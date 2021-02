Fredag tar Wayne Rooney sitt første trofé med Derby

Vinneren av «East Midlands Derby» mellom Derby County og Nottingham Forest får et prestisjefylt trofé.

To gamle rivaler møtes fredag på Pride Park. Det første «East Midlands Derby» ble spilt allerede i 1892 i engelsk 1. divisjon. Kampen endte med 3-2-seier til Forest. I løpet av historiene har de to gamle klubbene møtt hverandre hele 106 ganger. Nottingham har flest seire. De har vunnet 42 ganger, mens Derby står med 37 seire.

Da lagene møttes i oktober endte kampen 1-1. Det var 27 gang de to klubbene delte poengene.

Det er bare 27 kilometer mellom Derby Countys Pride Park og City Ground i Nottingham, om man følger veien som er oppkalt etter den legenden som har vært manager i begge klubbene, Brian Clough.

Clough-faktoren gjorde rivaliseringen enda sterkere på slutten av 1970-tallet. Supporterne kaller av og til «East Midlands Derby» for «El Cloughico».

Siden 2007 har vinneren av derbyet fått «Brian Clough Trophy». De to klubbene, sammen med Clough’s memorial charity, enken Barbara og sønnen Nigel, ble for 14 år siden enige om å innføre trofeet. De fant en 100 år gammel pokal, som aldri hadde vært brukt, og helt siden 2007 har vinneren av «El Cloughico» fått trofeet. De som har vunnet trofeet, beholder det frem til det andre laget vinner. Et uavgjort-resultat betyr at det laget som har pokalen ikke trenger å gi den fra seg.

Siden sommeren 2007 har Derby hatt Clough Trophy i pokalskapet sitt i 3199 dager, mens Forest kun har hatt det i 1750 dager. Det er gjestene fra Nottingham som har trofeet før fredagens kamp.

Forest har hatt pokalen på City Ground siden 25. februar 2019. Da vant de 1-0 mot Derby hjemme. På de fem siste kampene mellom lagene har Forest tre seire og to uavgjorte.

Derby - Nottingham F 2,45 - 2,85 - 2,85 H (spillestopp fredag kl. 20.40)

Wayne Rooney leder Derby i sitt første «East Midlands Derby». 35-åringen har fått skryt for å ta the Rams i riktig retning, og denne uken har han vært linket til den ledige managerjobben i den skotske storklubben Celtic.

Rooney tok over som permanent manager for Derby County i januar, og den tidligere Manchester United- og England-legenden annonserte samtidig at han la opp som spiller.

The Rams opplever en opptur etter at Rooney fikk jobben. Klubben har vunnet seks av de siste åtte kampene i alle turneringer, og de har nå klatret opp til 18.-plass på Championship-tabellen. Derby County har skaffet seg åtte poengs luke til til lagene i nedrykkskampen.

Derby-spissen Martyn Waghorn hyller Rooney, og han sier at spillerne støtter ham.

- Vi er veldig fornøyd. Han gir oss selvtillit til å gå ut og gjøre vårt beste, sa Rams-stjernen til talkSPORT tidligere denne uken.

Fredag møter Derby et Nottingham Forest-lag som også har opplevd en opptur med ny manager. Chris Hughton kom til City Ground i oktober. Laget fra Robin Hood-byen har kun tapt to av de siste 14 kampene i ligaen, og ligger tre poeng foran Derby på tabellen. Forest har vunnet de to siste kampene mot henholdsvis Blackburn og Nottingham 1-0.

Andreplass på formtabellen

Derby ligger to plasser og tre poeng bak Nottingham på tabellen, men tabellsituasjonen forteller ikke hele historien. Etter at Rooney tok over som midlertidig manager i november har Derby vært det sjette beste laget i Championship, og etter at han tok over permannent er det bare topplagene Norwich og Watford som har tatt flere poeng enn dem.

Derby er før fredagens kamp nummer to på formtabellen i Championship med 18 poeng på de åtte siste kampene. De står med fire hjemmeseire på rad, og har holdt nullen i tre av kampene.

Vi tror Derby og Wayne Rooney tar tilbake «Brian Clough Trophy» fredag kveld. Oddsen på Derby-seier i lokaloppgjøret i East Midlands er 2,45. Det mener vi er et høyinteressant spill.

