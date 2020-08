Fredrikstad fosser videre mot OBOS-ligaen

FFK banker nedrykkstruede Senja og tar et nytt steg mot OBOS-ligaen.

Søndagens 2. divisjons-dobbel er Kvik Halden + seier til Fredrikstad med to mål eller mer. Den gir nesten tre ganger innsatsen.

Fredrikstad - FK Senja (Handikap fulltid 0-1) - H 1,62 (spillestopp søndag kl. 15.25)

2. divisjon, avdeling 1. Fredrikstad har fått en perfekt start på sesongen. Den gamle fotballstorheten står med full pott etter de seks første kampene og topper tabellen, to poeng foran Alta som innehar andreplassen.

I forrige serierunde valset opprykksfavorittene fra plankebyen over Kvik Halden i en imponerende forestilling på bortebane og vant 5-1. Vi er overbevist om at FFK også vil filleriste det nordnorske laget i søndagens kamp.

Offensivt luksus-problem i FFK

Jakob Lindström og Philip Aukland er ute med skade. Ludvig Begby også, men han er langtidsskadet. FFK strutter av selvtillit. Ayoub Aleesami tar trolig plass sammen med Mads Nielsen i midtforsvaret. Stian Stray Molde skyves ut på høyreback denne gangen, mens Josef Baccay bekler venstrekanten.

Unggutten Alexander Zoulakis, som scoret ett og hadde en assist i triumfen over Kvik sist, får trolig fornyet tillit fra start. Offensivt har Bjørn Johansen nå et luksusproblem. Med Anas Farah tilbake etter skade har "Bummen" nå syv offensive spillere som kjemper om tre plasser.

FFK stiller trolig med denne startelleveren: Håvar G. Jenssen - Stian Stray Molde, Mads Nielsen, Ayoub Aleesami, Josef Baccay - Thomas Drage, Alexander Zoulakis, Håvard Åsheim - Nicolay Solberg, Henrik Kjelsrud Johansen, Riki Alba.

Senja slo Tromsdalen 2-1 i den første bortekampen denne sesongen, men har tapt mot Brattvåg (1-3) og Alta (1-4).

Slåss for å unngå nedrykk

De har mistet rutinerte Eggen og Kildalsen. Det er merkbart. Senja holdt seg med et nødskrik i 2019 og er nok avhengig av at Christer Johnsgård finner tilbake til scoringsformen fra tidligere sesonger om de skal unngå nedrykk. I øyeblikket er det bare bedre målforskjell enn Vålerenga 2 som gjør at de igger over nedrykksstreken.

Senja har visst utelukkende møtt lag høyt denne sesongen. Har skapt trøbbel for både Alta og Brattvåg, men jeg tror FFK skal ta seg greit av denne. FFK vinner komfortabelt. Oddsen på at FFK vinner med to mål eller mer er 1,62 i odds. Denne kan ikke brukes som singelspill.

Kvik Halden - Hødd 1,70 - 3,85 - 3,50 H (spillestopp kl. 14.55)

2. divisjon, avdeling 2. Kvik Halden stod med fem strake seire før hjemmekampen mot Fredrikstad sist lørdag. Etter 28 minutter ledet Fredrikstad 4-0 og det endte med 1-5 tap. Forrige helgs nederlag mot naborivalen er glemt. Nå skal Kvik tilbake på vinnersporet så fort som mulig, når Hødd kommer på besøk til Halden stadion søndag.

Trykk her for å se kampen mellom Kvik Halden og Hødd fra søndag klokken 15.00

Oscar Lopez Borgersen er uaktuell på grunn av strekken han pådro seg mot FFK. Ellers er alle spilleklare.

Kvik fikk på trynet mot FFK sist, men vi tror de reiser seg i dag. Foto: Stein Johnsen (NTB scanpix)





Kent Bergersens mannskap banket laget fra Ulsteinvik 7-1 hjemme på Halden stadion i fjor. Det blir neppe slike sifre denne gangen. Hødd ar ny trener denne sesongen, Kevin Knappen. Han har strammet opp laget defensivt. Hødd er laget som har sluppet inn færrest mål så langt i PostNord-ligaen med sine tre. Samtidig har de også scoret færrest. De har også bare scoret tre mål – alle på hjemmebane.

Hødd mangler Wrele, Shroot og Frithzell. Ingen av dem er med til Halden.

Hødd som vanlig sterke hjemme i Ulsteinvik (2-1-0), men svake på bortebane, hvor de står med ett poeng på tre kamper.

1,70 på hjemmeseier synes slett ikke verst og kan prøves.

