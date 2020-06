Forsvarskrise i Arsenal

Arsenal sliter med skader i de bakre rekker og møter et heltent hjemmelag som trenger poeng i bunnstriden. Vi tror på en tett og jevn affære i Brighton lørdag ettermiddag.

Premier League og Eliteserien er tilbake igjen - til glede for mange fotballelskere her hjemme. Vi tror vi har funnet et lite verdispill i oppgjøret mellom Brighton og Arsenal lørdag ettermiddag.

Brighton - Arsenal U 3,35 (spillestopp 15.55)

Endelig er Premier League tilbake på lørdagskupongen igjen også! Brighton ligger utsatt til på 15.plass med 29 poeng og gikk ti kamper uten en trepoenger før oppholdet. To poeng skiller ned til Bournemouth under streken i det som fort kan bli en sommer der Graham Potters mannskap må kjempe for å berge plassen. Sist laget var i aksjon var 7. mars da de fikk med seg ett poeng hjem fra bortemøtet med Wolverhampton (0-0). Hjemme har de 4-6-4. De vant 2-1 i London i det omvendte møtet mellom lagene 5.desember i fjor, mens det ble 1-1 da disse to møttes her forrige sesong. Izquierdo er eneste mann på skadelista.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Arsenal tjuvstartet i likhet med Manchester City, Aston Villa og Sheffield United Premier League onsdag etter en drøyt tre måneder lang koronapause. De tapte 0-3 borte mot tabelltoer Manchester City og var i realiteten sjanseløse i det oppgjøret. I tillegg fikk de Xhaka og Mari skadet i den kampen og de er ute i denne. Det samme er midtstopper Luiz som ble utvist. Fra før er Chambers ute. Står med 2-8-4 borte og ligger på 9.plass med 40 poeng før turen til Brighton lørdag.

Brighton trenger poengene der de ligger utsatt til på tabellen, mens Arsenal på sin side sliter i forsvaret. Vi prøver litt på uavgjort.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset