Fredag kan du vinne 391 årslønner

Det er vanskelig å skjønne hvor mye penger 222 millioner kroner egentlig er. Vi har derfor prøvd å sette det i perspektiv.

I spillet Eurojackpot ruller de virkelig store premiene ut fra lotteriselskapet på Hamar. Det er ikke mange ukene siden en nordmann kunne innkassere en utrolig premie: 485 millioner kroner. Muligens tenker man da at det å vinne 222 millioner kroner kanskje ikke er så mye.

- Jeg er glad og nummen, sa mannen som vant rekordpremien.

Her kan du levere Eurojackpot

Så er spørsmålet: Kan man bli glad og nummen av 222 millioner kroner? Vi tror nok svaret er et utvilsomt ja. For den summen er nemlig så mye:

391 norske gjennomsnittslønner. Sagt på en annen måte, om du begynte å jobbe som 18-åring måtte du ha jobbet til du ble 409 år. Vi regner med at det er kanskje lite sannsynlig.

371 000 flasker med gul enke-champagne. Eller Vevue Clicquot, om du vil. Vi er ganske sikre på at det ikke er det lureste å bruke 222 millioner kroner på, men vinner du er det dine penger!

444 Audi E-tron. Det er riktignok basisversjonen av bilen, men vi lurer kanskje mer på hvor vi skulle parkert (og ladet) bilene.

3 luksusvillaer på Frogner på 650 kvadrat. OK, nå er det slik at kun den ene som ligger ute er unik, så egentlig kun 1, og så vekslepenger på 140 millioner kroner.

Konkurranse

Siden starten i 1948 har over 150 milliarder kroner fra Norsk Tipping gått til gode formål innen idrett, kultur, helse og humanitære organisasjoner over hele landet.

I anledning dette har vi laget en konkurranse om overskuddet. Visste du hva pengene gikk til?

Premier

1. Premie: 1 JBL høyttaler og 5 Flax-lodd

2. Premie: Handlenett

3. Premie: Handlenett

4. Premie: Handlenett

Alle som registrerer mailen sin er med i trekningen, vi sletter den etter konkurransen. Du må være over 18 år for å delta og fristen er fredag 10. juli.

Visste du dette?

Mottakerne av overskuddet har én ting til felles. De er frivillige som engasjerer seg for sine lokalsamfunn.

Ved å være registrert som grasrot-giver, så kan du være med på å bestemme hva deler av overskuddet går til.

Blant mer enn 30 000 lag og foreninger over hele Norge, kan du velge én som skal få inntil sju prosent av summen du spiller for. Det koster ingenting ekstra, men kan ha stor betydning for laget eller foreningen du velger.

Her kan du velge din grasrot-mottaker.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot:

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,4 mill. per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr