Alexander Sørloth starter sin niende Bundesliga-kamp fredag. Han har ikke scoret i noen av kampene han har startet.

Sørloth herjet i den tyrkiske Süper Lig forrige sesong, da han ble toppscorer med 24 mål på 34 kamper for Trabzonspor. Men det har ikke klaffet for nordmannen i Bundesliga - så langt.

I fjor høst ble han hentet til Leipzig for godt over 200 millioner kroner, men trønderen har kun scoret ett mål på 875 minutter i den tyske toppdivisjonen. Det kom da han som innbytter scoret Leipzigs eneste mål i 1-3-tapet mot Erling Braut Haaland og Dortmund.

Likevel; RB Leipzig-trener Julian Nagelmann har stor tro på den norske landslagsangriperen, og Sørloth får i følge Kicker og Bundesliga.com tillit fra start i sin fjerde kamp på rad fredag.

- Det har ikke gått slik Alex så det for seg, men det bør endre seg nå. Det nye året blir som en ny start for Sørloth, sa Leipzig-trener Julian Nagelsmann nylig til avisen Bild.

– Det er ikke lett å komme til en ny klubb, særlig ikke for en offensiv spiller. Noen ganger tar det tid, og tid skal vi gi Alexander, sier sportsdirektør Markus Krösche.

RB Leipzig - Augsburg - Alexander Sørloth scorer mål - 2,15 (spillestopp fredag kl. 20.25)

Tysk, 1. Bundesliga. Alexander Sørloth ligger an til å starte sin femte kamp på rad for Leipzig fredag, men han har ikke scoret i de fire foregående kampene.

Den norske landslagsangriperen har kun scoret ett mål på 18 opptredener i Bundesliga. Leipzig kan umulig føle de har fått valuta for de drøyt 200 millionene de punget ut med for å få nordmannen til Tyskland.

Vel, vinnermålet i 4-3-kampen mot Basaksehir i Champions League var viktig, men det forventes mer av Sørloth som var toppscorer i Tyrkia sist sesong med 24 mål.

Nå må Sørloth overbevise, og det vet han. Emil Forsberg er antakeligvis tilbake til Champions League-kampen mot Liverpool i neste uke, og skulle nordmannen gå av banen uten scoring mot Augsburg er sannsynligheten stor for at han havner tilbake på benken.

Augsburg har sluppet inn 13 baklengs i løpet av de seks siste kampene, noe som burde gi Sørloth en god sjanse til å score sitt andre Bundesliga-mål. 2,15 i odds på Sørloth-scoring er greit.

RB Leipzig - Augsburg (Pause/fulltid dobbel) - U/H 3,65 (spillestopp fredag kl. 20.25)

Tysk, 1. Bundesliga. I RB Leipzigs korte historie, har de vunnet mot Augsburg flere ganger enn mot noe annet lag. De har vunnet syv av 13 kamper.

Med den formen de to lagene viser, tror vi mest på Leipzig-seier i fredagens kamp.

Augsburg har tapt fem av de siste seks Bundesliga-kampene, og de har tapt de to siste bortekampene. Leipzig slo Schalke 04 3-0 i forrige serierunde etter scoringer av Nordi Mukiele, Willi Orban og Marcel Sabitzer. Julian Nagelsmanns menn har nå vunnet tre kamper i alle turneringer uten å slippe inn mål.

Vunnet to ganger mot Augsburg

Leipzig har allerede vunnet to ganger mot Augsburg denne sesongen. De slo dem 2-0 i Bundesliga i oktober og de vant 3-0 i den tyske cupen i desember. Vi tror Leipzig vinner igjen.

Emil Forsberg håper å være tilbake til Champions League-oppgjøret mot Liverpool i neste uke, mens Justin Kluivert er aktuell for laget som ligger på andreplass i Bundesliga, men januarsigneringen Dominik Szoboszlai er fortsatt ute.

Sannsynlig Leipzig-lag: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Orban - Adams, Sabitzer (c), Kampl, Angelino - Olmo, Nkunku - Sörloth

Laget til Heiko Herrlich ligger fortsatt fem poeng foran Arminia Bielefeld som ligger på nedrykkskvalikplassen. De trenger poeng for ikke å havne i nedrykksgjørmen, men det er enklere sagt enn gjort mot Leipzig som kun har sluppet inn 17 mål denne sesongen. Det betyr at den franske landslagsstopperen Dayot Upamecano styrer Bundesligas beste forsvar.

Julian Nagelsmann, som var født i Augsburg, har aldri tapt mot klubben fra hjembyen som trener. Vi tror heller ikke at han taper fredagens kamp, men Augsburg vet hva som møter dem. Det er ikke utenkelig at de kan komme til å legge seg lavt i starten av kampen, slik mange andre lag gjør når de spiller borte mot Leipzig.

Augsburg stiller trolig med dette laget: Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw (c), Uduokhai - Caligiuri, Strobl, Gruezo, Pedersen - Benes - Hahn, Niederlechner.

Det har stått uavgjort til pause i de fire siste hjemmekampene til RB Leipzig. Augsburg på sin side har gått til pause med uavgjort i de fem siste bortekampene, men de har tapt tre av dem.

Vi tror RB Leipzig vil møte et Augsburg-lag som ligger kompakt defensivt og vil gjøre det vanskelig for dem å komme til sjanser, men vi tviler på at de klarer å holde unna i 90 minutter. U/H-spillet gir 3,65 i odds.

