Ayling. Liam Cooper er tvilsom, en viktig spiller.

Gjestene så lenge fortapte ut i bunnen av tabellen, men har hevet seg etter nyttår og har nå seks poeng luke ned til den røde streken. Sist slo de opprykksjagende Aston Villa 1-0 og forlenget rekken med kamper uten tap til tre.

På bortebane har de vært ligaens svakeste lag målt i antall seire, dog, 1-8-10 er skrekkelige tall. Men Parkinson kan velge de samme elleve som slo Aston Villa sist, kun Jan Kirchhoff er tvilsom.

H(U).



4. Norwich City — Fulham

Det spørs om ikke det var litt for lite og for sent med Norwich' 3-2-seier over Reading før landslagspausen - det er allerede ti poeng opp til playoffplass og de må virkelig avslutte på suverent vis for å klare dette. Trolig har de mistet troen på det selv.

Tyskeren Daniel Farke har fått beholde tilliten gjennom hele sesongen og har ledet dem til 6-8-5 på hjemmebane. Fem spillere er ute med skader, deriblant Trybull, Leitner og Stiepermann.

Nå gjelder det for gjestene, som har en uhyre viktig våravslutning foran seg. Det er syv poeng opp til Cardiff på direkte opprykksplass, men the Cottagers virker å ha god kontroll på playoffplassen inntil videre.

Formen skal ha æren for posisjonen de befinner seg i. Siden forrige tap, som kom i midten av desember (!), har de 12-4-0 og altså seksten kamper på rad uten tap. Da er det ikke lenger snakk om et blaff! 9-5-5 er solide bortetall, det, og Jovanovic har ingen skader å forholde seg til.

Fulham er i best form og mest motiver. B.



5. Sheffield Wednesday — Preston North End

Hjemmelaget fikk en ende på den fem kamper lange rekken uten seier da de slo Leeds 2-1 borte i den siste kampen før landslagspausen. Dermed økte de også luken ned til nedrykksstreken til åtte poeng, som i utgangspunktet skal være nok.

Usedvanlig svake på hjemmebane har de vært, de ofte så hjemmesterke Wednesday. 5-7-7 er tallene. Barry Bannan og Fernando Forestieri er begge tilgjengelige for etterlengtede comeback etter fravær, men syv spillere ut med skade - deriblant Clare, Westwood, Lee, Hooper, Thorniley, Fletcher og van Aken.

Playoffjagende Preston, under ledelse av den kyndige Alex Neil, vant tre av de siste fire kamper før landslagspausen og har nå bare to poeng opp til playoffplassene. De har også med seg en skadefri tropp og en solide bortestatistikk på 8-8-3.

Igjen er det bortelaget med både mest evner og mest motivasjon. UB.



6. Cardiff City — Burton Albion

Neil Warnocks walisiske hjemmelag vant de siste syv kampene før landslagspausen og har 9-2-0 på de siste elleve ligakamper, denne formen har distansert konkurrentene og gjør at the Bluebirds er favoritter til å ta den andre direkte opprykksplassen bak Wolves.

På hjemmebane har Cardiff vært utilnærmelige denne sesongen og 14-3-2 er kruttsterke tall. Noen vesentlige spillere savnes dog, blant andre Armand Traore, Joe Ralls og Aron Gunnarsson.

Gjestene må virkelig plukke poeng i sesonginnspurten, for Nigel Cloughs mannskap klokket inn med ett poeng og ett scoret mål på de siste fem kampene før landslagspausen og har nå tre poeng opp til trygg grunn. 5-5-9 er dog oppsiktsvekkende bortetall for en dumpekandidat.

Clough kan mønstre de samme elleve som tapte for Wolves før ferien, men har fire spillere stadig ute med skade - deriblant Brayford, Allen, Turner og Miller.

H.



7. Barnsley — Bristol City

Det begynner virkelig å brenne for Barnsley igjen, de har fem kamper på rappen uten seier og blir pustet i nakken av Birmingham på nedrykksplass - som de er foran kun på målforskjell etter sistnevntes seier før avbrekket.

Dermed er det et stort press på Jose Morais før denne vårperioden. 3-7-9 er hjemmetall verdig et nedrykkslag og de har levert bedre på reisefot så langt ... Matt Mills og Ethan Pinnock rekker ikke kampen.

Gjestene fikk fornyet playoff-optimisme med sin seier over Ipswich før avbrekket, som førte til at avstanden opp til sjetteplassere Middlesbrough krympet til ett poeng. Ingen umulig oppgave, det, men bortestatistikken 6-8-5 bør forbedres.

Aden Flint, den viktige forsvareren, mister kampen med suspensjon, men Joe Bryan returnerer etter sin karantene. Callum O'Dowda og Matty Taylor mister dog kampen.

