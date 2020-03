Fredagens pott i Eurojackpot er usikker

Det er ikke sikkert du vinner 990 millioner fredag kveld om du skulle ta førstepremiepotten alene.

Valutakursene er for tiden veldig ustabile. Det betyr at hvor mange norske kroner man får for en dollar eller en euro varierer dag for dag.

Spillet Eurojackpot, som foregår i mange europeiske land i tillegg til Norge, har en pott som er i euro. Førstepremiepotten fredag 3. april er på 90 millioner euro. Eurojackpot er et samarbeidsspill mellom 17 europeiske land.

Potten har nådd taket

Førstepremien er på minimum 10 millioner euro, og spillet har et premietak på 90 millioner euro. Dette taket er altså nå nådd, men hvor mye dette er i norske kroner vet man ikke før en gevinst vinnes.

Det er gjeldende eurokurs på trekningsdagen som bestemmer størrelsen på endelig premiepott. Høy kurs gjør at alle premiegrupper blir litt større for norske spillere.

En euro var 31. mars verdt 11 kroner og 51 øre. For en ukes tid siden var verdien over 12 kroner, mens den på nyåret var 9,8 kroner.

Norsk vinner av 10 millioner

Selv om det ikke ble fullklaff, var det en nordmann som hadde god grunn til å smile fredag kveld. Han var en av fire som hadde 5+1 rette. Med det vant han 10 841 010 kroner.

Den heldige er en mann i 30-åra, bosatt i Oslo, som leverte kupongen på mobil noen timer før innleveringsfristen.

Litt over klokken 22.00 fredag kveld fikk Norsk Tipping kontakt med den heldige.

- Du kødder? Dette kan ikke være sant, var mannens første reaksjon.

Han var kjapt inne på telefonen for å sjekke resultatet på mobilen. Da ble han fort stum - for der fikk han premien slengt i ansiktet. 10 841 010 kroner.

- Herregud. Nå ble jeg helt satt ut. Er du klar over hvor sjukt det her er? Det er nesten så jeg begynner å grine, sier vinneren, som ønsker å være anonym.

Sjokkert vinner

Underveis i samtalen entrer kona det samme rommet, hun ble også rimelig sjokkert av budskapet på 10 millioner.

Det første de ønsker å gjøre med premien, er å investere i bolig.

Totalt var det fire spillere som hadde 5+1 denne kvelden og var med det ett tall unna førstepremien på nærmere 1 milliard. Det gjorde han ingenting denne kvelden.

- 10 millioner er mer enn nok. Nå kan vi fortsette i jobbene våre og leve et normalt liv. Den førstepremien hadde snudd alt på hodet, forteller vinneren.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot:

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr