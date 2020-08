Fredrikstad fortsetter å vinne

Opprykksdrømmen lever i Fredrikstad. Vi tror FFK vinner mot Eidsvold Turn lørdag og tar et nytt steg mot OBOS-ligaen.

Denne lørdagen lanserer vi en favorittdobbel fra 2. divisjon. Alle kampene fra PostNord-ligaen kan du se på Direktesport.no.

Eidsvold Turn - Fredrikstad 5,00 - 4,50 - 1,45 B (spillestopp kl. 1555)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

PostNord-ligaen avdeling 1. Eidsvold Turn er tilbake i 2. divisjon denne sesongen, og de har bitt godt fra seg. Nykommeren ligger på fjerdeplass med tolv poeng. Hjemmestatistikken viser 2-0-1. De har høvlet over bunnlagene Fløya (6-1) og Vålerenga 2 (4-1), men tapte 1-2 mot Kvik som ligger over dem på tabellen.

Se kampen mellom Eidsvold Turn og Fredrikstad live fra lørdag kl. 15.55

I forrige serierunde gikk de på en kjempesmell mot Florø. De tapte hele 1-6 borte. Herman Henriksen, som kom fra Ull/Kisa, scoret Eidsvolds eneste mål. Nettopp Henriksen har vært en viktig spiller for dem denne sesongen. Han er delt toppscorer i divisjonen med syv mål på syv kamper. Angriperen var på lån hos Myhrer-klubben det siste halvåret av fjorårssesongen, hvor han scoret en gang på sine åtte kamper.

Både 2017 og 2018 ble en nedtur i Fredrikstad. Denne sesongen ser det endelig ut til at aristokratene skal lykkes med å ta seg tilbake til OBOS-ligaen. Bjørn «Bummen» Johansens mannskap har vunnet de syv første kampene, og de har imponerende 22-7 i målforskjell. De feide opprykksrival Kvik Halden av banen med 5-1-seier i forrige bortekampen. Vi tror også at de tar tre poeng mot romerikingene.

Sjekk alle lørdagens oddstips her!

Philip Aukland og Jakob Lindström blir ikke spilleklare til lørdagens kamp på Myhrer stadion. Bjørn «Bummen» Johansen holder kortene tett til brystet om hvilke elleve som får sjansen fra start. Håvar G. Jenssen får tillit. Det samme gjør den samme bakre fireren som startet mot Senja sist; Stian Stray Molde, Mads Nielsen, Ayoub Aleesami og Josef Baccay.

Se kampen mellom Eidsvold Turn og Fredrikstad live fra lørdag kl. 15.55

På midtbanen er det derimot usikkert. Thomas Drage er selvskreven, mens Håvard Åsheim vurderes sentralt i banen. Også Alexander Zoulakis er naturligvis aktuell. Dersom Åsheim velges sentralt er Hasan Duman og Kassander Getz aktuelle som indreløper.

Syv spillere slåss om de tre plassene på topp. Mot Senja fikk Anas Farah, Henrik Kjelsrud Johansen og Nicolay Solberg tillit. De to førstnevnte virker bankers, mens Alba er aktuell som erstatter for Solberg.

14 millioner i Lotto-potten lørdag. Spill Lotto og Joker her!

Det er med andre ord enorm konkurranse om plassene om dagen. Naturligvis enorm stemning i troppen om dagen. 1,40 i odds på FFK er naturlig med den formen de viser om dagen. Denne brukes i en dobbel.

Kjelsås - Moss 1,70 - 3,80 - 3,55 H (spillestopp kl. 15.55)

PostNord-ligaen avdeling 1. Sist sesong kjempet Kjelsås i toppen av 2. divisjon, hvor de til slutt endte på tredjeplass bak opprykkslagene Grorud og Åsane. Denne sesongen har Oslo-laget skuffet. Til tross for at trener Eivind Kampen har beholdt de fleste nøkkelspillerne sine, og har fått inn spillere med 2. divisjonserfaring, ligger laget nede på åttendeplass. Forrige helg fikk de med seg ett poeng hjem fra Sunnmøre, etter å ha spilt 1-1 mot Brattvåg.

Grefsen-klubben står med 2-2-3 på de første syv første kampene. Noe skuffende 1-0-2 hjemme, der seieren kom over tabelljumbo Fløya som ennå har til gode å ta poeng i årets serie.

Se kampen mellom Kjelsås og Moss live fra lørdag klokken 15.55

Moss har levert to greie sesonger etter comebacket i 2. divisjon, men denne sesongen ser det stygt ut for Mossekråkene. De ligger helt nede på tolvteplass med fem poeng (1-2-4), der seieren kom borte over nestjumboen Senja tidlig i sesongen.

Sist helg spilte de gule og svarte fra Melløs 1-1 hjemme mot Tromsdalen. Innbytter Shadi Ali kom inn og berget ett poeng for Moss i det oppgjøret med sin utligning to minutter før full tid. Fire poeng skiller nå opp til den viktige syvendeplassen. Det er lenge siden storhetstiden på Melløs. Vi tror Mossekråkene har mer enn nok med å unngå nedrykk.

Kjelsås er favoritter. Vi tror på H på Grefsen. 1,70 funker fint i en dobbel.

Klikk her for å levere lørdagens dobbelttips