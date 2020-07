Fredrikstad har startet ferden mot OBOS-ligaen

Endelig er norsk 2.divisjon tilbake på kupongen igjen! Fredrikstad har floppet to år på rad, men fikk en drømmestart i Florø forrige helg og blir klare favoritter hjemme mot Hødd lørdag. Vi tror ferden mot OBOS-ligaen fortsetter med ny seier i dag.

Det er to to kamper fra Eliteserien, èn semifinale fra den engelske FA Cupen, èn kamp fra Premier League, hele sju kamper fra norsk 2.divisjon mens det hele avsluttes med èn kamp fra Italiensk Serie A på denne ukens lørdagskupong.

Bonuspotten er nå oppe i 2.5 millioner kroner. Innleveringsfristen er klokka 15:55.







1. FK Haugesund - Viking

Viktige poeng på spill i dette lokaloppgjøret. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 1-0 i november, mens Viking tok revansje noen uker senere da de vant cupfinalen. FK Haugesund tapte til slutt 0-1 borte mot Vålerenga i hovedstaden onsdag kveld og har nå to strake tap etter at laget hadde 2-2-0 på de fire foregående. Har åtte poeng etter like mange kamper (2-2-4) og står med 1-1-2 på sine fire første hjemmekamper for året der seieren kom mot svakt plasserte Start. Grindheim og Stølås er begge tilbake etter skade og kom inn fra benken onsdag, mens dette er siste kamp Wadji er ute med karantene for den 14 måneder lange dopingdommen han ble idømt i fjor.

Viking er inne i en tøff periode og ser ut som en blek skygge av laget som vant cupen og ble nummer fem i Eliteserien i fjor. Et skadeskutt Viking-lag fikk så hatten passet borte mot tabelltoer Molde onsdag (0-5) og har skuffende 1-2-5 på de åtte første kampene, der kun Sandefjord har blitt slått. Savnet etter Tripic og Thorstvedt har nok blitt større enn forventet. De røk 0-1 i Haugesund på høstparten i fjor og spilte 1-1 her i generalprøven før seriestart i juni. Sliter fortsatt med en rekke skader: De Lanlay, Østensen, Hove, De Souza, Løkberg, Austbø og Bjørshol sto alle over onsdagens bortekamp i rosenes by og av disse er det kun Løkberg som kan rekke denne.

To lag i motbakke som møtes i Haugesund lørdag kveld. Det blir HU på 96-rekkeren og helgardering på 432-rekkeren. Her kan det meste skje. Viking vil nok helt sikkert også framstå bedre enn hva de gjorde i onsdagens flaue forestilling i Molde.

2. Mjøndalen - Bodø/Glimt

Tilsvarende møte forrige sesong endte 4-5 i en helt ellevill fotballkamp! Etter en solid start på sesongen har det nå blitt tre strake tap for Vegard Hansens Mjøndalen. I tur og orden har laget røket for Molde borte, Vålerenga hjemme og Strømsgodset borte. Onsdagens lokaloppgjør borte mot erkerival Strømsgodset endte med et fortjent 1-2 tap. Det betyr 2-2-4 og åtte poeng etter åtte runder av Eliteserien 2020. Diomande er skadet, mens lagkaptein Gauseth har stått over de siste kampene og er usikker til denne.

Bodø/Glimt slår alle rekorder om dagen! Onsdag tok laget sin åttende seier av åtte mulige da de snudde 0-1 til seier 2-1 hjemme over Kristiansund BK. 24 poeng av 24 mulige er intet annet enn meget imponerende av Kjetil Knutsens mannskap. De topper Eliteserien to poeng foran Molde som er det eneste laget som har klart å holde følge i innledningen av sesongen. Hauge var småsyk og sto over sist, men kan være tilbake igjen til denne. Solbakken, Moe og Konradsen sliter med skader og har stått over de siste kampene.

