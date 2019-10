Fredrikstad kan klare det umulige

Det er et omfattende oddsprogram lørdag. Allerede klokken 1300 spilles den nest siste serierunden i begge avdelingne i PostNord-ligaen, i tillegg spilles det en rekke kamper i Norsk Tipping-ligaen. Lørdagen byr også på åtte kamper fra Premier League og det er full rulle i Championship, League One og League Two. Ellers spilles det to kamper i den hjemlige i Eliteserien, hvor Kristiansund spiller hjemme mot Rosenborg og Vålerenga barker sammen med Stabæk på Intility Arena. Det er også kamper fra La Liga, Bundesliga og Ligue 1.

Fredrikstad - Kvik Halden H 1,90 (spillestopp kl. 1255)

Det må et under til for at Fredrikstad skal kapre kvalikplassen i PostNord-ligaen, men syltynn teori gir dem fortsatt en mulighet. It's hope in a hanging snore, som Nils Arne Eggen sa.

Vinner Fredrikstad de to siste kampene sine, mot Kvik Halden hjemme og Vidar borte, vil de stå med 55 poeng. Dersom det skal holde til opprykkskvalik må Stjørdals-Blink tape de to siste kampene sine. Blink spiller borte mot et formsterkt Egersund lørdag. Egersund har vunnet syv av de ni siste kampene, og det er slett ikke usannsynlig at de kan gi Fredrikstad en hjelpende hånd.

I siste serierunden møter Stjørdals-Blink allerede nedrykksklare Sola hjemme på Nye Blinkbanen. På bortebane havnet trønderne bakpå etter 86 minutter, men en scoring på overtid av toppscorer Mats Lillebo gjorde at de reddet ett poeng. Sola-spillerne kan sleppe seg løs i denne kampen. De har ingenting å tape. Det spørs hvordan Blink-spillerne takler presset hvis de må ha poeng på hjemmebane i den siste kampen.

Stjørdals-Blink har vært solide hjemme i Trøndelag denne sesongen. 2-3-tapet mot Fredrikstad var trøndernes første hjemmetap denne sesongen. De er faktisk PostNord-ligaens beste hjemmelag. Statistikken viser 9-2-1 og 34-9 i målforskjell. Rogalendingene har en tøff oppgave.

Skulle Sola klare å ta ett poeng mot Stjørdals-Blink vil det ikke holde for FFK. Laget fra Trøndelag har nemlig 43 plussmål før de to siste serierundene, 21 mer enn FFK.

Det er bare å slå fast: Kvik Halden har minst én fot i OBOS-ligaen. De må tape stort i de to siste kampene mot henholdsvis Fredrikstad og Nardo om de skal miste både direkte opprykk og kvalikplassen. Haldenserne kan sikre opprykket lørdag med seier på Fredrikstad Stadion, samtidig som at Egersund også må vinne mot Stjørdals-Blink.

Det er mye prestisje som står på spill i lørdagens Østfold-derby. FFK vil for alt i verden unngå at lørdagens kamp blir et opprykksparty for Kvik-Halden, men de har trøblet mot Østfold-rivalene. I det De tapte det omvendte oppgløret på svenskegrensen 0-1. I forrige hjemmekamp gikk de også på et forsmederlig 0-1-tap mot Moss.

Mads Nielsen er suspendert, mens Sakari Mattila og Eirik Mæland er begge på vei tilbake etter skader og er neppe aktuelle for spill lørdag.

Kvik-spillerne kommer til Fredrikstad fulle av selvtillit etter seks strake seire. Laget har ikke tapt en fotballkamp siden 6. juli. Nå møter de av ligaens beste hjemmelag. FFK har kun tapt én av tolv hjemmekamper. Denne typen lokaloppgjør lever sitt eget liv. Jeg forventer en jevn batalje, men tror hjemmebanefordelen blir avgjørende. 1,90 i odds på hjemmeseier er greit.

