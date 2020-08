Fredrikstad får kamp i lokaloppgjøret i Halden

Det er to lag med full pott etter fem kamper som møtes når Kvik Halden tar imot Fredrikstad til lokaloppgjør og toppkamp i PostNord-ligaen lørdag ettermiddag.

Det er en variert meny på ukens lørdagskupong. Den første kampen er hentet fra Eliteserien. De fire neste er hentet fra PostNord-ligaen, mens kamp 6-10 er fra skotsk Premier League. De to siste er fra Superettan i Sverige.



Bonuspotten er nå oppe i 1,3 millioner kroner. Spillestopp lørdag er klokka 15:55.

Legg merke til at kamp 6 mellom Celtic og Aberdeen blir trukket som en følge av Covid-19 situasjonen i landet.











1. Sarpsborg 08 - Molde

Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-1, mens Molde vant 2-1 hjemme på Aker Stadion i jubelsesongen som endte med seriegull til slutt. Sarpsborg 08 ga Rosenborg en real match i 1. omgang på Lerkendal søndag og var til tider det beste laget før hvilen i kampen de til slutt tapte hele 1-5 etter at stillingen ved pause var 1-1. De åpnet som kjent sesongen med fem strake ettmålstap, men har reist seg utover sommeren og ligger på 12. plass med 14 poeng i øyeblikket. Horn og Vetti er fortsatt ute for trener Stahre, mens Utvik soner.

Molde gikk på en ny smell hjemme mot Brann mandag og ligger nå fire poeng bak serieleder Bodø/Glimt med én kamp mer spilt. Avstanden ned til Odd på 3. plass er dermed seks for fjorårets seriemester som tapte i Sandefjord i forrige bortekamp for to uker tilbake. Har 4-1-2 på utebane før turen til Sarpsborg lørdag og må fortsatt klare seg uten Bolly, Gregersen, Haraldseid og Bjørnbak. James har stått over de to siste kampene, men kan være tilbake her. Kaptein Wolff Eikrem sliter med en vond akilles og startet på benken i mandagens 1-2 tap hjemme mot Brann, men skal i følge rapportene være tilbake i trening.





Det er naturlig å sette B som utgang på det minste forslaget, men vi føler oss ikke helt trygge på et skadeskutt Molde-lag om dagen som i tillegg har vært inne i en periode med veldig mange kamper på kort tid. Derfor blir det UB på 432-rekkeren.

2. Kvik Halden - Fredrikstad

Et skikkelig lokaloppgjør og toppoppgjør i Halden. Det ble 1-0 her tidlig i sesongen i fjor, mens Fredrikstad vant 2-0 i sin hjemmekamp og spolerte med det gjestenes opprykkssjanser. Kvik Halden har i likhet med gjestene full pott og 15 poeng etter at fem kamper er spilt av årets 2. divisjon. De har skilt seg ut i toppen sammen med Alta (13) i en serie som jo som kjent spilles over 13 kamper før de sju beste lagene går til sluttspill i kampen om opprykk. Forrige helg slo Kvik Halden den poengløse jumboen Fløya 6-0 på bortebane, mens det ble 5-0 over Vålerenga 2 i forrige hjemmekamp.

Fredrikstad har fått en solid start også de med 15 poeng av 15 mulige på de fem første kampene. Opprykksfavoritten fra plankebyen, som nå er inne i sin tredje strake sesong på nivå tre i Norge, tapte her i fjor og ble til slutt nummer tre på tabellen der Stjørdals-Blink vant og rykket opp, mens vertene endte på 2. plass der de senere røk i kvalikken mot Åsane. Sist helg viste de nok en gang moral da de slo Kjelsås 3-2 hjemme etter å ha rotet bort en klar 2-0 ledelse i 1. omgang.

Åpen toppkamp i Halden. HUB blir eneste utvei på lørdagskupongen.

3. Arendal - Bryne FK

Arendal fikk en drømmestart med tre strake i serien, men så har de kommet ned på jorda og tapt de to siste. Det betyr ni poeng etter fem kamper for laget som hadde uttalte ambisjoner om opprykk før sesongen startet tidlig i juli. Forrige lørdag røk de 0-1 borte mot nyopprykkede Fløy-Flekkerøy. 2-1 her i fjor.

Bryne topper serien med sine 13 poeng etter fem kamper (4-1-0) på bedre målforskjell etter at de vant lokaloppgjøret hjemme mot Egersund 2-1 sist helg. Nykommerne Dabove og Holtan har bøttet inn mål for sin nye klubb som nå begynner å ligne en opprykkskandidat igjen etter et par skuffende år på dette nivået.

Bryne blir knepne favoritter etter en sterk åpning, men dette blir en tøff test for Jærbuene. Det blir UB på 96-rekkeren og HUB på det største kupongforslaget.

4. Notodden - Fløy

Notodden har hatt en ustabil start på sesongen, men tok en sterk 1-0 seier borte over Asker søndag og er med de tre poengene oppe på 7. plass med sju poeng etter fem runder. De sju beste går som kjent videre til sluttspill i kampen om opprykk til neste års OBOS-liga.

Nyopprykkede Fløy-Flekkerøy har fått en god start på sesongen og har ettertrykkelig bevist at de har noe på dette nivået å gjøre. De har ni poeng etter fem kamper (3-0-2) og slo Arendal 1-0 hjemme sist helg. I forrige bortekamp tok de en sterk 2-1 seier over Bærum på Sandvika for to uker tilbake. Innbytter Mathias Grundetjern ble matchvinner sist med sin scoringer tolv minutter før full tid.

En vrien kupongtest dette også. Vi har ikke råd til annet enn HU, men utelukker ingenting her.

5. Vard Haugesund - Asker

Flott start av nyopprykkede Vard Haugesund med tolv poeng og en 3. plass på tabellen etter fire seire og ett tap på de fem første. Kun Bryne og Sotra ligger foran den solide nykommeren fra Haugesund som kommer fra 1-0 borte over poengløse Fram Larvik forrige helg.

Asker var tippet helt i toppen før sesongstart i avdelingen, men åtte poeng etter fem kamper (2-2-1) er nok kanskje litt under forventet standard av Vegard Skogheims mannskap, selv om det på ingen måte har vært noe dårlig start. Sesongens første tap kom søndag - 0-1 hjemme mot Notodden.

Litt overraskende kanskje at Vard Haugesund har gjort det såpass bra, men de fortjenner all skryt de kan få for en sterk start. Prøver HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren. En tøff kamp for vertene dette.

6. Celtic - Aberdeen

Denne kampen blir trukket som en følge av Covid-19 situasjonen i Skottland.

7. Kilmarnock - St. Johnstone

Det endte 0-0 i tilsvarende møte her sist sesong. Kilmarnock endte til slutt på 8. plass forrige sesong i en sesong som ble stoppet i mars og aldri spilt ferdig. De har to poeng etter tre kamper av inneværende sesong etter at laget spilte 2-2 borte mot Ross County onsdag kveld. I første hjemmekamp holdt de gullfavoritt Celtic til 1-1.

St. Johnstone hadde lite å hente i onsdagens bortekamp mot Rangers som de til slutt tapte 0-3. Det betyr ett poeng etter to kamper for laget som endte på en fin 6. plass sist sesong. Den oppsatte kampen mot Aberdeen i andre serierunde ble utsatt på grunn av koronasmitte i Aberdeen-leiren.

På en vanskelig lørdagskupong uten de klare holdepunktene gir vi Kilmarnock tillit i en på forhånd jevn kamp. H.

8. Ross County - Dundee United

Ross County har sju poeng etter tre kamper (2-1-0) og har fått en finfin start på sesongen. Kun Rangers og Hibernian har flere poeng etter tre strake seire innledningsvis. Onsdag ble det 2-2 hjemme mot Kilmarnock.