Det er vanskelig å gå imot Bodø/Glimt slik de ser ut som dagen, selv om Mjøndalen borte er en tøff nøtt å knekke for mange. Før eller siden vil nok også dette Glimt-laget gå på en smell. Det blir borteseier i Mjøndalen.

3. Arsenal - Manchester City

FA Cup, semifinale. Spilles på Wembley. Arsenal ble det tredje laget som slo seriemester Liverpool i ligaen da de vant 2-1 hjemme på Emirates onsdag kveld. De ligger dermed på 9.plass med 53 poeng i serien og har fortsatt et lite håp om å spille i Europa også kommende sesong. I kvartfinalen av FA Cupen ble Sheffield United eliminert på bortebane, men de har tapt begge de to innbyrdes oppgjørene relativt klart mot dagens semifinalemotstander i Premier League denne sesongen. Keeper Leno, Martinelli, Chambers, Mari og Guendouzi er alle ute med skade, mens Özil er usikker. Nketiah soner.

Manchester City slo ut Newcastle på bortebane i kvartfinalen og er på god vei mot en ny cuptittel i England. De vant som kjent ligacupen i vinter etter at de slo Aston Villa i finalen på Wembley og er også regjerende mester i denne prestisjefylte turneringen. De ender på 2.plass i Premier League uansett utfall av de to siste kampene og slo nedrykkstruede Bournemoth 2-1 på hjemmebane onsdag kveld. Aguero er som kjent ute med skade.

Manchester City blir klare favoritter og får også fullit på lørdagskupongen. B.

4. Norwich - Burnley

Norwich ligger sist i Premier League med fattige 21 poeng og har allerede rykket ned før de to siste kampene av sesongen. De tapte 0-1 borte mot et CL-jagende Chelsea tirsdag kveld og røk 0-2 i Burnley i det omvendte møtet mellom disse to tidlig i fjor høst. Hjemmefasiten viser tynne 4-3-11, mens kun èn av 18 på utebane har endt med full pott. Hanley, Zimmermann, Byram og Leitner er alle ute for tabelljumboen.

Burnley fikk med seg ett poeng på overtid i hjemmekampen mot Wolverhampton onsdag kveld som til slutt endte 1-1. Det plasserer laget på 10.plass meed 51 poeng og har således lite å spille for i avslutningen av sesongen også de. 6-5-7 borte før sesongens siste kamp på utebane. Lowton, Cork, Gibson, Mee, Barnes og Taylor er alle trolig ute, mens Rodriguez må sjekkes.

To lag uten allverden å spille for og et bortelag med mange fravær. Her må det garderinger til! Det blir HUB på kupongforslagene.

5. Fredrikstad - Hødd

Opprykksfavoritt Fredrikstad fikk en drømmestart på sesongen når 2.divisjon endelig kom i gang sist helg med 4-3 seier borte over Florø. Scoringer fra Drage, Alba, Ali og Maikel Nieves sørget for tre viktige poeng for det stjernespekkede mannskapet i den målrike åpningskampen på Vestlandet. Lagene møttes også her forrige sesong, da ble det 1-1 tidlig i sesongen. Farah er ute med skade.

Hødd slo Moss 2-1 hjemme i sin premierekamp på Høddvoll lørdag og fikk også de med seg full pott fra åpningsdagen i avdelingen. De er tippet topp sju som går videre til sluttspill i de fleste forhåndstips og har ansatt Kevin Knappen som trener fra inneværende sesong. Et selvmål og ett fra den tidligere Fredrikstad-spilleren Netan Sansara sørget for målene i serieåpningen.

Fredrikstad ser solide ut og fikk også arbeidsro etter seieren i Florø. Vi tror på ny seier i dag og markerer for hjemmeseier. En H i plankebyen.



6. Kjelsås - Alta

Kjelsås fikk en god start i bortekampen mot Senja i serieåpningen forrige helg som de til slutt vant 2-1. De ledet tidlig 2-0 etter mål av Akinyemi og Paintsil og holdt unna i 2.omgang og fikk med seg full pott hjem fra nord. Tilsvarende møte forrige sesong endte 2-0 til vertene, mens Alta vant 2-1 i det omvendte på høsten.

Alta fikk en perfekt start på sesongen med 1-0 seieren hjemme over Tromsdalen åpningsdagen etter straffescoringen til ringreven Morten Gamst Pedersen som i likhet med Hans Norbye (fra HamKam og Tromsø) signerte for klubben foran denne sesongen. Er i likhet med Kjelsås tippet topp sju og har full pott med seg etter første runde av sesongen. Røk 0-2 her i fjor.

Vi tror det blir tett og jevnt på Kjelsås og ender opp med HU på kupongen.

7. Moss - Eidsvold Turn

Disse lagene har ikke møtt hverandre i seriesammenheng på seniornivå siden 2014. Moss tapte 1-2 borte mot Hødd i sin første kamp for året forrige helg. Nykommer Agwa Obiech fra Byåsen scoret lagets mål til ingen nytte da han reduserte til 1-2 på straffespark midtveis i 2.omgang.

Eidsvold Turn var suverene i 3.divisjon sist sesong og sikret seg med det et velfortjent opprykk etter å ha snust på en plass i 2.divisjon i flere år i forveien. De hadde Kvik Halden på gaffelen i premieren sist helg, men tapte til slutt 1-2 helt på tampen og fikk i tillegg både Furseth og Kristengård utvist. Det betyr karantene for begge de to i dag.

Moss blir knepne favoritter på kupongen, men det blir HU fra oss på 96-rekkeren og på det største kupongforslaget så helgarderer vi.

8. Arendal - Fram Larvik

Arendal tok med seg alle tre poengene hjem fra Trondheim søndag da laget slo Nardo 1-0 på bortebane etter en tidlig scoring etter dødball fra Fabian Stensrud Ness. De har uttalte ambisjoner om opprykk denne sesongen, noe også hovedtrener Steinar Pedersen poengterte tydelig i forkant av sist helgs serieåpning. Dette er forøvrig lagenes første møte i seriesammenheng siden 2014.

Fram Larvik ledet 1-0 hjemme mot Sotra halvveis i sin første offisielle kamp for året sist helg, men måtte til slutt gå poengløse av banen hjemme i Framparken i oppgjøret gjestene fra Sotra til slutt vant 2-3. En tung start for laget som kom helt til kvartfinalen i cupen sist sesong der de røk mot Ranheim på bortebane. Spissen Mame Mor Ndiaye scoret begge målene sist helg.

Naturlig at Arendal blir favoritter, men vi bli ikke kjempeoverrasket dersom Fram Larvik slår tilbake og får med seg noe herfra. Prøver HU.

9. Bryne FK - Fløy

Jan Halvor Halvorsens Bryne fikk med seg ett poeng hjem fra bortemøtet med Asker åpningsdagen i kampen som endte 1-1 på Føyka. Nykommer Thierry Dabove scoret Brynes utligningsmål i 1.omgang like etter at vertene hadde tatt ledelsen. De er ett av lagene som er tippet topp sju og bør tradisjonen tro ta en del poeng på hjemembane utover i sesongen.

Fløy er tilbake i 2.divisjon igjen etter å ha vunnet sin avdeling i 3.divisjon i suveren stil sist sesong. Det ble også full pott i første runde da et ungt Odd 2-lag ble slått hele 4-0 hjemme på Flekkerøy mandag. Henrik Andersen lå bak to av målene, mens Dardan Dreshaj og Tobias Henanger noterte seg for ett hver.

Fløy er slett ikke ufarlige, selv om det er Bryne som skal være favoritter hjemme på Jæren. HU.

