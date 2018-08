Full Premier League-runde på lørdagskupongen

Etter en midtukekupong med innslag fra hele åtte land, er vi tilbake i mere normale former på denne lørdagskupongen. Kupongen er helengelsk med fem kamper fra Premier League sin åpningsrunde, samt sju kamper fra Championship på balløya. På forhånd synes vi kupongen ser vanskelig ut. De store favorittene glimrer med sitt fravær. Alt bør ligge til rette for bra utbetalinger til de som prikker rett. Innleveringsfrist er 15:55, og bonuspotten ligger i øyeblikket på 2,5 millioner kroner.

Nettavisen sitt forslag på 432 rekker sist lørdag (04.08) oppnådde 1x11 og 10x10 rette, og spilte inn snaue 7000 kr. til de som fulgte oss.



1. Wolverhampton – Everton

Nyopprykkede Wolverhampton skal bli spennende å følge i sitt comeback i Premier League. Laget tar i mot Everton på Molineux til denne serieåpningen.

Wolverhampton rykket opp til Premier League som overlegne mestere i Championship sist sesong. De var meget gode på Molineux og hadde bare to tap på 23 seriekamper. Ulvene har så langt forsterket med Moutinho fra Monaco og Jiminez fra Benfica. I tillegg har de sikret seg Adama Traoré og Diogo Jata. De har med andre ord hentet mange spennenede spillere. Wolves melder om full tropp før seriestarten. Laget har vært litt ujevne i treningskampene i sommer, og står med 2-2-1 på de fem spilte. I generalprøven sist helg ble Villarreal slått 2-1. Det var en sterk innsats.

Everton endte på åttendeplass sist sesong. Den første plassen som ikke ga spill i Europa. Klubben ønsker nok å rette på dette denne sesongen. I sommer har de blå fra Liverpool forsterket med meget gode De Andrade fra Watford og også med Lucas Digne fra Barcelona. Wayne Rooney har forsvunnet til spill i USA. Everton har ikke imponert i sommer, og faktisk tapt alle de fem oppkjøringskampene. Sist 2-3 for Valencia hjemme på Goodison Park. Laget sliter med noen småskader før ligastarten, og må nok opp i ringene i forhold til treningskampene, når ligaen nå tar til.

Vi tror det blir tøft for Everton mot nyopprykkede Wolverhampton, og gir hjemmelaget tilliten. HU.

2. Huddersfield – Chelsea

Jon Smiths Stadium er arena når Chelsea tar turen opp til Huddersfield denne lørdagen. Gjestene forventet å kjempe i toppen, hjemmelaget er nok fornøyd om ny kontrakt er sikret i mai 2019.

Huddersfield endte opp med fire lag bak seg sist sesong. Laget styrte klar av nedrykk med fire poeng. I sommerens oppkjøring har laget vist solid form. Dette er veldig gledelig. Ubeseiret på de fem spilte med 3-2-0. Solide 3-0 borte mot Leipzig i siste treningskamp. I fjor var dagens hjemmelag relativt gode på hjemmebane. De trvies der. Tom Ince er solgt til Stoke i sommer. Huddersfield har hentet noen nye spillere. Det er ingen store navn som har ankommet klubben, men det blir spennende å se hva Monaco-duoen Kongolo og Diakhaby kan utrette. Huddersfield har uttalt at de har en skadefri tropp før serieåpningen.

Chelsea har byttet manager i sommer. Conte ble fjernet etter at oppkjøringen var startet. Merkelig timing. Maurizio Sarri er dog kommet inn, til den meget tøffe jobben på Stamford Bridge, hvor det russiske eierskapet nærmest spiser managere. Chelsea endte sist sesong på en skuffende femteplass, fem poeng fra Champions League-plass. I sommerens oppkjøring har Chelsea spilt uavgjort mot Inter, Arsenal og Lyon, og tapt 0-2 for Manchester City i årets Community Shield på Wembley sist helg. Her var laget meget svake.

