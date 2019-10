Fredrikstad trenger et mirakel

Det er en helnorsk tippekupong vi har foran oss søndag. Søndagskupongen består av fem kamper fra PostNord-ligaen og sju kamper fra Norsk Tipping-ligaen. Innleveringsfristen er kl 14.55. Bonuspottens størrelse blir først klar søndag morgen. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Stjørdals-Blink - Fredrikstad

2. divisjon avdeling 1. Det gjenstår tre serierunder. 16. mai tapte hjemmelaget 0-1 borte mot Fredrikstad. Det er samtidig det eneste tapet Blink har denne sesongen og de er ubeseiret på de 17 siste seriekampene. ER ett poeng bak ledende Kvik-Halden (som har en kamp mer spilt) og har åtte poeng ned til Fredrikstad på 3. plass. Vinneren går direkte opp i OBOS-ligaen, mens andreplassen gir playoff mot andreplassen i avdeling 2. Blink står med knallsterke 9-2-0 på hjemmebane.

Fredrikstad er i ferd med å skusle bort enda en sesong og med tre tap på de seks siste seriekampene, er laget i ferd med å bli hektet av i opprykkskampen. De har åtte poeng opp til Stjørdals-Blink på 2. plass og møter nettopp nåværende serieleder Kvik Halden hjemme i neste serierunde. De har tapt to av sine tre siste bortekamper.

Stjørdals-Blink sikrer minimum playoff med ett poeng søndag, men fikser de tre poeng er de enda nærmere direkte opprykk. HU.

2. Vidar - Levanger

2. divisjon avdeling 1. Etter å ha tatt kun ett poeng på sju seriekamper, tok Vidar tre meget viktige poeng borte mot nestjumbo Sola sist helg (2-0) og det ga Stavanger-laget håp i nedrykksstriden. Ligger fortsatt tredje sist, men er nå kun tre poeng bak Bryne på sikker plass. Svake 2-2-7 hjemme i Stavanger.

Levanger er ferdigspilt for sesongen og står med 34 poeng etter variable 11-1-11 totalt. Kommer nå fra to strake tap mot topplagene Stjørdals-Blink og Kvik Halden. 5-1-5 totalt på bortebane. Trener Magnus Powell gir seg etter sesongen.

Denne er vrien. HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Hødd - Egersund

2. divisjon avdeling 1. Strålende form for Hødd med fem seire på de seks siste seriekampene. Ligger på 5. plass tre serierunder før slutt, men har 18 poeng opp til Kvik Halden på 2. plass, og lite å spille for. 6-1-4 totalt hjemme i Ulsteinvik.

Egersund har gjennomført en bra sesong og ligger på 4. plass med 41 poeng, men i likhet med mange andre lag i denne divisjonen er de ferdigspilt. 11 poeng opp til Kvik Halden når det gjenstår tre serierunder. 5-3-3 totalt på bortebane.

Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Brattvåg - Sola

2. divisjon avdeling 1. Med to strake seire har Brattvåg skaffet seg en luke i nedrykksstriden. 3-2 seieren borte mot Arendal sist helg, gjør at Brattvåg har seks poeng ned til Vidar på nedrykksplass når det gjenstår tre serierunder. Brukbare 5-2-4 hjemme på Sunnmøre og med seier i denne, blir det fornyet kontrakt for Brattvåg.

Nyopprykkede Sola tapte sekspoengskampen hjemme mot Vidar sist helg og trenger et mirakel for å berge plassen. Tre serierunder før slutt er det seks poeng opp til Bryne på sikker plass og i tillegg har Sola mye svakere målforskjell enn Bryne. 3-0-8 totalt på bortebane.

Brattvåg sikrer plassen med tre poeng, men har ikke prestert overvettes bra hjemme. HU.

5. Bryne - Nardo

2. divisjon avdeling 1. Fem strake tap har sendt Bryne inn i nedrykkstriden og tre serierunder før slutt, skiller det kun tre poeng ned til Vidar på nedrykksplass. Skal ha to av sine tre siste hjemme på Jæren, der laget står med 4-4-3 totalt.

Trondheims-laget Nardo ligger på 9. plass med 28 poeng og har således åtte poeng ned til Vidar på nedrykksplass. Har tatt 18 av 28 poeng hjemme i Trondheim og står med svake 3-1-7 på bortebane. Formen er heller ikke allverden med tre strake tap.

1-0 og 3-3 de to foregående sesongene i tilsvarende kamp på Jæren. HU.

6. Spjelkavik - Rommen

De sju siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra 3. divisjon. Vi starter i avdeling 1. Spjelkavik var sett på som en outsider i opprykkskampen før sesongen, men til tross for at laget ligger på 4. plass, er det hele 24 poeng opp til serieleder Eidsvold Turn når det gjenstår tre serierunder. Har vist strålende form med 5-2-0 på de sju siste seriekampene og står med solide 7-2-2 hjemme.

Rommen har fem lag bak seg når det står igjen tre serierunder. De tre nederste rykker ned og Rommen har ikke mer enn to poeng ned til Træff som ligger tredje sist. Har kun tatt to poeng på sine fire siste seriekamper og møter topplagene Eidsvold Turn og Lørenskog i de to siste serierundene. Moderate 3-2-6 på bortebane.

Bra sjanse for at hjemmelaget vinner igjen. H.

