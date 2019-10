Full tillit til Liverpool på midtukekupongen

Ukens midtukekupong består av seks kamper fra gruppespillet i Champions League, fem kamper fra ukens midtukerunde i Championship og avsluttes med en kamp fra League One i England. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 1,4 mill kr. Innleveringsfristen er onsdag kl 20.40 og samtlige tolv kamper spilles onsdag kveld. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Genk - Liverpool

Etter å ha tapt hele 2-6 borte mot Salzburg i første kamp, klarte Sander Berge og hans Genk ett poeng og 0-0 hjemme mot Napoli i andre gruppespillkampen. Genk vant serien i Belgia med sju poeng forrige sesong, men har ikke hatt noen god start denne sesongen. Etter 10 spilte seriekamper er Genk helt nede på 6. plass, hele ti poeng bak serieleder Club Brügge. Reservekeeper Danny Vukovic er skadet, utover ham kan Genk stille med sitt aller beste mannskap. Solide 4-0-1 på hjemmebane i serien hittil, 9-4-2 i gullsesongen.

Liverpool med sesongens første poengtap da de måtte nøye seg med 1-1 borte mot Manchester United søndag. Men med åtte seire på de åtte første, er de fortsatt seks poeng foran Manchester City på toppen av tabellen. Tapte faktisk alle tre gruppespillkampene på bortebane forrige sesong, deriblant 0-2 mot Røde Stjerne og røk som kjent 0-2 borte mot Napoli i første gruppespillkamp denne sesongen. Ledet 3-0 allerede etter en drøy halvtime hjemme mot Salzburg, men Salzburg hentet opp denne til 3-3, før Mohamed Salah fikset 4-3. Salah var ikke med mot United, men han er friskmeldt til onsdagens kamp i Belgia. Derimot er både Trent Alexander Arnold og Joel Matip blitt igjen i Liverpool med hhv virus og kneproblemer.

Med Salah friskmeldt, skal Liverpool normalt vinne denne. B.

2. Salzburg - Napoli

Østerrikes suverent beste lag de siste årene står med 9-2-0 på sine elleve første seriekamper, men er likevel ikke mer enn tre poeng foran LASK Linz i serien. Jakter sitt sjuende strake seriegull og har også hevdet seg med bravur i Europa de siste sesongene. Møtte nettopp Napoli i åttedelsfinalen i Europa League forrige sesong. Tapte da første kampen 0-3 borte, men vant hjemmereturen med 3-1. Sesongen før eliminerte Salzburg både Borussia Dortmund og Lazio på sin ferd mot semifinalen i Europa League. Der endte begge semifinalene med 2-0 til hjemmelagene, men Marseille avgjorde etter ekstraomganger. Innledet høstens gruppespill med å nedsable Genk med 6-2. Hentet opp 0-3 borte mot Liverpool til 3-3, men Salah ga Liverpool 4-3 like etterpå. Erling Braut Haaland er friskmeldt, det samme gjelder for Marin Pongracic og dermed er det kun et par spillere ute med skade for hjemmelaget.

Napoli røk 0-1 borte for Liverpool i siste gruppespillrunde forrige sesong, og dermed ble det Liverpool som tok seg videre på flere scorede mål. 0-0 borte mot Røde Stjerne da og de to tapte poengene der ble utslagsgivende. Innledet med å slå Liverpool 2-0 hjemme denne sesongen, men måtte nøye seg med 0-0 borte mot Genk i andre runde. 5-1-2 på de åtte første seriekampene i Serie A og ligger på 4. plass der. Forsvarsspillerne Mario Rui (startet mot Genk), Elseid Hysaj og Nikola Maksimovic rekker trolig ikke kampen, mens Hirving Lozano er usikker.

Salzburg har vist at de ikke har respekt for noen i Europa og de leverte en formidabel opphenting mot Liverpool. H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Slavia Praha - Barcelona

Gruppe F der Borussia Dortmund og Inter er de to øvrige lagene. Slavia Praha innledet gruppespillet med å ta et overraskende poeng borte mot Inter (1-1), men klarte ikke å følge opp hjemme mot Borussia Dortmund og tapte denne 0-2. Dermed ser det meget tøft ut med tanke på avansement. Ble seriemester i Tsjekkia forrige sesong og etter 11-2-0 på de 13 første seriekampene denne sesongen, er laget seks poeng foran Viktoria Plzen på 2. plass. Hjemmelaget kan stille helt skadefritt.