Chelsea har så langt vært rolige på innkjøpssiden i sommer. Jorginho fra Napoli og den meget rutinerte og aldrende keeperen Robert Green er hentet. Nå nylig ble det klart at den stødige sisteskansen Courtouis gikk til Real Madrid. Blåtrøyene sikret seg derfor Kepa Arrizabalaga, som for øvrig ble tidenes dyreste keeper. Det skal bli spennende å se om mannen innfrir. Mateo Kovacic er hentet inn på lån fra Real Madrid. Van Ginkel er ute med korsbåndskade.

Chelsea med litt turbulent sommer, og vi synes de blir litt vel store favoritter her. Vi er på langt nær sikker på at de bare vinner denne kampen. HUB.

3. Fulham – Crystal Palace

Fulham er tilbake i Premier League, og tar i mot Crystal Palace til et riktig Londonoppgjør på Craven Cottage i serieåpningen. Fulham rykket opp fra Championship i fjor etter å ha vunnet playoff om den tredje og siste plassen.

Laget har ikke imponert i sommer og tapt tre av fem kamper. Greie 2-2 mot Celta Vigo i generalprøven sist helg. I fjor sto Fulham med 13-8-2 på 23 spilte seriekamper på Craven Cottage. To tap på hjemmebane i Championship var sammen med Villa og Wolverhampton minst. Laget har hentet noe nytt, med Alfie Mawson fra Swansea, Aleksander Mitrovic fra Newcastle, Joe Bryan fra Brighton og Fabri fra Besiktas som de mest kjente. I tillegg er Calum Chambers på lånavtale fra Arsenal. Det er og keeperen Sergio Rico fra Sevilla. Nevnte Mawson er for øvrig ikke spilleklar til seriestarten, med en kneskade. Trolig vil sesongen handle om å prøve å få ny kontrakt med Premier League når vi sier mai 2019.

Crystal Palace spilte seg stort opp etter en svak start sist sesong, og endte på en meget respektabel 11. plass i den tøffe ligaen. Roy Hodgson fikk satt sitt preg på laget, og Palace var faktisk gode i andre halvdel. Palace har vunnet alle fem kampene i oppkjøringen i sommer, og scoret 19 mål på disse fem. 4-1 hjemme på Selhurst Park over Toulouse i generalprøven sist helg var veldig sterkt. Palace har forsterket med Guaita fra Getafe, Kouyate fra West Ham og Meyer fra tyske Schalke i sommer. Scott Dann eneste tvilsomme før bataljen på Craven Cottage. Det blir spennende å se om Hodgson sine gutter kan følge opp den fine avslutningen fra sist sesong.

Jevnt og tøft som i de fleste Londonderbyer. Vi heller mot Palace, men dekker fult på det store spillet.

UB (HUB på 432 rekker spillet)

4. Bournemouth – Cardiff City

Cardiff er tilbake i Premier League. Laget rykket opp fra Championship på andreplass etter Wolverhampton sist sesong. I serieåpningen tar Cardiff turen fra Wales til Bournemouth og Vitality Stadium.

Bournemouth endte på en meget respektabel 12. plass sist sesong. Med relativt beskjedne resurser er det en meget sterk prestasjon. Laget har 2-1-2 på fem treningskamper frem mot denne seriestarten. En fin 5-2-seier mot Marseille i siste oppkjøringskamp sist helg. Jefferson Lema er hentet fra Levante for 28 millioner £. Dette er faktisk klubbrekord når vi tenker signeringer for hjemmelaget. David Brooks er en annen nykommer fra Sheffield United. Junior Stanislas eneste tvilsomme før sesongstarten.

Cardiff er tilbake i toppdivisjonen. Laget har 2-1-2 på fem kamper i sommer. Svak generalprøve med tap 1-2 hjemme mot spanske Real Betis. Klubben har hentet Cunningham fra Preston, Murphy fra Norwich, Reid fra Bristol City og Smithies fra QPR før denne sesongen. Cardiff melder om en skadefri tropp før helgens seriestart. Velkjente Neil Warnock og hans gutter vil nok få et tøft gjennsyn med Premier League. Det er dog veldig vanskelig å forutsi noe, etter de såkalt seks store (City, United Arsenal, Spurs, Liverpool og Chelsea) i denne ligaen.

