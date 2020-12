Fredag kan King gjøre comeback for Bournemouth

Etter å ha vært ute i de fem siste kampene til Bournemouth, kan Joshua King være tilbake på banen i fredagens kamp mot Barnsley.

Bournemouths Arnaut Danjuma og Joshua King kan begge være tilbake i fredagens bortekamp mot Barnsley.

Danjuma har vært ute i de to siste kampene på grunn av en strekkskade, mens King har vært i isolasjon etter at han testet positivt for covid-19.

- Josh er i fremgang. Han har hatt fire bra treninger denne uken, hvor han har trent hardt, og han virker å være i form, sa Bournemouth-manager Jason Tindall på torsdagens pressekonferanse.

King har kun vært på banen i fem av 14 Championship-kamper denne sesongen på grunn av skader og sykdom. Den norske landslagsspissen var sist på banen for the Cherries i 0-1-tapet mot Sheffield Wednesday 3. november. Han var ubenyttet reserve hos Bournemouth i 3-1-seieren mot Birmingham like før landslagspausen.

King har ennå ikke scoret for the Cherries denne sesongen. Det siste målet hans i Bournemouth-trøyen kom mot Everton i siste serierunden forrige sesong.

Tindall har likevel tro på nordmannen.

- Han er en spiller som kan forsterke troppen vi har tilgjengelig, uttalte han torsdag.

Cameron Carter-Vickers reiser ikke med laget Yorkshire. Forsvarsspilleren sliter fortsatt med en ankelskade.

Barnsley - Bournemouth 3,40 - 3,15 - 2,00 B (spillestopp fredag kl. 18.25)

Engelsk, Championship. Barnsley tok en svært viktig seier i midtuken mot QPR. Nå ligger de på 14.-plass, ni poeng over nedrykksstreken. En seier mot Bournemouth vil bety at de har tatt tolv av 18 mulige poeng på de seks siste kampene.

Men det blir ingen enkel oppgave.

Godt tak på Barnsley

De møter et Bournemouth-lag som er sugen på å revansjere seg. The Cherries gikk nemlig på et sjokktap mot Preston North End tirsdag. Dermed ligger de fortsatt på andreplass i ligaen, ett poeng bak serieleder Norwich som også tapte i midtuken.

Det var bare det andre tapet til Bournemouth denne sesongen, og de vil unngå en ny blemme fredag kveld. Da får de også tilbake Arnaut Danjuma og Joshua King. Det vil gi Jason Tindall flere alternativer.

Bournemouth har også hatt et godt tak på the Tykes. De har vunnet de to siste kampene mot Barnsley - begge ble spilt i 2013-2014-sesongen i Championship - og de har holdt nullen i de tre siste oppgjørene mot laget fra Sør-Yorkshire. Den eneste seieren til Barnsley mot Bournemouth på 2000-tallet kom i oktober 2004 da begge lagene spilte i League One.

Men man må helt tilbake til 1999 for å finne sist gang Barnsley vant på hjemmebane mot Bournemouth.

Ingen målfest

The Cherries vil ta over tabelltoppen med seier, og det vil garantert være en motivasjon for Joshua King og lagkameratene.

Vi tror Barnsley vil ha mer enn nok med å forsvare seg i fredagens kamp. Vi tror Bournemouth blir for sterke for vertene fredag. 2,00 i odds på borteseier er greit.

Det er ingenting som tyder på at fredagens kamp blir noen målfest. Det har nemlig vært scoret under 2,5 mål i 13 av Barnsleys siste 15 hjemmekamper i Championship. Å spille på at det scores færre enn 2,5 mål i kampen er også er ok spill.