Barcelona innledet med 0-0 borte mot Borussia Dortmund og gjorde som ventet jobben hjemme mot Inter sist og vant 2-1. Etter en litt tam start i La Liga med kun to seire og to tap på de fem første seriekampene, har Barcelona fått opp dampen og vunnet de fire siste og også overtatt serieledelsen i La Liga. Jordi Alba er friskmeldt for Barcelona som dermed kan stille med sin antatt sterkeste lagoppstilling.

Slavia Praha er ingen walkover for Barcelona, men dette bør uansett ende med borteseier. B.

4. Inter - Borussia Dortmund

Inter har levert en strålende seriestart i Serie A under Antonio Conte og vunnet sju av sine åtte første seriekamper. Tapet kom hjemme mot Juventus og siden Juve står med 7-1-0 på sine åtte første, er det Juventus som leder ett poeng foran Inter. I gruppespillet i Champions League ser det verre ut etter at Inter kun maktet ett poeng hjemme mot Slavia Praha i åpningsrunden. Gjorde en bra bortekamp mot Barcelona i runde 2, men endte opp med 1-2 tap og må nok vinne denne for å ta seg videre til sluttspill. Alexis Sanchez er som kjent ute i lang tid, mens Danilo D'Ambrosio er usikker.

Borussia Dortmund var klart nærmest seieren i åpningsrunden hjemme mot Barcelona, men måtte nøye seg med 0-0. Sterk 2-0 seier borte mot Slavia Praha i runde 2 og tyskerne har satt seg i en god posisjon til å nå sluttspillet. Ligger på 4. plass i Bundesliga, der kun to poeng skiller serieleder Borussia Mönchengladbach og Bayer Leverkusen på 9. plass. Vant sin gruppe forrige sesong, men røk ut allerede i åttedelsfinalen mot Tottenham. Viktige Marco Reus er ute med influensa, mens Paco Alcacer er tvilsom.

Inter er pisket til å vinne denne, men de fikk altså kun ett poeng med seg fra hjemmekampen mot Slavia Praha. HU.

5. Benfica - Lyon

Gruppe G som ellers består av Zenit St. Petersburg og RB Leipzig. Benfica har kommet skjevt i gang og står uten poeng på de to første gruppespillkampene. 1-2 tap hjemme for RB Leipzig i åpningsrunden og 1-3 tap borte for Zenit i runde 2. Er således pisket til tre poeng i denne. Det går bedre i hjemlig liga der det er blitt seks seire på de sju første seriekampene. Rafa,André Almeida og Florentino Luis kunne alle vært aktuelle for startoppstillingen, men er alle ute med skader.

Lyon har som vanlig blitt tappet for nøkkelspillere foran sesongen og hatt en katastrofalt dårlig start i Ligue 1. 2-4-4 på de ti første serierundene og Lyon ligger faktisk helt nede på 17. plass med fattige ti poeng. Men har i kjent stil åpnet bra i Champions League. 1-1 hjemme mot Zenit i første runde og råsterk 2-0 seier borte mot RB Leipzig i runde 2. Léo Dubois er eneste spiller det er usikkerhet rundt for Lyon.

Benfica får et forsiktig utgangstips. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Lille - Valencia

Gruppe H der Ajax og Chelsea er de to øvrige lagene. Lille er i trøbbel etter å ha tapt sine to første. 0-3 borte mot Ajax i åpningsrunden og deretter 1-2 tap hjemme mot Chelsea i den andre runden. Etter en bra start i Ligue 1 med 4-1-2 på de sju første serierundene, er det kun blitt to poeng på de tre siste. Ligger på 7. plass med 15 poeng og har levert knallsterke 4-1-0 hjemme. Mehmet Zeki Çelik, Renato Sanches og Timothy Weah er ute for hjemmelaget.

Valencia åpnet gruppespillet med en flott 1-0 seier borte mot Chelsea på Stamford Bridge, men røk hele 0-3 hjemme for Ajax i den andre runden. 3-4-2 på de ti første seriekampene i Spania og foreløpig 10. plass. Sterkt bortepoeng mot Atletico Madrid i helgen (1-1). Endte på 3. plass i sin gruppe forrige sesong, men tok seg deretter helt til semifinale i Europa League der det ble tap for Arsenal både borte og hjemme. Cristiano Piccini er eneste spiller ute, siden Carlos Soler var tilbake søndag etter over to måneders fravær.

HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

7. Nottingham Forest - Hull

De fem neste kampene på ukens midtukekupong er alle hentet fra midtukerunden i Championship. Nottingham Forest innledet sesongen med å tape 1-2 hjemme for West Bromwich, men leverte deretter 6-4-0 på de ti neste seriekampene. Søndag gikk vi mot laget borte mot Wigan og det endte da også med 0-1 tap. Men holder en flott 4. plass med sine 22 poeng og har 3-1-0 på fire spilte hjemmekamper etter tapet mot West Bromwich i seriepremieren. Solide 13-4-6 på City Ground forrige sesong. Lewis Grabbankan være tilbake i startelleveren i kveld, ellers er det ingen nye skader eller karantener for Forest.

Hull rykket ned fra Premier League etter 2016/17-sesongen og endte på 18. plass i Championship sesongen 2017/18 og på 13. plass forrige sesong. Har heller ikke denne sesongen prestert allverden og ligger på 19. plass etter rekken 3-4-5 og har ikke bedre enn 1-2-2 på bortebane. Heller ikke Hull har nye skader eller karantener.

0-2 og 3-0 i tilsvarende kamp på City Ground de to foregående sesongene. For øvrig står det faktisk 1-0-5 i de seks siste tilsvarende. HB.

8. Bristol City - Charlton

Hjemmelaget stod med flotte 5-5-1 på sine elleve første seriekamper, men lørdag ble det hele 0-3 tap borte mot Luton. Falt dermed ned til 9. plass med sine 20 poeng, men det er kun fem poeng opp til serieleder West Bromwich. Tapte seriepremieren hjemme mot Leeds, men er ubeseiret på de fire neste hjemmekampene (2-2-0). Forsvarsspilleren Jack Hunt måtte ut med skade mot Luton og er usikker til kveldens kamp.

Nyopprykkede Charlton var spådd en tøff sesong, men har foreløpig gjort de tipsene til skamme. Står med 6-3-3 totalt og er oppe på en sterk 7. plass. Kun ett bortetap er det blitt på fem kamper (2-2-1), det tapet kom mot Wigan (0-2) og de holdt Fulham til 2-2 i forrige bortekamp. Ingen nye skader eller karantener for Charlton.

Bristol City er normalt stødige hjemme og blir en våre sikre på midtukekupongen. H.

9. Fulham - Luton

Variable takter av Fulham etter nedrykket fra Premier League. 5-4-3 er fasiten på de tolv første seriekampene og London-laget er på 10. plass før midtukerunden. Med sine 19 poeng, er det likevel kun seks poeng opp til serieleder West Bromwich. Røk 0-2 borte mot nytente Stoke lørdag, men har levert solide 3-2-1 hjemme på Craven Cottage. Stefan Johansen måtte stå over mot Stoke, men den norske landslagssspilleren er tilbake onsdag.

Nyopprykkede Luton smalt til med 3-0 seier hjemme mot godtgående Bristol City lørdag og står med 4-2-6 totalt. Det gir 14 poeng og en foreløpig 16. plass. Fire av seks bortekamper er tapt og det er nok mest hjemme Luton skal belage seg på å ta de nødvendige poengene for å overleve. Ingen nye fravær for Luton.

Fulham er klart best hjemme og bortesvake Luton skal være overkommelig. H.

10. Derby - Wigan

27. mai i år spilte Derby opprykksfinale mot Aston Villa på Wembley, men tapte denne 1-2. