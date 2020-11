Førstepremievinner og norsk andrepremievinner i Eurojackpot

Flere hadde flaks i Eurojackpot i både inn- og utland denne gangen. Slik gikk det.

Vant over 650 millioner kroner

Eurojackpotten har godgjort seg over lengre tid nå, og det vanket derfor mye penger til en heldig spiller med maks flaks på sin rekke. En heldig utlending hadde nettopp det, og har dermed vunnet 651 millioner kroner.

Den heldige kommer fra den delen av utlandet vi kaller Tyskland. 651 millioner kroner skal nok holde i massevis for et livs forbruk på currywurst, og kanskje noen bratwurst.

Gratulerer til tyskeren!

Tallene som skulle til for at tyskeren kunne utløse den store potten:

Hovedtall:18 - 20 - 34 - 49 - 50

Stjernetall: 7 - 8

Norsk andrepremievinner

En nordmann slo også virkelig til i den aktuelle trekningen. Sammen med fem andre vinnere fra rundt om i Europa vant nordmannen 17.235.555 kroner. Nordmannen gikk altså ikke helt til topps, men klarte allikevel å karre til seg det som tilsvarer rundt en hel Lotto-pott. Og det etter å ha delt pengene med fem til.

Norsk Tipping prøver nå å få tak i nordmannen med 5+1 rette for en liten prat.

Saken oppdateres.

Forberedt millionvinner: - Hjertet mitt dunker hardt nå

Vi er ikke ferdig der. Det er alltid en nordmann som vinner en million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100.000 kroner hver uke i Eurojackpot. Her vinner man på tilfeldig uttrekning med sin(e) kupong(er), og trenger ingen riktige tall.

Denne gangen vant en mann fra Oslo.

Fredagens nasjonale Eurojackpot-vinner skvatt til da Telefonen fra Hamar nådde hans egen telefon. Mannen hadde nemlig virkelig innstilt seg på at han skulle vinne stort. Mannen i 50-årene hadde satt en egen lyd for Norsk Tippings-vinnernummer. Forventningene begynte da ikke overraskende å stige allerede før han hadde mottatt nyheten.

- Jeg har iPhonens "Alarm" som ringetone for Norsk Tipping. Det er den ringetonen som lager voldsom lyd! Hjertet mitt dunker hardt nå, utbryter den spente mannen.

- Du har vunnet 1 million i Eurojackpot!

- Tusen takk! Dette har jeg drømt om. Nå er jeg så glad, jubler han, mens kona i bakgrunnen prøver å skjønne hva som skjer.

Premien deles med familien sier mannen, og feiringen skulle skje samme kveld. Av en eller annen grunn endte nemlig 20.november med å bli en merkedag etter millionbeskjeden.

Kupongen ble kjøpt på mobilen.

Gratulerer til alle vinnerne!

Som alltid nye vinnersjanser igjen til uka i Eurojackpot. Det ligger over 100 millioner kroner i vente til en selvstendig Eurojackpot-førstepremievinner neste uke.

(Vinnersannsynligheten er ca. 1:95 millioner per rekke for førstepremie i Eurojackpot. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.)