Vi tror mest på hjemmelaget her, men tar med uavgjort på det store spillet. H (HU på 432 rekker spillet)

5. Watford – Brighton

Kupongens siste Premier League oppgjør. Brighton tar turen til utkanten av hovedstaden og møtet med Watford på Vicarage Road.



Watford endte sist sesong på en 14. plass. Noe under forventningene var nok det. Laget er ubeseiret på fem kamper i sommer med 3-2-0. I generalprøven sist helg ble det 1-1 hjemme mot italienske Sampdoria. Her spilte Watford en finfin fotballkamp. Laget er forsterket med en god del nye spillere. Keeper Ben Foster fra WBA er klar for klubben. I tillegg har klubben signert Gerard Deulofeu fra Barcelona. Bortsett fra dette er det ikke veldig kjente navn. Watford har litt skader, og har noen spillere usikre før denne kampen. Blant annet Tom Cleverly, Stefano Okaka og Gerard Deulofeu rekker muligens ikke oppgjøret.

Brighton klarte seg greit med en 15. plass sist sesong, etter opprykket sesongen før. Laget var tippet rett ned, men gjorde disse tipsene ettertrykkelig til skamme. I sommer har laget tapt en, vunnet en og spilt 1-1 tre ganger. I siste treningskamp sist helg ble Nantes slått 2-1 hjemme i Brighton. Manager Chris Hughton har fått inn hele åtte nye spillere i sommer. De fleste ukjente navn. Dog skal Fernandes Da Silva Junior nevnes fra Leipzig for 9 mill. £. En meget interessant spiller.

Brighton har Steele, Murray og Towell usikre med småskader før serieåpningen.

Vi tror Watford tar dette, og spiller H.

6. Aston Villa – Wigan

Kamp seks bringer oss over på nivå to og Championship. Wigan tar den korte turen ned til Birmingham og møtet med Aston Villa på Villa Park.

Aston Villa med den tidligere Manchester United kjempen Steve Bruce som manager var nære opprykk sist sesong. Laget falt gjennom i kvalik spillet om den tredje og siste plassen i Premier League.

Villa er meget sterke hjemme på Villa Park og tapte bare to av 23 spilte sist sesong. I årets sesong som har spilt en serierunde bekreftet Villa sitt stempel som en av favorittene til opprykk. Hull ble slått 3-1 borte, og mannskapet til Steve Bruce var bunnsolide. Villa har ikke handlet inn noen forsterkninger i løpet av sommeren. Jack Grealish, som Tottenham har jaktet på i overgansmarkedet, blir nok værende i Aston Villa.

Wigan rykket opp fra nivå tre som seriemestere i League One. Laget fikk en fin start på årets Championship da Sheffield Wednesday måtte returnere med et 2-3 tap fra DW stadium i Wigan. Klubben har rokert litt på stallen i sommer, med en del spillere inn og ut. Det er dog ingen kjente navn blant disse. Livet et nivå høyere blir nok tøft, men vi tror Wigan greit styrer unna noen form for nedrykkskamp.

Vi mener Villa er et av de beste lagene i Championship. Vi spiller bare et tegn. H

7. Stoke – Brentford

Brentford tar turen opp til The Midlands og Bet 365 Stadium til møte med Stoke. Hjemmelaget rykket ned fra Premier League sist sesong, Brentford midt på tabellen i Championship.

Stoke havnet nest sist i Premier League sist sesong, og må for første gang på lenge spille på nest øverste nivå. Stoke startet svakt sist helg, og gikk på et 1-3 tap borte for Leeds på Elland Road. Manager Gary Rowett og hans gutter må nok opp i tauene for å innfri forventningene om raskest mulig retur til toppdivisjonen. Championship er meget tøff og vanskelig å rykke opp fra.

The potters har hentet Tom Ince fra Huddersfield og James McClean fra WBA i løpet av sommeren.

Brentford havnet på en niendeplass sist sesong, bare seks poeng fra kvalik plass om opprykk. Laget startet også årets sesong meget bra med hele 5-1 hjemme over Rotherham. Manager Dean Smith har noe på gang på Griffin Park, og skal bli interessant å følge utover i sesongen. Ingen kjente navn inn i løpet av sommeren.

Vi tror klart mest på Stoke. Vi spiller H.