Mye står på spill for begge lag her. HUB.



8. Brentford — Sheffield United

Hjemmelaget har mistet det som er av playoff-muligheter med sin svake form før landslagsavbrekket, fire poeng på de siste fem gjør at avstanden opp er åtte poeng. Dermed kan de alt nå forberede seg på en ny sesong på nest øverste nivå.

Hjemmestyrken skal man imidlertid ikke kimse av, 7-9-3 er godkjente tall. Midtbanespilleren Romaine Sawyers ble utvist etter et kvarter sist og må stå over i dag. Rico Henry og Andreas Bjelland er ute med skader.

Gjestene fant en liten formkurve før landslagsavbrekket og klokket inn med åtte poeng på de siste fem kamper. Dermed krympet også avstanden opp til playoff og kun to poeng skiller opp til sjetteplasserte Middlesbrough.

Ingen lag spiller mindre uavgjort enn Sheffield United og de har solide 7-3-9 på reisefot denne sesongen. Paul Cotts er eneste skadefravær, de har fått Chris Basham tilbake fra sin skade.

UB.



9. Rochdale — Shrewsbury Town

Hjemmelaget har fem poeng opp til trygg grunn og ikke vist store tegn til å gjøre noe med den saken, selv om seks poeng på de siste fem kamper isolert sett er godkjent. 4-8-4 er svake hjemmetall og ingen har tatt mindre poeng på eget gress denne sesongen.

Shrewsbury går inn i runden på toppen av tabellen, men har to lag hakk i hæl, som også har en og to kamper mindre spilt. Dermed har de ikke råd till feilsteg, men 11-6-3 er bortetall som vitner om få av nettopp disse på reisefot.

B.



10. Rotherham United — Peterborough United

Rotherham kunne nok hatt godt av en landslagspause, men det får ikke League One-lagene, og playoffjagene Rotherham har tapt tre av sine siste fire kamper. Motstanden har heller ikke vært all verden, så her er det rett og slett snakk om en liten kollaps.

12-2-5 er imidlertid sterke hjemmetall.

Peterborough ligger åtte poeng bak dagens motstander og har den viktige sjetteplassen, den siste som gir playoff, på målforskjell før runden. Heller ikke de er i sin vasseste form og ett poeng på de to siste er svakt. 5-8-5 er ikke spesielt solide bortetall, heller.

HU.



11. Plymouth Argyle — Southend United

Vertene ble sendt ut av playoff-plassene med sitt tap for Charlton forrige helg, men er bak sjetteplasserte Peterborough kun på målforskjell og hadde en fin formkurve forut for tapet sist. 10-2-7 er solide hjemmetall.

Gjestene begynner å likne ferdigspilte, de har syv poeng opp til en plass av betydning, men tok en viktig seier over Rotherham sist helg, som sørget for at håpet fortsatt lever - og at de fikk bukt med en fæl rekke kamper uten seier.

Ellers har de elendige 3-5-10 på reisefot og vi spiller H.



12. Northampton Town — Charlton Athletic

Vertene ligger under streken på målforskjell, men har gjort lite for å bøte med sin situasjon, de siste syv kamper har gitt bare fire poeng og null seire. 6-4-10 er bare helt grei hjemmestatistikk.

Gjestene har på sin side mulighet til å nå playoffplassene, med to poeng opp til sjetteplasserte Peterborough. Bortestatistikken 6-4-7 er imidlertid ikke all verden.

Viktig kamp for begge lag, dette. (H)UB.



Det gir oss følgende 96-rekker:

1. Middlesbrough — Wolverhampton Wanderers HU

2. Reading FC — Queens Park Rangers H

3. Leeds United — Bolton Wanderers H

4. Norwich City — Fulham B

5. Sheffield Wednesday — Preston North End UB

6. Cardiff City — Burton Albion H

7. Barnsley — Bristol City HUB

8. Brentford — Sheffield United UB

9. Rochdale — Shrewsbury Town B

10. Rotherham United — Peterborough United HU

11. Plymouth Argyle — Southend United H

12. Northampton Town — Charlton Athletic HU





432-rekker:

1. Middlesbrough — Wolverhampton Wanderers HUB

2. Reading FC — Queens Park Rangers H

3. Leeds United — Bolton Wanderers HU

4. Norwich City — Fulham B

5. Sheffield Wednesday — Preston North End UB

6. Cardiff City — Burton Albion H

7. Barnsley — Bristol City HUB

8. Brentford — Sheffield United UB

9. Rochdale — Shrewsbury Town B

10. Rotherham United — Peterborough United HU

11. Plymouth Argyle — Southend United H

12. Northampton Town — Charlton Athletic HUB