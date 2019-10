Fredrikstad tenker på Europacupen

Onsdagens langoddsprogram byr på første runde i åttedelsfinalene i Champions League for kvinner og sju av åtte kamper spilles onsdag. Her hjemme venter det kvartfinaler i NM håndball for menn og det spilles tre kamper i Eliteserien håndball for kvinner. På hockeyfronten er det to kamper i norsk 1. divisjon og full runde i Hockeyallsvenskan i Sverige. Natt til torsdag spilles det seks kamper i NHL.

Fredrikstad BK - Tertnes B 1,95 (spillestopp kl 18.25)

Begge lagene har fått en litt rufsete start på sesongen. Kongstenhallen fikk store vannskader som følge av uværet i Østfold i starten av september, og dermed har Fredrikstad spilt fem av sine seks første kamper på bortebane. Den eneste «hjemmekampen» så langt spilte de mot Oppsal i Mossehallen. Kampen endte 21-21.

Fredrikstad har to seire hittil, men begge har kommet mot bunnlagene. I forrige serierunde vant Fredrikstad 30-25 mot Follo, og i midten av september slo de Sola 29-26 i Rogaland. Mellom disse to kampene gikk de på et overraskende 28-29-tap mot nyopprykkede Aker. Fredrikstad har et tøft kampprogram siden de også spiller i Europa. Søndag tapte Fredrikstad 27-29 mot franske Besancon på bortebane Allerede onsdag møter de Tertnes i Rema 1000-ligaen, og til helgen spiller østfoldingene returoppgjør mot det franske laget. Med kun to mål bak, har Fredrikstad skaffet seg et godt utgangspunkt før returkampen mot Besancon i Kongstenhallen.

Kampen Fredrikstad - Tertnes kan du se på direktesport fra kl 18.30

Målvakt Jenny Sandgren som leverte en fantastisk kamp mellom stengene i Frankrike. FBK-keeperen hadde en redningsprosent på utrolige 51. Svensken er en nøkkelspiller hos østfoldingene, og hun kan skape problemer for bergenserne om hun presterer i nærheten av det nivået hun viste mot Besancon. Jeg tror Europacup-kampen kommer til å ligge i bakhode - både på FBK-trener Eirik Haugdal og spillerne denne uken.

Tertnes ligger nede på femteplass med tre seire og tre tap så langt denne sesongen. To av de tre tapene er kommet på bortebane mot Byåsen (23-28)og Vipers (31-36). Den eneste borteseieren så langt denne sesongen kom i byderbyet mot Fana (26-24).

Tertnes-trener Tore Johannessen mistet profiler som Marie Davidsen, Kjerstin Boge Solås og Vilde Johansen før denne sesongen, men han har fått tilbake en storscorer i Linn Gossé. Hun har gjort comeback i bergensklubben denne sesongen, og kantspilleren er nest mest scorende i Rema 1000-ligaen med 38 mål så langt. Hun må stoppes som FBK har tenkt å ta sesongens første hjemmeseier.

Etter to tap på rad mot Byåsen og Storhamar skal Tertnes slå tilbake i Fredrikstad i kveld. Statistikken viser at bergenserne har vært en marerittmotstander for Fredrikstad. Vertene har kun vunnet én av de tolv siste kampene mot bergenserne, og de har tapt ti ganger.

Erfaringsmessig kan spill i Europa ofte gå utover prestasjonene i den hjemlige serien. Tertnes har statistikken på sin side i Østfold, og jeg tror de har gode muligheter til å vinne denne matchen. 1,95 i odds på borteseier er greit som singel.

