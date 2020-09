Full klaff søndag. Leicester er nøkkelen til ny suksess på Midtukekupongen

Leicester er i likhet med de fleste andre opptatt med både seriespill og ligacup i en hektisk periode, men kommer nok neppe til å stå med lua i hånda når Arsenal kommer på besøk onsdag kveld.

Det ble tolv rette og full klaff på søndagskupongen forrige uke. Denne ukens midtukekupong består av tre kamper fra Play Off til Champions League, seks kamper fra den tredje runden i den engelske ligacupen og til slutt tre kamper fra Europaliga-kvalifiseringen med blant annet godbiten Milan-Bodø/Glimt fra San Siro.

Bonuspotten er nå oppe i hele 2,6 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 19:55 onsdag.





1. Molde - Ferencvaros

Play Off Champions League, 1. kamp. Molde har slått ut Kups, Celje og Qarabag på veien hit og er nå bare to kamper mot ungarske Ferencvaros unna et gruppespill i selveste Champions League. Uansett hvordan dette går så er klubben sikret gruppespill i Europaligaen. De byttet åtte spillere i lørdagens 1-2 tap borte mot Vålerenga i Eliteserien og avstanden opp til serieleder Bodø/Glimt er nå oppe i 16 poeng. Det var Linde, Aursnes og Hussain som spilte lørdag som startet i forrige ukes kamp mot Qarabag på nøytral bane på Kypros. Haraldseid er som kjent ute med skade, ellers så er Bolly, Gregersen og Bjørnbak alle tilbake igjen.

Ferencvaros med norske Tokmac Nguen på laget har imponert på veien hit og slått ut Djurgården, Celtic og Dinamo Zagreb. Det ble 2-1 hjemme over Dinamo Zagreb i forrige ukes kvalifiseringskamp. De har sju poeng etter tre kamper (2-1-0) kamper av hjemlig liga.

Vi har faktisk god tro på at Molde vinner første kamp før alt skal avgjøres i Ungarn neste uke. Det blir HU på begge de to systemene.

2. Olympiakos - Omonia Nicosia

Play Off Champions League, 1. kamp. Olympiakos har vært det dominerende laget i Hellas de siste årene og vant da også serien i suveren stil forrige sesong. De kom til 8. delsfinalen av Europaligaen i sommer der de røk mot Wolverhampton etter å ha slått ut Arsenal tidligere i turneringen. I helgens serieåpning hjemme ble det 3-0 seier over Asteras Tripolis.

Gjestene fra Kypros har slått ut Ararat, Legia Warszawa og Røde Stjerne på veien hit og gjort seg bemerket gjennom å slå ut gode lag i sommer og høst. De har sju poeng etter tre runder av hjemlig liga (2-1-0), men får det trolig tøft i Athen i kveld. De vant serien på målforskjell sist sesong i en liga som ble avsluttet etter 23 runder på grunn av koronautbruddet.

Vi kan ikke gå utenom Olympiakos, selv om vi er fullt klar over at det er gode lag Omonia har slått ut på veien hit. Det blir H i Athen.

3. Gent - Dynamo Kiev

Play Off Champions League, 1. kamp. Disse lagene har ikke møtt hverandre på ti år da de møttes i Mesterligaen og Dynamo Kiev vant begge de to oppgjørene relativt klart. Gent endte til slutt på 2. plass i hjemlig liga forrige sesong etter suverene Club Brugge og ble belønnet med en plass i kvalifiseringen til det ypperste selskap. De var noe heldige som slo ut Rapid Wien i forrige uke og har i tillegg mistet sentrale David til Lille. Noe skuffende 2-0-4 på de første seks av inneværende sesong. Lørdag slo de Mouscron 1-0 borte og rettet opp noe av det dårlige inntrykket av den svake sesongstarten.

Dynamo Kiev slo ut Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson sin klubb AZ med 2-0 på hjemmebane i Ukraina i forrige kvalifiseringsrunde sist uke. De endte et hav av poeng bak overlegne Shakhtar Donetsk i ligaen forrige sesong, men har kommet godt i gang med inneværende: 2-1-0 og sju av ni mulige poeng så langt.

Helt åpent i Belgia. Det blir HU på 96-rekkeren, men på det største systemet blir det helgardering.

4. Fulham - Sheffield Wednesday

De seks neste kampene er hentet fra 3. runde av den engelske ligacupen. De aller fleste lagene er inne i en hektisk periode med mange kamper, så det kan lønne seg å sjekke lagoppstillinger dersom man har mulighet før tidsfristen løper ut. Tilsvarende møte i Championship forrige sesong endte hele 5-3 i juli. Fulham har fått et tøft møte med Premier League etter sommerens opprykk. To tap er fasiten etter møtene med Arsenal hjemme og Leeds borte, men de slo ut Ipswich fra League One på bortebane i forrige runde for én uke tilbake. Stiller trolig skadefritt, men det er nok sannsynlig å tro at manager Scott Parker vil rotere en del på mannskapet igjen når det nå er snakk om ligacup i midtuka.

