Fredag og ca. 480 mill. i premiepotten

Premiepotten på ca. 480 millioner kroner ligger nå klar og venter på fredagens trekning i Eurojackpot. Blir det en nordmann som stikker av med førstepremien denne gangen?

Skrur vi tiden tilbake til i sommer, nærmere bestemt fredag 26. juni, skjedde nettopp dette. Førstepremiepotten var den gang på 485 100 285 kroner. Mannen som vant førstepremien i Eurojackpot denne kvelden, satte med det tidenes premierekord i Norge.

Hvem vet? Kanskje får vi en ny norsk førstepremievinner på fredag?

Innleveringsfrist for Eurojackpot er fredag kl. 19.00.



Nye millionærer hver fredag

Skulle vi ikke få en norsk vinner i premietoppen, vil det i løpet av kvelden uansett sitte igjen én ny Eurojackpot-millionær et eller annet sted i landet.

Hver fredag trekkes det, uavhengig av utfallet av hovedtrekningen, en tilfeldig norsk spiller som vinner 1 million kroner i tillegg til et reisegavekort på 100 000 kroner.

Alle som spiller Eurojackpot er automatisk med i tilleggstrekningen hvor hver spilte rekke gir én deltagelse per uke.

Ut-av-kroppen-opplevelse

Sist fredag trakk en heldig kvinne fra Eidfjord i Vestland det lengste strået, og kunne glede seg over å bli både 1. million kroner, og flere kommende reiseopplevelser, rikere.

- Jippi! Nå har jeg en ut-av-kroppen-opplevelse, kunne hun fortelle over telefon til Norsk Tipping.

På spørsmål om hva hun skulle bruke resten av kvelden til, svarte hun:

- Det blir en rolig feiring i kveld. Men jeg skal sette på litt høy musikk og unne meg et glass med "sprudlevatn". I morgen blir det ordentlig feiring.

Innleveringsfrist for Eurojackpot er fredag kl. 19.00.

Vinnersjanse Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,6 mill. per rekke. Les mer om vinnersjansen i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr