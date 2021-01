Full tillit til den regjerende mester på lørdagskupongen

Arsenal har vunnet FA Cupen hele fire ganger på de siste sju årene og er den klubben med flest titler totalt i turneringen med sine 14. Lørdag starter jakten på et nytt trofé hjemme på Emirates når divisjonskollega Newcastle kommer på besøk.

Samtlige tolv kamper på lørdagskupongen denne uken er hentet fra den tredje runden av den tradisjonsrike FA Cupen i England. Legg merke til at oppgjørene mellom Southampton og Shrewsbury (kamp to) og Oldham-Bournemouth (kamp elleve) begge vil bli trukket.

Førstnevnte oppgjør er utsatt som følge av betydelig koronasmitte, mens kampen mellom Oldham og Bournemouth torsdag kveld ble flyttet fra Boundary Park i Oldham til Bournemouth.

Bonuspotten er nå oppe i 1,8 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55.





1. Manchester United - Watford

Premier League mot Championship. Det endte 3-0 da disse to klubbene møttes i Premier League sist sesong der Watford til slutt rykket ned. Manchester United røk ut av ligacupens semifinale hjemme mot naboen Manchester City (0-2) onsdag kveld og kan dermed konsentrere seg om FA Cupen ligaen i tillegg til Europaligaen som drar i gang igjen i slutten av neste måned. Ole Gunnar Solskjærs lag har vist solid ligaform i det siste med 8-2-0 på de siste ti kampene og er oppe på samme poengsum som serieleder Liverpool, men én kamp til gode. Forrige fredag slo de Aston Villa 2-1 hjemme, tre dager etter at Wolverhampton ble slått med 1-0 på samme arena. Cavani soner fortsatt, mens Rojo og Jones begge er ute med skade. Ighalo kan få en sjelden mulighet på topp her.

Watford rykket som kjent ned fra Premier League i sommer og kvittet seg nylig med manager Ivic. Han er nå erstattet av Xisco Munoz, samtidig som Bodø/Glimt-profilen Philip Zinckernagel nylig ble hentet til klubben. Han kan få sin debut på Old Trafford i kveld! De ligger på 6. plass i Championship med 37 poeng på de første 22 kampene og har tapt to av sine siste tre. Kommer fra 1-2 borte mot Swansea sist helg. Quina, Success, Perica og Kabasele mangler, mens duoen Pedro og Catchart kan være tilbake til denne.

Vi tror Manchester United får jobben gjort og tar seg videre i FA Cupen. En H på Old Trafford.

2. Southampton - Shrewsbury

Kampen er utsatt og vil derfor bli trukket.

3. Brentford - Middlesbrough

Et oppgjør mellom to lag fra nivå to i Championship. Tilsvarende møte i ligaen i november endte 0-0. Brentford røk ut av ligacupen tirsdag i semifinalen borte mot Tottenham (0-2) og må dermed omstille Wembley-drømmen og legge fokus på den andre cupen i tillegg til at laget i aller høyeste grad fortsatt er med i opprykkskampen i Championship (4. plass med 41 poeng). De har tre strake seire i ligaen og pene 7-3-0 på sine siste ti. Forrige onsdag ble det 2-1 seier hjemme over Bournemouth.

Middlesbrough har ikke vært i aksjon siden forrige lørdag da laget slo svakt plasserte Wycombe 3-1 på utebane, noe som plasserer klubben på 7. plass med 36 poeng, fem bak vertskapet - og da skal det legges til at begge disse har én kamp mindre spilt enn flere av de andre topplagene nå som kamper har blitt utsatt også på nivå to som følge av utbredt koronasmitte rundt omkring i flere av klubbene. De har vist oppløftende takter i ligaen med solide 4-0-1 på de siste fem kampene og er nå med i kampen om en Play Off-plass for alvor etter halvspilt serie.

Tror det skal holde med HU. Brentford har vist solide takter i det siste og er normalt solide hjemme på eget gress.

4. Huddersfield - Plymouth

Championship mot League One. Dette er første gang disse to klubbene møtes i en offisiell kamp på ganske så nøyaktig ti år. Den gang møttes lagene på nivå tre i League One, der Plymouth spiller i dag. Huddersfield er inne i sin andre sesong i Championship etter nedrykket fra Premier League våren 2019 og befinner seg midt på tabellen halvveis med 31 poeng på 23 kamper (9-4-10). Fasiten på de siste fem viser 2-1-2 etter at laget røk 1-2 hjemme mot Reading forrige helg.

Plymouth frister til daglig tilværelsen på nivå tre i League One der laget ligger på 15. plass med 26 poeng når 21 kamper er unnagjort. 7-5-9 er fasiten til nå. Laget var inne i ei stygg rekke med tap før det har blitt 2-1-1 på de siste fire. Sist helg slo de Gillingham 1-0 hjemme. I 2. runde av denne turneringen (lagene fra de to øverste nivåene kommer som kjent inn i FA Cupen i 3. runde) slo de Lincoln 2-0 på hjemmebane i en kamp som ble spilt i slutten av november.

Huddersfield blir relativt klare favoritter på hjemmebane mot overkommelig motstand, men vi halvgarderer oppgjøret - HU. Det bør normalt holde i massevis for å komme seg gjennom kamp fire på ukens lørdagskupong.

5. Arsenal - Newcastle

Et rent Premier League-oppgjør. Disse to lagene møtes snart i ligaen og har ikke møtt hverandre siden tilsvarende oppgjør her i serien i februar i fjor like før koronautbruddet. Da ble det 4-0 seier til hjemmelaget. Etter en grusom start på Premier League-sesongen har det nå blitt tre strake seire for Arsenal som med det har klatret opp på 11. plass på tabellen. Sist helg tok de en overbevisende 4-0 seier borte over svakt plasserte West Bromwich etter at både Chelsea og Brighton begge ble slått i romjula. Partey har slitt med skade og må testes, mens Gabriel har vært smittet av koronaviruset og det er usikkert om han rekker oppgjøret. Ellers ser skadesituasjonen lysere ut enn på lenge for manager Arteta.

Newcastle holdt Liverpool til 0-0 hjemme i ligaen i romjula, men svake 0-2-3 på de siste fem betyr at det begynner å bli en liten stund siden siste trepoenger i ligaen for et Newcastle-lag som har slitt med koronasmitte i troppen over en periode. De ligger på 15. plass med 19 poeng etter 1-2 tapet hjemme mot Leicester forrige helg og røk 0-4 i ligaen her sist sesong. I ligacupen ble det kvartfinale-exit borte mot Brentford like før jul. Saint-Maximim er ute med skade, mens Lewis, Lascelles og Fraser alle betegnes som tvilsomme til dette oppgjøret. Hayden returnerer fra karantene etter å ha stått over for fem gule sist.

Arsenal er tilbake i form og er i tillegg regjerende FA Cup-mestere. Vi gir laget full tillit på hjemmebane. H i London.

6. Stoke - Leicester

Et nytt møte mellom et lag fra Championship og Premier League. Sist gang disse to klubbene møttes i ligasammenheng på denne banen var i november 2017 da Stoke var oppe på øverste nivå sist gang. Da ble det 2-2 her. Hjemmelaget stilte med et reservepreget mannskap da laget røk ut av ligacupens kvartfinale hjemme mot Tottenham (1-3) like før jul - noe som kan tyde på at en retur til Premier League naturlig nok er av høyeste prioritet. De ligger på 8. plass med 35 i Championship i øyeblikket og kommer fra 0-1 tap hjemme mot Bournemouth for én uke tilbake. 1-3-1 siste fem i ligaen.

Leicester røk på sin side tidlig ut av ligacupen etter hjemmetapet mot Arsenal i fjor høst, men er på en annen side trygt videre i Europaligaen samtidig som laget kjemper i toppen av Premier League når vi nå nærmer oss halvspilt. Brendan Rodgers mannskap er på en finfin 3. plass med 32 poeng ette 17 kamper og befinner seg bare poenget bak Liverpool og Manchester United som topper. Søndag slo de Newcastle 2-0 borte. 2-2-0 på de siste fire. Pereira, Under, Vardy og Maddison skal alle være usikre til dette oppgjøret, så det kan lønne seg å sjekke status på flere av nøkkelspillerne før bongen komponeres dersom man har mulighet til det.

Vrient å vite hvor mye klubbene legger i dette på denne tiden av året med dette kampprogrammet som kommer framover. Håper og tror UB skal holde.

7. Burnley - MK Dons

Premier League mot League One. Dette er første gang disse to klubbene møtes i en offisiell kamp siden 15/16-sesongen - den gang i Championship. Burnley er nummer 16 på tabellen i Premier League med 16 poeng etter 15 kamper (4-4-7), men har både én og to kamper til gode på lagene rundt seg og i øyeblikket skiller det fem poeng ned til Fulham under streken. De har faktisk vunnet to av de siste tre og kommer fra 1-0 seier hjemme over bunnlaget Sheffield United sist de var i aksjon 29. desember. Vydra er tilbake, mens McNeil, Taylor, Rodriguez, Dunne, Cork og Gudmundsson alle må testes før kampstart.

MK Dons holder til på nivå tre i League One der laget foreløpig befinner seg på en noe beskjeden 16. plass med 25 poeng etter 21 kamper. Formen sist fem viser 2-2-1 der de to siste begge har endt med seier og full pott! Sist de var i aksjon slo de nestjumboen Swindon 4-1 på bortebane i romjula. I 2. runde eliminerte de Barnet med 1-0 på utebane.

Et uthvilt Burnley-lag bør normalt fikse dette. Det blir H på begge våre spillforslag lørdag.

8. Blackpool - West Bromwich

Sist disse to klubbene møttes var i Premier League i januar 2011. Blackpool frister nå en litt mer beskjeden tilværelse på nivå tre i League Two der laget ligger på 13. plass med 27 poeng på en mildt sagt litt haltende tabell der lagene har spilt alt fra 16 til 22 kamper. Blackpool er nå oppe på 20 og var sist i aksjon forrige lørdag da laget røk 1-2 borte mot Bristol Rovers, lagets andre strake nederlag etter at de sto med pene 3-2-0 på de fem foregående. I forrige runde ble Harrogate slått 4-0 på bortebane i en kamp som ble spilt i slutten av november.

West Bromwich sliter tungt i Premier League om dagen. De ligger sist med fattige åtte poeng på 17 kamper (1-5-11) og i øyeblikket er det mye som tyder på en snarlig retur til Championship for laget som rykket opp så seint som sist sommer. De har 0-1-3 etter at Sam Allardyce overtok manageransvaret i klubben og kommer fra to stygge hjemmetap etter at de faktisk klarte 1-1 borte mot Liverpool helt på tampen av fjoråret. Sist helg røk de 0-4 hjemme mot Arsenal, bare dager ette 0-5 nederlaget mot Leeds på eget gress. Ahearne-Grant er bekreftet ute, mens Townsend og Robson-Kanu begge er usikre. Livermore returnerer.

Man kommer normalt langt med UB, men vi stoler ikke helt på WBA og spiller derfor HUB på 432-rekkeren.

9. Bristol Rovers - Sheffield United

Nivå tre mot Premier League også i kamp ni. Sist disse to klubbene møttes i en offisiell kamp var i League One tilbake i februar for fire år siden på samme arena. Da endte tilsvarende oppgjør 0-0 her. Bristol Rovers slo ut Darlington hele 6-0 på hjemmebane i forrige runde og ligger nå på 18. plass med 22 poeng i League One. De har dog kun spilt bare 18 kamper og har vunnet tre av sine siste fire siste og kommer fra 2-1 seier hjemme over Blackpool i den første kampen i det nye året.

Sheffield United har to poeng på 17 kamper (0-2-15) og venter fortsatt på sin første trepoenger! Det er nå tolv poeng opp til trygg grunn og alt tyder på at laget returnerer til Championship igjen. De kommer fra tre strake tap, 0-1 hjemme mot Everton og borte mot Burnley og innledet 2021 med å tape 0-2 borte mot Crystal Palace sist helg. Lundstram er tilbake fra karantene, men Berge, Jagielka, Sharp, Robinson og O'Connell er alle trolig ute og McBurnie skal være usikker med en liten smell.

Det kan være farlig å stole blindt på den desiderte jumboen i Premier League, så vi aner en liten overraskelse her. Det blir derfor UB på det minste kupongforslaget og helgardering på det største.

10. Wycombe - Preston

To lag fra Championship som møtes. Det endte 2-2 da disse to lagene møttes i ligaen på Deepdale i Preston så seint som i begynnelsen av desember. Nyopprykkede Wycombe har fått et tøft med nivå to og ligger sist på tabellen med 15 poeng etter 23 kamper (3-6-14). De har fire poeng opp til sikker mark og i tillegg spilt flere kamper enn de fleste av lagene foran seg. 1-3-6 på de siste ti er fasiten. Sist helg røk de 1-3 hjemme mot Middlesbrough.

Preston er midt på tabellen med sine 32 poeng (10-2-11) og er det laget med færrest uavgjort halvveis i ligaen. De tok tre strake seire før de røk 0-1 hjemme mot Nottingham på årets andre dag sist de var i aksjon for én uke tilbake.

Vi helgarderer likegodt oppgjøret mellom divisjonskollegaene på begge de to spillforslagene. HUB.

11. Oldham - Bournemouth

Denne kampen ble torsdag kveld flyttet til Bournemouths hjemmebane og vil derfor bli trukket.

12. Blackburn - Doncaster

Championship mot League One i kamp tolv på lørdagskupongen denne uken. Disse to lagene møttes faktisk også i ligacupen tidligere denne sesongen i en kamp som endte 3-2 i slutten av august i fjor. Blackburn er nummer elleve på tabellen med 32 poeng etter nøyaktig halvspilt sesong i Championship og har i skrivende stund fem poeng opp til en Play Off-plass. De har 2-1-2 på sine siste fem og startet det nye året med å slå Birmingham 2-0 på bortebane sist helg.

Doncaster er nummer fire i League One og i aller høyeste grad med i opprykkskampen til divisjonen over når det fortsatt gjenstår godt over halve sesongen. Småpene 10-3-5 og 33 poeng er fasiten så langt. Etter fire strake seire og tolv av tolv mulige poeng like før jul røk de 0-1 hjemme mot Shrewsbury sist de var i aksjon to dager før julaften. I 2. runde slo de Carlisle 2-1 på utebane for litt over én måned tilbake.

Vi satser på at Blackburn får jobben gjort hjemme på Ewood Park og spiller H i kamp tolv.

