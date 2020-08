Fire seire av fire mulige er fasiten så langt. Storklubben Fredrikstad holder stø kurs mot OBOS-ligaen.

Det er en variert meny på denne ukens lørdagskupong. To kamper er hentet fra Champions League, en fra Eliteserien, seks fra norsk 2. divisjon, mens de tre siste er fra andre serierunde i skotsk Premier League.

1. Barcelona - Napoli

Champions League, 2. kamp. Det første oppgjøret i Napoli før koronautbruddet mellom disse endte 1-1. Det betyr at Barcelona går videre med seier eller 0-0. Vertene hadde 7-3-1 etter at La Liga ble satt i gang igjen, men ettersom erkerival Real Madrid gjorde rent bord og vant alle sine kamper var det til slutt Real som kunne stikke av med ligatittelen i Spania i år. Vidal, Busquets og Umtiti soner alle i denne, mens Dembele fortsatt er på skadelista.

Napoli endte på en noe skuffende 7. plass i hjemlig liga, men cuptittelen var et aldri så lite plaster på såret for klubben som spilte 1-1 hjemme i første oppgjør i Italia mellom disse. Det betyr at man er sikret spill i Europaligaen også kommende sesong, med mindre de skulle finne på å gå hele veien i denne turneringen. Milik og Insigne er begge usikre for gjestene.

Barcelona er nok klare for å gå hele veien i CL i år. Vi tror på hjemmeseier i kamp 1. H.

2. Bayern München - Chelsea

Champions League, 2. kamp. Bayern München har hele 3-0 å gå på fra første møte i London i vinter. Bayern rader opp titler i hjemlandet og har siden oppstarten i Tyskland vunnet både serien og cupen - slik de nærmest har for vane å gjøre. Det har blitt en drøy måned siden de slo Bayer Leverkusen i cupfinalen og her er både Süle og Pavard ute med skade.

Chelsea sikret 4. plassen i ligaen og er sikret CL-spill også kommende sesong, men tapte forrige helgs FA Cup-finale 1-2 mot Arsenal. Når man i tillegg har 0-3 å ta igjen fra første møte her ser det ut som en umulig oppgave for Frank Lampards mannskap. Stiller også redusert med Alonso og Jorginho ute med karantene, mens Pulisic, Pedro og Azpilicueta alle måtte forlate banen med skade sist. Kante er fortsatt tvilsom til spill.

Det blir H mot et redusert Chelsea-lag.

3. Vålerenga - Bodø/Glimt

En aldri så liten godbit fra Eliteserien lørdag kveld når tabellfirer Vålerenga tar imot serieleder Bodø/Glimt på Intility. 14 av de 16 lagene i Eliteserien har hatt en etterlengtet friuke å se tilbake på etter en intenstiv start på sesongen. Vålerenga ligger som nummer fire med 22 poeng og er oppe på samme poengsum som Odd etter 2-1 seieren i Bergen borte mot Brann forrige lørdag. Pene 3-2-0 på de fem første hjemme der tilsvarende oppgjør i fjor ble vunnet hele 6-0! I det omvendte møtet i Bodø ble det tap 0-4. Lædre Bjørdal, Shala og Adekugbe sto alle over med skade sist, men Lekven var tilbake igjen etter å ha stått over kampen i Molde.

Bodø/Glimt slo umiddelbart tilbake etter poengtapet mot Stabæk på Nadderud forrige torsdag da Strømsgodset ble slått 3-2 hjemme på Aspmyra søndag. Topper dermed fortsatt Eliteserien med sine 34 av 36 mulige poeng så langt etter en eventyrlig start på 2020-sesongen. Tre poeng bak følger Molde, som har en kamp mer spilt enn Kjetil Knutsens mannskap. Både Moe og Bjørkan måtte forlate banen sist, mens Konradsen og Solbakken har stått over de siste kampene for serielederen.

Vi venter på at Bodø/Glimt skal gå på en smell snart, men slik de har framstått blir det vanskelig å motivere for noe annet enn borteseier i hovedstaden. Det blir B på 96-rekkeren, mens vi tar oss råd til UB på 432-rekkeren.

4. Fredrikstad - Kjelsås

Opprykksfavoritt Fredrikstad er inne i sin tredje strake sesong på nivå tre i norsk fotball etter to mislykkede sesonger i 2. divisjon siden nedrykket fra OBOS-ligaen på Notodden høsten 2017. De har fått en strålende start på årets sesong med fire strake seire og tolv mulige poeng etter i tur og orden ha slått Florø borte, Hødd, hjemme, Vålerenga 2 borte og Skeid hjemme. Nicolay Solbergs seiersmål åtte minutter før slutt i forrige helgs hjemmekamp mot Skeid ble avgjørende i 2-1 seieren.

Kjelsås har fire poeng etter like mange kamper (1-1-2) og det meste kan tyde på at dette blir en sesong for å komme seg topp sju som gir sluttspill om opprykk for Oslo-klubben. De har tapt begge sine hjemmekamper til nå, mens det har blitt seier på Senja og uavgjort borte mot Hødd. Forrige helg tapte de 0-1 hjemme mot nyopprykkede Eidsvold Turn på Grefsen.

Vi tror på ny seier til Fredrikstad og spiller hjemmeseier. En H i plankebyen.

5. FK Senja - Hødd

Senja står med tre poeng etter fire kamper. Det har blitt en seier og tre tap på de fire første for klubben som spiller sine hjemmekamper inne i Senja storhall. De har tapt hjemme mot Kjelsås og Moss og borte mot Brattvåg, mens seieren kom i andre serierunde da Tromsdalen ble slått 2-1 på bortebane. Kun Vålerenga 2 og poengløse Fløya ligger bak Senja på tabellen i øyeblikket.

Hødd har fem poeng etter fire kamper (1-2-1) og er sånn sett i rute med tanke på en topp sju-plassering som gir sluttspill om retten til opprykk. De fikk meg seg ett poeng hjem fra bortemøtet med Tromsdalen (0-0) forrige lørdag. Seieren kom i serieåpningen da Moss ble slått hjemme på Høddvoll.

Det blir UB fra oss, men denne er vrien. Vi tror ikke Hødd taper i nord.

6. Bryne FK - Egersund

Over til avdeling 2. Lokaloppgjør på Jæren. Begge de to innbyrdes møtene mellom disse forrige sesong endte 1-1. Bryne har fått en kjempstart på sesongen med ti av tolv mulige poeng så langt og tabelltopp i 2. divisjon avdeling 2. De slo bunnlaget Fram hele 5-0 på på hjemmebane sist helg etter tre nye mål av toppscorer Joacim Holtan som virkelig har imponert for sin nye klubb etter overgangen fra Mandalskameratene før årets sesong.

Egersund var manges favoritt til å vinne avdelingen før seriestart. De har seks poeng etter to seire og to tap til nå. De åpnet med å ryke hele 1-4 borte mot nyopprykkede Vard Haugesund åpningsdagen før det ble to strake seire og arbeidsro etter seire over Notodden og Fram Larvik. Søndag ledet de 1-0 hjemme mot Nardo, men to baklengsmål helt på tampen betød 1-2 tap og null poeng for rogalendingene i en skuffende svak forestilling.

Bryne har faktisk sett best ut av disse til nå i år. Vi spiller HU på Jæren.

7. Fløy - Arendal

Fløy Flekkerøy kunne reise hjem med full pott fra bortekampen mot Bærum for en uke siden som endte med 2-1 seier og tre poeng. De har dermed seks poeng etter fire kamper (2-0-2). I forrige hjemmekamp skuffet de med å tape 0-2 mot Rosenborgs 2.lag, men nykommeren som vant sin avdeling i 3. divisjon suverent forrige sesong har klare ambisjoner om en plass blant de sju og ligger i øyeblikket nettopp som nummer sju på tabellen i en serie som jo som kjent spilles som enkel serie.

Arendal åpnet sesongen med tre strake seire og full pott før laget røk 0-1 hjemme mot Vard Haugesund forrige lørdag. I de tre første kampene ble det seire over henholdsvis Nardo borte, Fram Larvik hjemme og Levanger borte. Ligger som nummer fire før denne runden, men det skiller bare ett poeng opp til Bryne som de møter kommende helg.

Vanskelige kamper på ukens lørdagskupong. Arendal blir et av holdepunktene på bortebane. Vi tror de slår tilbake og vinner igjen i ettermiddag. B.

8. Fram Larvik - Vard Haugesund

Fram Larvik ligger helt sist på tabellen uten poeng etter fire runder og er det eneste laget i avdelingen som har tilgode å ta poeng til nå. Forrige helg fikk de så hatten passet i bortekampen mot Bryne (0-5). Fjorårets kvartfinalister i cupen har mistet flere sentrale spillere siden sist sesong og i forrige runde ble keeper Klemensson utvist. Det betyr karantene her.

