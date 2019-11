Frankrike garderes på søndagskupongen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Vi gir ikke Frankrike full tillit på søndagskupongen

Spillsenteret: Vi har vurdert søndagens viktigste kamper

Oddssingel EM-kvalik: Portugal går ut i hundre

Oddssingel EM-kvalik: Ny fest mellom Kosovo og England

V64 Øvrevoll: Øvrevoll med sesongavslutning og stor V64-jackpot

V75 Østersund: To V75-bankere i Østersund

Søndagens tippekupong består av fire kamper fra EM-kvalifiseringen, tre kamper fra Segunda i Spania, to kamper fra nest øverste nivå i Belgia og avsluttes med tre kamper fra brasiliansk Serie A. Bonuspotten er på ca 850 000 kr. Innleveringsfristen er kl 17.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

NB! Onsdag er det ca 123 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!





1. Kosovo - England

Betydningsløs kamp i gruppe A ettersom både England og Tsjekkia ble klare for EM torsdag kveld. Kosovo holdt liv i håpet om sluttspill da Nuhiu sendte laget i føringen borte mot Tsjekkia, men Tsjekkia snudde kampen og vant 2-1. Uansett har Kosovo vært et meget positivt bekjentskap i denne kvaliken og de er ubeseiret på tre spilte hjemmekamper.

Vi antyder ny målfest for England hjemme mot Montenegro torsdag og Gareth Southgates utvalgte sviktet ikke. 7-0 ble det til slutt og England landet på 21 scorede mål på sine fire hjemmekamper. Jordan Henderson sonet karantene torsdag, men han er småskadet og risikeres ikke. Heller ikke Joe Gomez er med i kveld, mens James Maddison som fikk sin landslagsdebut mot Montenegro er med da han også er småskadet. Men Raheem Sterling som ble utelatt fra torsdagens tropp, han er med igjen.

Luften gikk nok ut for Kosovo med tapet mot Tsjekkia torsdag. England har vært imponerende gode i EM-kvaliken og bør kunne vinne denne også. B.

2. Bulgaria - Tsjekkia

Ingen seire i kvaliken for Bulgaria som kun står med tre poeng og ble ydmyket hjemme mot England i forrige runde og tapte hele 0-6. Tre poengdelinger er fasiten, begge oppgjørene mot Montenegro endte uavgjort, det samme gjorde bortekampen mot Kosovo.

Tsjekkia snudde 0-1 til 2-1 seier hjemme mot Kosovo torsdag kveld og dermed ble laget klart for EM-sluttspill neste sommer. Har tatt full pott i sine fire hjemmekamper, inkludert 2-1 seier mot England. Klart mer sårbare på bortebane der to av tre kamper er tapt.

Ikke lett å forutsi utfallet av denne kampen, all den tid ingen av lagene har noe å spille for. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Albania - Frankrike

Betydningsløs kamp i gruppe H der Frankrike og Tyrkia er klare for EM-sluttspill. Albania har gjort en fin kvalik, men det må ha vært manglende motivasjon som gjorde at laget kun klarte 2-2 hjemme mot svake Andorra torsdag kveld. Har tatt 13 poeng i denne gruppa og kun tapt hjemme mot Tyrkia i åpningsrunden.

Frankrike gjør stort sett ikke mer enn de må i kvalikrundene. Nøyde seg med 1-1 hjemme mot Tyrkia nest sist, og imponerte ikke mange med sin 2-1 seier hjemme mot Moldova torsdag kveld. Tapte bortekampen mot Tyrkia med 0-2 og det er ikke sikkert de franske stjernene løper seg ihjel søndag kveld.

Vi tar med en halvgardering i denne. UB.

4. Moldova - Island

Moldova med et hederlig 1-2 tap borte for Frankrike torsdag kveld, men det var samtidig lagets åttende tap i denne gruppa. Den eneste seieren hittil kom hjemme mot Andorra med 1-0. Ellers er det blitt 1-4 tap mot Frankrike og 0-4 tap hjemme mot både Tyrkia og Albania.

