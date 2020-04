Fortsatt ca. 990 millioner kroner i Eurojackpot

Ingen har stukket av med førstepremiepotten i Eurojackpot enda. Den står dermed fortsatt i taket på 90 millioner euro, eller rundt 990 millioner norske kroner.

Alle gode ting er tre? Fredag 17. april er den tredje fredagen på rad med maksimal størrelse på førstepremiepotten i Eurojackpot. Det vil si at potten er på 90 millioner euro, som regnes om til eksakt pott i norske kroner med valutakursen til Norges Bank på trekningsdagen.

Kanskje er det på forsøk nummer tre at nesten-milliarden vinnes? Enten av én spiller eller kanskje den blir delt på flere vinnere?

Førstepremien påvirker andrepremien

Når taket på premien er nådd, det vil si 90 millioner euro, så er det ikke slik at det resterende beløpet forsvinner. Pengene blir dermed overført til andrepremiepotten. Denne uken vil den være på ca. 220 millioner kroner og deles på alle med 5+1 rette.

Norsk millionær

En, to, tre - på det fjerde skal det skje? Dersom det ikke blir noen første- eller andrepremie denne fredagen er det i alle fall sikkert at en av de norske Eurojackpot-spillerne blir millionær. En heldig nordmann vinner en million kroner og et reisegavekort på 100 000 kroner hos Berg-Hansen.

Kursen avgjør størrelsen

Dersom eurokursen ender opp på litt over 11 kroner, tilsvarer det en pott på omtrent en milliard. De siste to ukene har eurokursen variert mellom 11,09 og 11,45 kroner.

Eurokursen på trekningsdagen fredag 17. april avgjør størrelsen på potten. Det har vært kursfall på 30 øre fra en dag til den neste. Med en pott på 90 millioner euro, utgjør de 30 ørene ca. 27 millioner kroner. Kursen på trekningsdagen er dermed svært avgjørende for hvilken størrelse fredagens pott får.

