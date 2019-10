Frekt skrellspill i håndballcupen

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Onsdagens langoddsprogram byr på første runde i åttedelsfinalene i Champions League for kvinner og sju av åtte kamper spilles onsdag. Her hjemme venter det kvartfinaler i NM håndball for menn og det spilles tre kamper i Eliteserien håndball for kvinner. På hockeyfronten er det to kamper i norsk 1. divisjon og full runde i Hockeyallsvenskan i Sverige. Natt til torsdag spilles det seks kamper i NHL.

Bækkelaget - FyllingenBergen B 2,90 (spillestopp kl 18.25)

Håndball-NM, kvartfinale. Kamp mellom to lag i Rema 1000-ligaen. Bækkelaget har fått inn svenske Lukas Karlsson. Den tidligere svenske landslagsspilleren er en viktig grunn til at Oslo-laget har fått en god start på sesongen.

Bækkelaget står med syv poeng etter de fem første kampene, tre poeng bak serieleder Drammen, og det er bare svakere målforskjell som skiller dem fra Kolstad og Elverum som ligger på henholdsvis andre- og tredjeplass på tabellen. Oslo-laget serieåpnet med poengdeling mot Follo. Deretter banket de ØIF Arendal 34-17. De har også vunnet mot Fyllingen og Halden, men i helgen ble det et knepent 23-24-tap mot Runar. På vei til kvartfinalen har de slått ut Kjelsås, Ros og nå sist Fjellhammer.

Fyllingen har skuffet i starten av denne sesongen. De ligger nede på tiendeplass etter fem serierunder. De tapte serieåpningen hjemme mot serieleder Drammen 21-29. Det var ventet, men tapene mot Bækkelaget hjemme og mot Follo borte var to kamper hvor bergenserne burde tatt poeng.

Fyllingen får tilbake målvakten Zivojin Ilic til kampen mot Bækkelaget. Han starter neppe, men nå kan Tord Vårdal få avlastning. Det kan styrke Fyllingen. Det er likevel angrepsspillet som har vært det største problemet så langt.

I forrige serierunde tapte de mot Follo i en svak match fra Fyllingen. I den kampen var de store favoritter på bortebane, og de har hatt en tendens til å tryne som kjempefavoritter på bortebane. Mot Bækkelaget er Fyllingen underdogs. Det passer dem bedre. Det viste Fyllingen i åttedelsfinalen på bortebane mot Arendal i slutten av september. Da sto de til 6,50 i odds, men i den kampen hadde de full kontroll og vant 35-33.

Andreas Gjeitrem sine karer har - med unntak av kollapsen mot Follo - vist bra takter på bortebane denne sesongen. De spilte 28-28 mot Haslum, og de slo ØIF Arendal, både i cupen og i serien. De spilte en jevn kamp mot Bækkelaget sist, selv om resultatet ble 24-30 til gjestene fra hovedstaden. Jeg tror ikke Fyllingen er sjanseløse i Nordstrand Arena. Siden oddsen er satt såpass skjevt i denne kampen, mener jeg det er spennende å gå for Fyllingen-seier. 2,90 i odds på Fyllingen er greit.