Sheffield Wednesday har faktisk tilgode å slippe inn mål på sine fire første kamper denne sesongen og har således kommet godt i gang, selv om de som kjent startet Championship-sesongen med tolv minuspoeng. De er nede i -8 nå etter seier mot Cardiff og uavgjort mot en av opprykksfavorittene, Watford, nå i helgen i en kamp som endte 0-0. I de to første rundene av turneringen har Walsall og Rochdale blitt eliminert. Ingen nye skader, i følge rapportene.

Engelsk ligacup som tippeobjekt i en fase med så tett kampprogram som vi er inne i nå er alltid litt skummelt. Vi nøyer oss med HU, men føler oss ikke helt trygge.

5. Preston - Brighton

Engelsk ligacup, 3. runde. Preston så lenge ut til å gå mot Play Off i Championship forrige sesong, men endte til slutt på 9. plass. De åpnet inneværende sesong med å tape hjemme mot Swansea før de fikk med seg ett poeng fra bortekampen mot Norwich (2-2) i helgen. Har slått ut Mansfield og divisjonskollega Derby på veien hit, men må klare seg uten både Davies og Johnson grunnet skade.

Brighton høvlet over Portsmouth og vant til slutt 4-0 hjemme i forrige runde til tross for at manager Graham Potter endret masse på laget. De har én seier og ett tap i Premier League så langt i høst etter å ha tapt hjemme mot Chelsea før de slo tilbake og vant i Newcastle i helgen. Bissouma soner, mens Andone, Walton og Izquierdo er ute med skade. Kommer nok helt sikkert til å rotere på laget som slo Newcastle i helgen, så det kan lønne seg å sjekke siste nytt hvis man har mulighet også her.

Vi ser ingen annen utvei enn å helgardere denne. Det blir HUB på begge de to systemforslagene.

6. Leicester - Arsenal

Engelsk ligacup, 3. runde. Et interessant møte mellom to gode lag fra Premier League som helt sikkert kommer til å bytte en del på mannskapet til denne. Leicester har fått en god start på serien med to strake seire. De åpnet med 3-0 borte over nyopprykkede West Bromwich før de slo Burnley 4-2 hjemme søndag kveld. De endte på den noe sure 5. plassen i ligaen sist sesong og går i likhet med Arsenal inn i turneringen på dette tidspunktet. Pereira er fortsatt ute med skade, mens Evans soner.

Arsenal har også de full pott etter to seriekamper. De åpnet med 3-0 borte over Fulham før de slo West Ham 2-1 hjemme på Emirates lørdag kveld. Kommer nok helt sikkert til å gjøre en del endringer på laget til denne, så de som har mulighet bør sjekke siste nytt når lagoppstillingene foreligger. Martinelli, Mustafi, Sokratis, Mari og Chambers er nok alle fortsatt ute, mens Özil og Guendouzi rapporteres å være tilbake i trening og kan være aktuelle til denne.

Det er sikkert en sjanse å ta, men Leicester har pleid å prioritere cupene litt under Rodgers og har sett bra ut i sesonginnledningen. På en midtukekupong med flere krevende kamper, sjanser vi på H.

7. Bristol City - Aston Villa

Engelsk ligacup, 3. runde. Spilles torsdag. Championship mot Premier League. Bristol City har i likhet med Reading og Luton seks poeng og full pott etter to runder av Championship. De har slått både Coventry hjemme og Stoke borte og har tatt seg videre til 3. runde på bekostning av Exeter og Northampton - begge på hjemmebane.

Aston Villa åpnet PL-sesongen med å slå Sheffield United 1-0 hjemme mandag kveld. I 2. runde av denne turneringen ble Burton Albion slått 3-1 borte i forrige uke. Heaton og Wesley er begge ute med skade og det vil nok helt sikkert bli endringer på laget som åpnet ligasesongen med å ta tre poeng mandag. Tapte finalen mot Manchester City i denne turneringen forrige sesong.

Ettersom de seks siste kampene spilles torsdag blir det også umulig å få siste nytt og lagoppstillinger før kupongen komponeres. Vi sjanser på at B holder, men på 432-rekkeren koster vi på oss en halvgardering.

8. Lincoln - Liverpool

Engelsk ligacup, 3. runde. Spilles torsdag. Lille Lincoln frister til daglig tilværelsen på nivå tre i League One der laget i likhet med Ipswich og Hull har full pott og seks poeng etter to kamper. Lørdag slo de MK Dons 2-1 borte. På veien hit har de slått ut Crewe og Bradford.

Liverpool har ikke hatt for vane å prioritere denne cupen nevneverdig under Klopps ledelse, så det blir nok etter alle solemerker etter reservepreget Liverpool-lag vi får se mot Lincoln torsdag kveld der spillere som Alcantara og Minamino fort kan få sjansen til å vise seg fram fra start. De har to strake seire i ligaen etter at Leeds og Chelsea har blitt slått, men Oxlade-Chamberlain er som kjent fortsatt ute med skade.

Vi stoler på at Klopps reserver gjør jobben og markerer for B.