8. Norwich – West Bromwich

West Bromwich tar turen ut til øst kysten og Carrow Road til møte med Norwich. Hjemmelaget midt på tabellen i Championship i fjor. WBA rykket ned fra Premier League sist sesong.

Norwich skuffet sist sesong. Laget hadde tatt mål av seg til noe mer enn plass nummer 14 på tabellen ved sesongslutt. I årets sesong startet de gule med 2-2 borte mot Birmingham på St. Andrews. Det skal bli artig å følge Alexander Tettey og hans lagkamerater denne sesongen. Laget ønsker nok å forbedre innsatsen fra sist sesong.

Mange spillere ut og inn i Norwich troppen i sommer. De mest interessante nye er Ben Marshall fra Wolves, Jordan Rhodes fra Sheff. Wednesday og Emiliano Stati fra Getafe.

West Bromwich rykket ned fra Premier League som bunnlaget sist sesong. Laget vant bare seks av 38 spilte. I årets Championship har WBA rukket to kamper i motsetning til de fleste andre, som står med en spilt så langt. Laget startet med et stygt hjemmetap for Bolton (1-2) og deretter greie 1-1 borte mot Nottingham Forest på City Ground. En svak start ut ifra forventningene til Birmingham klubben.

Manager Darren Moore har i sommer hentet den meget lovende keeperen Sam Johnstone fra Manchester United og Kyle Bartley fra Swansea.

Meget åpen kamp. Vi sjanser med HB (HUB på 432 rekker spillet)

9. Swansea – Preston

Preston reiser over grensen til Wales for møtet med Swansea på Liberty Stadium. Swansea rykket ned fra Premier League sist sesong, mens gjestene endte på sjuende plass i Championship.

Swansea måtte ta det tunge steget ned fra Premier League sammen med Stoke og West Bromwich sist sesong. Laget manglet tre poeng på å redde plassen. Årets sesong startet bra, med en sterk 2-1-seier borte mot Sheffield United. I våre øyne er Swansea en klar kandidat til opprykk.

Joel Asoro er hentet fra Sunderland i sommer, mens klubben har solgt gode Alfie Mawson til Fulham for 15 mill £ og Lukasz Fabianski til West Ham for 8 mill £.

Preston havnet på sjuende plass sist sesong, og manglet bare to poeng på å få kvalik spill for å rykke opp til Premier League. Solid av Preston. Laget slo QPR 1-0 hjemme i serieåpningen sist weekend. Alex Neil og hans gutter kan nok henge med langt oppe på tabellen i år også. Preston har gjort noen små justeringer i spillerstallen i sommer, men ingen kjente navn hverken ut eller inn.

Vi har respekt for Preston, men holder allikevel Swansea som favoritter her. Vi sjanser på en ugardert H.

10. Middlesbrough – Birmingham

Birmingham legger ut på tur fra midt England og opp til nord. Middlesbrough er vertskap på Riverside i kamp 10 på kupongen. Hjemmelaget mistet opprykket i kvalik spillet etter sesongen, mens gjestene endte på 15 plass sist sesong.

Middlesbrough endte på sjetteplass sist sesong, men feilet i playoff etter sesongen. Laget har tatt mål av seg til å rykke opp denne sesongen. Laget startet med 2-2 mot Millwall i London, før man vartet opp med en sterk 3-0-seier hjemme over Sheffield United tirsdag denne uken. Meget kjente Tony Pulis er manager i Middlesbrough, og det skal bli artig å se om hans til tider kritiserte fotball, med mye fysikk og lange baller er nok for laget til å rykke opp. Paddy McNair er hentet fra Sunderland for 5 mill £ i sommer. Adama Traore kan bli vanskelig å erstatte etter sin 18 mill £ overgang til Wolverhampton.

Birmingham slet i fjorårets Championship. 15. plass og bare fem poeng ned til nedrykk. En svak sesong av Birmingham. I årets seriestart ble det 2-2 hjemme på St. Andrews mot Norwich. Vi tror Gary Monk, som trener dagens bortelag, har en tøff oppgave foran seg, for å forbedre fjorårets 15. plass.

Kristian Pedersen fra FC Berlin er eneste nye i Birmingham denne sommeren.

Vi mener det er stor forskjell på disse lagene. For oss en meget klar H.



11. Blackburn – Millwall

Millwall drar fra hovedstaden London opp til Blackburn og Ewood Park. Vertene nyopprykket fra nivå tre, gjestene med en fin åttendeplass sist sesong.

Blackburn rykket opp som nummer to etter Wigan i fjor. Det gamle storlaget, som faktisk har vunnet Premier League med den gang velkjente Kenny Dalglish som manager, har muligens staket ut kursen mot toppen i England. Laget var gode i fjorårssesongen, og startet med fine 2-2 borte mot Ipswich på Portman Road. Den velkjente manageren Tony Mowbray har en interessant oppgave på Ewood Park.

Kanskje har turen tilbake mot toppen startet for Blackburn. Jacob Davenport fra Man City og Kasey Palmer fra Chelsea er nye i Blackburn sin tropp i sommer.

Millwall fra et veldig belastet område sør i London henger fint med i Championship. Åttende plass sist sesong, bare tre poeng fra kvalikplass. Seriestarten denne sesongen endte 2-2 hjemme på The Den mot Middlesbrough i en kamp Millwall lenge ledet 2-0. Keeper Ben Amos har kommet fra Bolton. Den tidligere Manchester United unggutten er veldig lovende.

Vi begynner å gå tom for garderinger, og sjanser på at Blackburn ikke taper på Ewood Park. HU



12. Derby – Leeds

Vi er fremme ved den siste kampen på ukens lørdagskupong. Leeds gjester Derby på Pride Park. For noen år siden ville dette vært en toppkamp i øverste divisjon. I dag sliter begge lagene på nest øverste nivå. Tidene forandrer seg også i fotballen.

Derby var bra i fjorårets Championship. Laget endte på sjetteplass, og kapret den siste kvalik plassen. Dessverre for Derby trakk Fulham det lengste strået i kvaliken, og kapret den siste plassen i toppdivisjonen. Årets seriestart var meget bra, med en imponerende 2-1 seier borte mot Reading.

Mason Mount er kommet fra Chelsea og Harry Wilson likeså fra Liverpool. To spillere som ikke holdt nivået til storklubbene de kom fra, men som muligens kan løfte Derby på nivået under. Den gamle West Ham og Chelsea kjempen Frank Lampard sitter ved roret i Derby, og kanskje kan de bli en outsider til opprykk, eller iallfall til kamp om kvalikplassene (2-6).

Leeds har slitt tungt i flere år, både sportslig og økonomisk. Klubben har nærmest spist managere de siste årene. Sist sesong endte med en skuffende 13 plass, et hav etter toppen. I år startet Championship bra for Leeds. Stoke ble sendt hjem fra Elland Road med 1-3 i bagasjen. Vi har allikevel problemer med å se Leeds som en seriøs utfordrer til opprykk.

Baker og Blackman er hentet fra Chelsea i sommer. Douglas fra Wolves og Harrison fra Man City likeså. Leeds har ryddet litt i stallen, og rundt ti spillere har forlatt Elland Road med stort og smått. Det gjenstår å se hvordan omrokeringene slår ut.

Tøff kamp mellom to gamle storheter. Vi heller mot Derby og spiller HU.

96-rekkeren:

1. Wolverhampton - Everton HU

2. Huddersfield - Chelsea HUB

3. Fulham - Crystal Palace UB

4. Bournemouth - Cardiff City H

5. Watford - Brighton H

6. Aston Villa - Wigan H

7. Stoke - Brentford H

8. Norwich - West Bromwich HB

9. Swansea - Preston H

10. Middelsborough - Birmingham H

11. Blackburn - Milwall HU

12. Derby - Leeds HU



432-rekkeren:

1. Wolverhampton - Everton HU

2. Huddersfield - Chelsea HUB

3. Fulham - Crystal Palace HUB

4. Bournemouth - Cardiff City HU

5. Watford - Brighton H

6. Aston Villa - Wigan H

7. Stoke - Brentford H

8. Norwich - West Bromwich HUB

9. Swansea - Preston H

10. Middelsborough - Birmingham H

11. Blackburn - Milwall HU

12. Derby - Leeds HU