Vard Haugesund har klart seg helt utmerket etter opprykket fra 3. divisjon forrige sesong og har for alvor bevist at de har noe på dette nivået å gjøre. De åpnet med å slå opprykksfavoritt Egersund hjemme før de fulgte opp med en overbevisende seier borte over Rosenborg 2. Deretter røk de hjemme mot Sotra, før de slo tilbake igjen sist helg med å slå Arendal 1-0 borte etter scoring av den rutinerte ringreven Roy Miljeteig. Robert Kling ble utvist i den kampen og må dermed sone her.

Vard Haugesund har sett solide ut i sommer og får tipset borte mot tabelljumboen. En B på kupongen.

9. Levanger - Nardo

Tilsvarende møte forrige sesong endte 2-0. Levanger har vært inne i et lite generasjonsskifte etter at klubben måtte vinke farvel til OBOS-ligaen i 2018. Per Vener Rønning er ny trener for klubben som måtte starte sesongen med to miuspoeng. De lå dermed på null etter 0-2-1 på de første tre da Odd ble slått 1-0 på bortebane mandag formiddag. Har tre poeng før dette trønderoppgjøret og er ute etter revansje for nederlaget i en treningskamp mellom disse to i ukene før seriestart.

Nardo har fire poeng etter fire kamper (1-1-2). De har tapt begge sine to hjemmekamper i Nissekollen til nå mot opprykkskandidatene Arendal og Bryne, mens det har blitt 0-0 borte mot Sotra og seier 2-1 i Egersund nå sist. Da snudde laget 0-1 til 2-1 etter to mål helt på tampen. Stene er aktuell for spill igjen her, mens Riksvold fortsatt er ute med skade. Høiseth er hentet inn på lån fra Ranheim og debuterte med mersmak i Egersund søndag.

Det blir HU på Levanger. Vi har lært oss å aldri avskrive dette Nardo-laget.

10. Motherwell - Dundee United

De tre siste kampene på lørdagskupongen er hentet fra skotsk Premier League. Disse to lagene har ikke møtt hverandre i seriesammenheng siden 2015/2016-sesongen. Da ble det 2-1 og 0-2 i de to tilsvarende oppgjørene her. Motherwell, som endte på en finfin 3. plass i sesongen som aldri ble avsluttet i mars i år, startet inneværende sesong med å tape 0-1 borte mot Ross County.

Dundee United er oppe på øverste nivå igjen etter noen sesonger på nivå to. De åpnet med 1-1 hjemme mot St. Johnstone lørdag for en uke siden i en kamp de ledet 1-0 halvveis ettet en tidlig straffescoring av Nicky Clark.

Det er fortsatt tidlig i sesongen og vanskelig å ta noe standpunkt i Skottland foreløpig. Det blir HU på 96-rekkeren og helgardering på det største kupongforslaget.

11. Hamilton - Ross County

Hamilton endte nest sist i sesongen som aldri ble avsluttet i vår og berget dermed plassen ettersom Hearts rykket ned. De åpnet med 1-5 borte mot tittelforsvarer Celtic søndag. Tilsvarende møte forrige sesong endte 2-2, mens det ble 3-0 seier til Ross County i det omvendte møtet.

Ross County åpnet inneværende sesong med å slå Motherwell 1-0 på hjemmebane mandag kveld. De endte på 10. plass sist sesong, men berget plassen da de hadde både Hearts og dagens motstander bak seg på tabellen i sesongen som ble avsluttet i mars og aldri ble ferdigspilt på grunn av koronautbruddet.

Vrien nøtt på lørdagskupongen dette. Det blir UB fra oss på det minste kupongforslaget og HUB på det største.

12. Livingston - Hibernian

Tilsvarende møte mellom disse endte 2-0 forrige sesong da vertene ble nummer fem, to plasser foran dagens gjester. De åpnet sesongen med å tapte 0-1 borte mot St. Mirren forrige helg.

Hibernian er en tradisjonsrik skotsk klubb som endte på 7. plass sist sesong. De røk 0-2 i det tilsvarende møtet her mellom disse to i romjula i fjor og åpnet inneværende sesong med å slå Kilmarbock 2-1 på eget gress. Martin Boyle scoret begge målene i det oppgjøret.

Vi ser ingen annen utvei enn å helgardere denne. HUB i kamp tolv.

