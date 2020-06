Frekk trippel til over seks ganger innsatsen

Vi lanserer en trippel til fet odds denne lørdagen.

Det er et strålende oddsprogram denne lørdagen. Det spilles blant annet fire kamper i Premier League, full runde i Championship og Erling Braut Haaland og Dortmund spiller toppkamp mot Leipzig.

Sportspill lanserer sjelden trippel-tips, men onsdag lanserte vi en trippel til 8,50 i odds som gikk inn. Lørdag prøver vi oss igjen på et trippeltips til fet odds.



1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 2,35 B (spillestopp lørdag kl. 15.25)

FC Köln står uten seier etter koronapausen og er i fritt fra på tabellen. I forrige serierunde tapte de 1-3 mot Bayer Leverkusen Det var lagets åtte kamp på rad uten seier. Laget er nå kun syv poeng over Werder Bremen som ligger på direkte nedrykk.

Eintracht Frankfurt viser kjempeform. De har vunnet fire av de fem siste kampene, og borteformen etter koronapausen har vært fenomenal. De har vunnet tre av fire bortekamper. Tapet kom mot serieleder Bayern München. I forrige bortekamp snudde de 0-1 til 4-1-seier mot Hertha Berlin.

André Silva har vært i superform. Den innlånte AC Milan-angriperen har scoret seks mål på de seks siste kampene. Eintracht Frankfurt har kun vunnet én av de 14 siste bortekampene mot FC Köln, men formutviklingen til de to lagene gjør at vi ignorerer statistikken. Vi tror Eintracht Frankfurt tar tre poeng på RheinEnergie Stadion. 2,35 i odds er ok. Vi bruker denne i en spennende trippel.

<b>Getafe - SD Eibar 1,75 H (spillestopp lørdag kl. 18.25)</b>

Getafe spilte 0-0 hjemme mot nedrykkstruede Espanyol i midtuken, men de har fortsatt Europa League-spill innen rekkevidde. Eibar på sin side spilte 2-2 i baskeroppgjøret mot Athletic Bilbao og ligger tre poeng over nedrykksstreken.

En scoring fra Angel var tilstrekkelig for å skaffe Getafe tre poeng da de møtte Eibar på bortebane i desember. Det var sjette kampen på rad at Getafe unngikk tap mot Eibar. De har vunnet tre av de fire siste kampene, og nå møter de et bastisk lag som har hatt trøbbel på bortebane denne sesongen.

Det er flere gode grunner til å sette pengene på Gefate i denne kampen. Laget fra Madrid-forstaden har holdt nullen i fire av de fem siste kampene mot Eibar. De har også holdt tett bakover i tre av de fire siste ligakampene, og i over halvparten av hjemmekampene denne sesongen.

Getafe har kun tapt tre hjemmekamper denne sesongen, og tapene er kommet mot topplagene Real Madrid, Barcelona og Sevilla. Gjestene fra Baskerland har kun vunnet én av 14 bortekamper denne sesongen, og åtte av bortekampene er tapt.

Vertene er favoritter før lørdagens kamp, men det er viktig å påpeke at ingen av lagene har vært på sitt beste i de siste kampene. Getafe har likevel fordelen av å spille på hjemmebane, og at de har hatt et meget godt tak på Eibar. Oddsen på Getafe-seier er 1,75 Den brukes i et trippeltips.

Ferencvarosi - Ujpest 1,55 H (spillestopp kl. 21.00)

Ferencvarosi topper tabellen i Ungarn, elleve poeng foran Fehervar. Ujpest ligger 33 poeng bak serielederen, og har ikke vunnet noen av sine tre siste kamper mot Ferencvarosi.

Vertene har vært helt suverene på hjemmebane denne sesongen. De står med 12-3-0 og 28-6 i målforskjell. Ingen lag har sluppet inn færre mål foran egne fans. På hjemmebane har Ferencvarosi også hatt et jerngrep på Ujpest de siste sesongen. De har vunnet de fem siste hjemmekampene mot dem.

Det er en gammel kjenning fra Eliteserien som dunker inn mål for ungarerne. Bi Sylvestre Franck Fortune Boli bedre kjent som Franck Boli har spilt to perioder i Stabæk og én periode i Aalesund. Angriperen fra Elfenbenskysten ble toppscorer i eliteserien sesongen 2018 med 17 scoringer. Nå er han delt toppscorer i klubben sin med ni scoringer på 26 kamper. Han har scoret seks av målene på hjemmebane.

Ujpest har kun vunnet én av de siste åtte bortekampene sine. De vant 1-0 mot tabelljumbo Kaposvar tilbake i februar.

Ferencvarosi har kun sluppet inn ett mål på de åtte siste hjemmekampene sine. Ujpest har en knalltøff oppgave foran seg her. Vi tror vertene tar alle tre poengene lørdag kveld. Oddsen er 1,55. Denne brukes i en fin trippel.

Lørdagens dobbelttips er Getafe og Eintracht Frankfurt og Ferencvarosi Tc. Denne kombinasjonen gir fristende 6,37 i odds. Spillestopp er klokken 1525.