9. Manchester City - Bournemouth

Engelsk ligacup, 3. runde. Spilles torsdag. Manchester City innledet omsider Premier League mandag kveld denne uken med å ta en sterk 3-1 seier borte over Wolverhampton, men manager Pep Guardiola uttalte like etter kampslutt at det var uaktuelt å stille med et toppet mannskap til denne kampen og at akademi-spillerne ville få sjansen da kommende helgs ligamøte med Leicester skal prioriteres. De vant forøvrig denne turneringen sist sesong etter å ha slått Aston Villa i finalen. Aguero er ute med skade og ikke aktuell.

Bournemouth rykket som kjent ned fra Premier League sist sesong etter blant annet å ha tapt begge de to innbyrdes møtene med Manchester City. De har fire poeng etter to kamper av årets Championship-sesong (1-1-0) og kommer fra 1-1 borte mot Middlesbrough lørdag. I forrige runde av ligacupen slo de ut Crystal Palace hjemme etter en dramatisk straffesparkkonkurranse.

Manchester City blir store favoritter på midtukekupongen, men med tanke på Guardiolas uttalelser garderer vi denne. Det blir HB på det minste forslaget og HUB på 432-rekkeren.

10. Rosenborg - Alanyaspor

Kval. Europaligaen. Spilles torsdag der alt skal avgjøres i kveld da det som kjent ikke spilles noen returkamp. Rosenborg er to hinder unna et nytt gruppespill i Europaliagen etter at Breidablik og Ventspils er eliminert så langt. Med seier i kveld venter Mura eller PSV på hjemmebane neste uke. De snudde 0-1 til seier 2-1 hjemme over FK Haugesund i Eliteserien søndag i det som var Åge Hareides første hjemmekamp som trener for klubben på 17 år og ligger på 4. plass i hjemlig liga, langt bak den suverene serieleder Bodø/Glimt, før turen går til Ålesund søndag. Reginiussen har stått over de siste kampene grunnet lyskeproblemer, mens Skjelbred haltet av banen i 1. omgang søndag. Eyjolfsson er klar for klubben og fikk sin re-debut for de svarte og hvite fra start mot FKH sist.

Alanyaspor endte på 5. plass i Tyrkia sist sesong, poenget foran mer kjente Galatasaray, i en serie der pengesterke Istanbul Basaksehir til slutt ble mestere fire poeng foran Trabzonspor. De har full pott etter to runder av hjemlig liga som nylig startet opp igjen og kommer fra 2-0 hjemme over Kayserispor lørdag. Bareiro sto bak begge lagets scoringer i det oppgjøret.

Det er en tøff motstander som venter Rosenborg i Trondheim torsdag kveld. Vi nøyer oss med HU på en krevende midtukekupong.

11. FC København - Piast Gliwice

Kval. Europaligaen. Spilles torsdag der alt skal avgjøres i kveld da det som kjent ikke spilles noen returkamp. Ståle Solbakkens FC København snudde 0-1 til seier 2-1 borte over svenske IFK Göteborg i forrige runde for én uke siden og kom som de fleste sikkert husker helt til kvartfinalen i denne turneringen i sommer der Manchester United til slutt ble litt for sterke. Har dog fått en tøff start på den danske Superligaen med to tap så langt og røk mot naboen Brøndby i det prestisjefylte lokaloppgjøret mellom lagene i helgen.

Polske Piast Gliwice slo ut Hartberg 3-2 hjemme i forrige runde, men i hjemlig liga har de i likhet med kveldens motstander fått en tøff start på inneværende sesong. Det har blitt ett fattig poeng på fire kamper (0-1-3), noe som plasserer laget helt sist på tabellen i øyeblikket. Mandag røk de 0-1 hjemme for Jagiellonia.

Vi gir Ståle Solbakkens mannskap full tillit - under tvil. H. Det polske laget har slitt i høst.

12. Milan - Bodø/Glimt

Kval. Europaligaen. Spilles torsdag der alt skal avgjøres i kveld da det som kjent ikke spilles noen returkamp. Så har vi kommet fram til torsdagens godbit! Kan vår suverene serieleder Bodø/Glimt by Milan på kamp? Vertene innledet Serie A mandag kveld med å slå Bologna 2-0 hjemme etter to scoringer av selveste Zlatan Ibrahimovic. Mye tyder på at laget nok vil bli bedre enn sist sesongs 6. plass denne sesongen. De slo ut Shamrock Rovers borte i forrige runde.

Bodø/Glimt har slått ut to lag fra Litauen hjemme på Aspmyra i de to foregående rundene. Forrige torsdag ble Zalgiris slått 3-1 i det mange mente var årsverste for sesongen - så langt. De fulgte opp med å slå Brann 3-1 i Bergen i Eliteserien søndag kveld og topper nå hjemlig liga hele 16 poeng foran Molde! Kommende søndag venter Vålerenga til toppoppgjør hjemme i Bodø. Junker har slitt med skade og ikke spilt de siste kampene. Det er usikkert om han rekker denne.

Vi gir Milan tillit, men ingenting hadde gledet norske fotballhjerter mer enn om Bodø/Glimt hadde avansert videre til neste runde. H på mektige San Siro.