Island måtte vinne borte mot Tyrkia torsdag for å holde liv i håpet om sluttspill fra denne gruppa. Men det endte 0-0 og dermed blir det ikke noe nytt EM-sluttspill for Island. Det er bortekampene som har felt Island i denne kvaliken. Kun vunnet mot Andorra, mens det er blitt tap for Frankrike og Albania og altså uavgjort mot Tyrkia.

Moldova har scoret tre mål på sine ni kvalifiseringskamper, så det er ikke lett å argumentere for hjemmeseier i denne. UB.

5. CD Lugo - Racing Santander

De tre neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra Segunda i Spania. I denne divisjonen er det totalt 22 lag. De to øverste rykker direkte opp til La Liga, mens lagene fra 3 til 6. plass spiller playoff. De fire nederste rykker ned. Det er spilt 15 serierunder.

CD Lugo har kun fire tap på disse 15 serierundene, men de er likevel helt nede på 14. plass. Sju poengdelinger hittil og variable 3-2-3 på åtte spilte hjemmekamper. Men formen er oppadgående med tre seire på de fire siste seriekampene.

Racing Santander ligger nest sist med fattige tolv poeng og har kun bokført en seier hittil. Den kom hjemme mot Mirandes i midten av september. Borte er det ikke blitt noen seire, men hele fem av sju spilte bortekamper er endt med poengdeling.

Formsterke CD Lugo taper neppe denne, men det er stor U-fare. HU.

6. Mirandes - Las Palmas

Det er som vanlig meget jevnt i Segunda og her møtes to tabellnaboer. Nyopprykkede Mirandes ligger på 15. plass med 18 poeng, men det er kun åtte poeng opp til Huesca på 2. plass. Formen er brukbare med 3-1-2 på de seks siste seriekampene. I likhet med de fleste andre lagene i denne divisjonen, har de sin klare styrke på hjemmebane der det kun er blitt ett tap på de åtte første (3-4-1).

Velkjente Las Palmas har innledet helt på det jevne. Ligger på 13. plass med 19 poeng og har således kun sju poeng opp til Huesca på 2. plass. Svært variable 5-4-6 på de 15 første seriekampene. Moderate 2-1-3 på de seks siste seriekampene.

Ingen enkel kamp dette heller, men Mirandes unngår trolig tap i denne hjemmekampen også. HU.

7. Tenerife - Cadiz

Kun målforskjellen holder Tenerife over nedrykksstreken. Står med 3-5-7 totalt og kun 14 poeng. Har faktisk tatt flere poeng borte (2-2-4) enn hjemme hittil (1-3-3) og det er ikke festtakter over laget fra ferieøya. Formen er heller ikke mye å skrive hjem igjen, de er uten seier på sine sju siste seriekamper (0-3-4).

Serieleder Cadiz har skaffet seg en voldsom luke ned til Huesca på 2. plass. Med 11-2-2 på de 15 første serielkampene og totalt 35 poeng, er laget hele ni poeng foran Huesca på 2. plass. Begge tapene er kommet på bortebane. 17. september fikk laget tre mann utvist mot Alcorcon og tapte 0-3. Tredje sist ble det 0-1 tap mot Albacete.

3-2-1 på de seks siste tilsvarende. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Roeselare - Westerlo

Belgisk 1.divisjon, gruppe to av sesongen. Åpningskamp i gruppe to av sesongen på det nest øverste nivået i Belgia. Hjemmelaget endte nest sist i den første perioden der det ble spilt 14 kamper i divisjonen som har åtte lag. Kun 11 poeng ble tatt, samtlige på hjemmebane.

Westerlo var kun to poeng bak vinneren Oh Leuven og tok totalt 26 poeng i den første perioden. 4-1-2 både på hjemmebane og bortebane da.