10. Egersund - Notodden

Egersund var manges favoritter i avdelingen før sesongstart, men 1-4 tapet borte mot nyopprykkede Vard Haugesund åpningsdagen bør ihvertfall gi litt grunn til bekymring. De har ellers sett solide ut i oppkjøringen og blant annet slått Sandnes Ulf med klare sifre. Fjorårets toppscorer Naglestad har reist til USA og er borte.

Notodden rykket som kjent ned fra OBOS-ligaen sist sesong etter at laget røk i kvalikken mot Åsane. Det ble 0-0 hjemme mot Bærum i første seriekamp sist helg i en kamp der Parkstad Johansen ble utvist. Han må dermed sone i denne.

Vi tror Egersund slår tilbake i dag og vinner på hjemmebane. H.

11. Sotra SK - Nardo

Sotra, med Renate Blindheim som trener, fikk en drømmestart på sesongen da laget kunne reise hjem med full pott fra Larvik åpningsdagen etter 3-2 over Fram Larvik i en kamp der de lå under 0-1 ved pause. De er i likhet med dagens motstander tippet i de nedre regioner og i en sesong med bare 13 kamper (før sluttspill) blir poengene ekstra viktig nå i starten på en kortere sesong enn normalt.

Nardo røk 0-1 hjemme mot Arendal i sin første kamp for sesongen sist helg etter et tidlig baklengsmål på dødball - et varemerke laget har vært kjent for å ta mange poeng selv på tidligere. Stig Kammen er ny trener for året, mens hele 16 mann totalt er borte siden fjoråret. Inn har evigunge Robert Stene kommet, men han har uttalt tidligere at det uaktuelt å være med på de lengste borteturene og var derfor plassert på benken fra start i åpningskampen. Så får vi se om han holder ord....Riksvold er fortsatt skadet.

Sotra fikk en god start sist helg og får utgangstipset. En H på Sotra, men på 432-rekkeren har vi råd til HU.

12. Milan - Bologna

Kupongens siste nøtt er hentet fra Italiensk Serie A. Det ble 2-1 her sist sesong, mens det omvendte møtet i fjor også endte med Milan-seier i Bologna: 3-2. Hjemmelaget Milan er nummer sju med 53 poeng når fem runder gjenstår og kan i beste fall bli nummer fem og passere Napoli og Roma på tabellen. Avstanden opp til naboklubben Inter er derimot for stor. Formen siste fem viser pene 3-2-0 og hjemme har de 7-5-4 før denne. Osnsdag ble det 3-1 hjemme over Parma.

Gjestene fra Bologna ligger på 10.plass med 43 poeng og ligner mer og mer en middelhavsfarer nå som sesongen nærmer seg slutten også i Italia. De spilte 1-1 hjemme mot Napoli i midtuken og har 7-3-6 borte, mens de kun har vunnet fire av hjemmekampene sine så langt denne sesongen.

Milan viser solid form om dagen og jakter en plass i Europa. H på form og motivasjon.

96-rekker:

1. FK Haugesund - Viking HU

2. Mjøndalen - Bodø/Glimt B

3. Arsenal - Manchester City B

4. Norwich - Burnley HUB

5. Fredrikstad - Hødd H

6. Kjelsås - Alta HU

7. Moss - Eidsvold Turn HU

8. Arendal - Fram Larvik HU

9. Bryne FK - Fløy HU

10. Egersund - Notodden H

11. Sotra SK - Nardo H

12. Milan - Bologna H





432-rekker:

1. FK Haugesund - Viking HUB

2. Mjøndalen - Bodø/Glimt B

3. Arsenal - Manchester City B

4. Norwich - Burnley HUB

5. Fredrikstad - Hødd H

6. Kjelsås - Alta HU

7. Moss - Eidsvold Turn HUB

8. Arendal - Fram Larvik HU

9. Bryne FK - Fløy HU

10. Egersund - Notodden H

11. Sotra SK - Nardo HU

12. Milan - Bologna H