Nyopprykkede Dundee United røk 0-1 hjemme for tabelltoer Hibernian tirsdag kveld og har med det fire poeng etter 1-1-1 på de tre første kampene av sesongen. I første bortekamp ble det 1-0 over Motherwell.

Vrien kamp å tippe utfallet av dette. Det blir HU på begge kupongforslagene.

9. Hamilton Academical - St. Mirren

Tilsvarende møte like før jul forrige sesong endte 0-1. Hamilton, som endte på 11. plass og berget plassen, sist sesong har tapt begge sine to første kamper inneværende sesong. Onsdagens bortemøte Aberdeen på bortebane ble utsatt som en følge av Covid 19-situasjonen. Sist de var i aksjon røk de 0-1 hjemme mot Ross County, mens det ble 1-5 borte mot Celtic åpningsrunden.

St. Mirrens kamp hjemme mot Celtic onsdag ble aldri spilt som følge av Covid 19-situajsonen. Dermed har de tre poeng etter én seier og ett tap så langt. De åpnet med 1-0 hjemme over Livingston før de røk 0-3 borte mot serieleder Rangers forrige helg.

Vi ender opp med UB på begge kupongforslagene i kamp 9 lørdag.

10. Hibernian - Motherwell

Det ble 3-1 her i tilsvarende møte forrige sesong. Hibernian har fått en flott start på sesongen med tre strake seire og har sammen med Rangers full pott så langt. Tirsdag slo de nyopprykkede Dundee United 1-0 på bortebane etter Christian Doidges vinnermål midtveis i 2. omgang. De ble nummer sju sist sesong.

Motherwell endte på en finfin 3. plass sist sesong, men det ser tyngre ut så langt denne sesongen. De har ett poeng etter tre kamper, og det kom i onsdagens 2-2 forestilling hjemme mot Livingston. De to første endte med tap mot henholdsvis Ross County borte og Dundee United hjemme.

Hibernian har åpnet sesongen godt og får tillit på eget gress. En H.

11. GIF Sundsvall - GAIS

De to siste kampene på kupongen er hentet fra Superettan (nivå to) i Sverige. GIF Sundsvall rykket som kjent ned fra Allsvenskan i fjor og har hentet målgarantist Pontus Engblom som har notert seg for ti mål så langt og er med det seriens toppscorer etter tolv runder. Vertene er på 4. plass med 21 poeng i øyeblikket (5-6-1) og kommer fra 1-1 borte mot en annen uavgjortekspert, Akropolis, tirsdag kveld.

GAIS holdt en noe redusert serieleder Degerfors til uavgjort (0-0) hjemme på Ullevi i Göteborg onsdag, bare dager etter at de også spilte 0-0 borte mot et annet topplag, nemlig Halmstad. De har dermed tolv poeng så langt (2-6-4) der de ligger på en kvalikkplass. Wängberg soner.

GIF Sundsvall får tillit hjemme på Norrporten, selv om det alltid er en viss U-fare i denne ligaen. H.

12. Öster - Brage

Det endte 2-2 da lagene møttes her sist sesong, mens Brage vant hele 5-1 på hjemmebane senere på året. Öster har 14 poeng etter tolv kamper (3-5-4) og spiller som en del andre lag mye uavgjort i denne serien. Tirsdag røk de 0-2 borte mot tabelltoer Halmstad.

Brage spilte 1-1 hjemme mot Norrby onsdag kveld og ligger med det resultatet på 6. plass med 18 poeng. Det skiller fire opp til Jönköpings-Södra på en kvalikkplass for laget som endte på 3. plass sist sesong, men som senere røk i kvalikken mot Kalmar. Hiltunen er tilbake etter å ha sonet sist.

Vi sjanser litt på poengdeling i kamp tolv. Det ble 1-1 her i fjor og disse lagene er ikke fremmed for en uavgjort eller to. U.