Det endte 1-1 i tilsvarende kamp i første del. Denne er vrien. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

9. Union Saint-Gilliose - Excelsior Virton

Denne kampen starter to timer før innleveringsfristen og vil dermed bli trukket på søndagskupongen. Siden vi sliter med å finne sikre på søndagskupongen, kan vi likeså godt ta denne som trekkes. Folkerekka viser 57-22-21 lørdag kveld. H.

10. Bahia - Palmeiras

De tre siste kampene på søndagskupongen er uvanlig nok fra brasilansk Serie A. Her er det totalt 20 lag og det gjenstår seks serierunder. De seks øverste lagene kvalifiserer seg til Copa Libertadores, mens de seks neste lagene på tabellen kvalifiserer seg til Copa Sudamericana. De fire nederste lagene rykker ned til Serie B.

Bahia ligger på 9. plass med 43 poeng, men de har sju poeng opp til den viktige 6. plassen. Formen er svak med kun to poeng på de seks siste seriekampene. Totalt 7-5-4 på hjemmebane.

Palmeiras er helt oppe på 2. plass med sine 67 poeng, men de likevel hele 11 poeng bak serieleder Flamengo. Samtidig har de tolv poeng ned til Gremio på 4. plass. Ubeseiret på hjemmebane med 12-4-0, litt mer overkommelige på bortebane der de står med 7-6-3. Flotte 4-2-0 på de seks siste seriekampene viser at formen er strålende.

0-2-4 på de seks siste tilsvarende oppgjørene. B.

11. Gremio - Flamengo

Toppkamp dette mellom Gremio på 4. plass og den suverene serielederen Flamengo. Gremio er i kanonform og står med fem strake seire. Har avansert til 4. plass på tabellen, men det er fortsatt åtte poeng opp til Santos på 3. plass og hele 22 poeng opp til serieleder Flamengo. Flotte 10-3-3 på hjemmebane.

Flamengo med smått fenomenale 17-3-0 på de 20 siste seriekampene og de troner ensom på tabelltoppen med 11 poeng ned til Palmeiras på 2. plass. Fantastisk 15-2-0 på hjemmebane, mens de tre eneste tapene er kommet på bortebane (9-4-3).

Vi merker oss at formsterke Gremio har vunnet de fire siste tilsvarende og tar sjansen på en ugardert hjemmeseier. H.

12. Corinthians - Internacional

Meget viktig kamp mellomn to tabellnaboer som står på samme poengsum og kun har ett poeng opp til den viktige 6. plassen (siste plassen som gir spill i Copa Libertadores). Corinthians med kun ett hjemmetap hittil (9-6-1), men med svake 3-7-6 på bortebane er mange poeng gått til spille på bortebane.

Det er samme visa med Internacional som har tapt 10 av 16 bortekamper (4-2-10), mens de i likhet med Corinthians står med kun ett hjemmetap (10-5-1).

Ingen av lagene er i spesielt god form, men de er altså svært utpregede hjemmelag begge to. 3-3-0 på de seks siste tilsvarende og vi er i beit for sikre på søndagskupongen. Det er stor U-fare i denne, så vi tar sjansen på enda en poengdeling. U.



96-rekker:

1. Kosovo — England B

2. Bulgaria — Tsjekkia U

3. Albania — Frankrike UB

4. Moldova — Island UB

5. CD Lugo — Racing Santander HU

6. Mirandes — Las Palmas HU

7. Tenerife — CF Cadiz HU

8. Roeselare — KVC Westerlo HUB

9. Union Saint-Gilloise — Excelsior Virton H

10. Bahia — Palmeiras B

11. Grêmio — Flamengo H

12. Corinthians — Internacional U





432-rekker:

1. Kosovo — England B

2. Bulgaria — Tsjekkia HUB

3. Albania — Frankrike UB

4. Moldova — Island UB

5. CD Lugo — Racing Santander HU

6. Mirandes — Las Palmas HU

7. Tenerife — CF Cadiz HUB

8. Roeselare — KVC Westerlo HUB

9. Union Saint-Gilloise — Excelsior Virton H

10. Bahia — Palmeiras B

11. Grêmio — Flamengo H

12. Corinthians — Internacional U