7. Kråkerøy - Herd

3. divisjon avdeling 1. Meget viktig kamp i nedrykkstriden mellom to lag som fortsatt er inne på sikker plass. Kråkerøy ligger femte sist og har kun ett poeng ned til Træff på nedrykksplass. Har i tillegg svakere målforskjell enn Molde-laget. Har to av sine siste hjemme og det er også der laget har vært best (5-2-4). Og har flotte 4-1-0 på sine fem siste hjemmekamper.

Herd ligger a poeng med Træff, men er foran på bedre målforskjell. Står med tre strake tap og har vært fryktelige svake på bortebane med kun en seier hittil (1-1-9). Møter Træff borte i siste serierunde, så her blir det nedrykkskamp helt inn.

Kråkerøy har levert meget bra på hjemmebane i det siste og Træff er fryktelig svake borte. H.

8. Lyn - FK Tønsberg

2. divisjon avdeling 2. Med åtte poeng på de fire siste seriekampene, er Lyn på det nærmeste berget. Ligger på 7. plass og har sju poeng ned til Halsen på nedrykksplass og med tre serierunder igjen å spille, er plassen i praksis sikret. 5-2-4 totalt på hjemmebane.

FK Tønsberg har vært i toppen gjennom hele sesongen, men ikke klart å henge med Vålerenga 2. Ligger på 3. plass med 45 poeng, men er hele 14 poeng bak den suverene serielederen. 2-0-2 på de fire siste seriekampene og totalt 7-1-3 på bortebane.

Betydningsløs kamp. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

9. Mandalskameratene - Flint

3. divisjon avdeling 3. Til tross for solide 15-4-4 totalt, så har Mandalskameratene 14 poeng opp til den suverende serielederen Fløy når det gjenstår tre serierunder. Innledet hjemmesesongen med tap mot nettopp Fløy og poengdeling mot Donn, men tok deretter åtte strake hjemmeseire, før det ble 1-1 mot Pors i forrige hjemmekamp.

Flint har i likhet med hjemmelaget ingenting å spille for. Ligger på 6. plass med 35 poeng og har 12 poeng ned til Bryne 2 på nedrykksplass, når det gjenstår tre serierunder. Moderate 4-0-7 på bortebane.

Mandalskameratene er en av mange store favoritter på søndagskupongen. Vi tar med en halvgardering. HU.

10. Leknes - Fløya

3. divisjon avdeling 6. Leknes har fortsatt tilgode å vinne en kamp denne sesongen og står med kun fire poeng etter 23 serierunder. Nedrykket er ""sikret" for lengst. Samtlige fire poeng er tatt på hjemmebane (0-4-7).

Etter fire strake seire og serieledelse før forrige helgs serierunde, røk Fløya på et skuffende 1-3 tap hjemme mot Gjelleråsen og måtte overgi tabelltoppen til Finnsnes. Tre serierunder før slutt står begge lagene med 47 poeng, Finnsnes er først på seks mål bedre målforskjell.

Her skal det ikke være snakk om saken. B.

11. Gjelleråsen - Junkeren

Gjelleråsen ga seg selv en liten opprykksmulighet med 3-1 seieren borte mot Fløya sist helg, men med kun tre serierunder igjen skiller det fortsatt fem poeng opp til duoen Finnsnes og Fløya på topp. Har faktisk tatt flest poeng borte (8-1-3), litt mer ustabile 5-2-4 hjemme.

Bodø-laget Junkeren har vært svært variable gjennom hele sesongen og står med 10-3-10 totalt. 58-50 i målforskjell forteller at det ikke har vært kjedelige kamper når Junkeren har vært i aksjon. Meget svake 2-2-7 på bortebane.

Hjemmelaget blir klare favoritter og skal vinne denne. H.

12. Harstad - Skjetten

3. divisjon avdeling 6. Med ti poeng (3-1-1) på de fem siste seriekampene, er det fortsatt håp for at Harstad kan berge plassen. Dog er det fortsatt fire poeng opp til sikker plass og dessverre for Harstad venter opprykkskandidatene Fløya (borte) og Finnsnes (hjemme) i de to siste serierundene. 6-0-5 totalt på hjemmebane.

Skjetten ligger nest sist og er i likhet med Leknes fortapt. Står med 16 poeng og har 14 poeng opp til sikker plass når det gjenstår tre serierunder. Men de har faktisk vunnet flere kamper borte (3-1-7) enn hjemme (2-0-10) og slo faktisk hjemmesterke Junkeren 4-2 i forrige bortekamp.

Harstad kan fortsatt berge plassen, men da er det kun tre poeng som gjelder hjemme mot fortapte Skjetten. H.

96-rekker:

1. Stjørdals-Blink — Fredrikstad HU

2. Vidar — Levanger HB

3. Hødd — Egersund H

4. Brattvåg — Sola HU

5. Bryne FK — Nardo HU

6. Spjelkavik — Rommen H

7. Kråkerøy — SK Herd H

8. Lyn — FK Tønsberg HUB

9. Mandalskameratene — Flint HU

10. Leknes FK — Fløya B

11. Gjelleråsen — Junkeren H

12. Harstad — Skjetten H





432-rekker:

1. Stjørdals-Blink — Fredrikstad HU

2. Vidar — Levanger HB

3. Hødd — Egersund H

4. Brattvåg — Sola HU

5. Bryne FK — Nardo HU

6. Spjelkavik — Rommen H

7. Kråkerøy — SK Herd H

8. Lyn — FK Tønsberg HUB

9. Mandalskameratene — Flint HU

10. Leknes FK — Fløya B

11. Gjelleråsen — Junkeren H

12. Harstad — Skjetten H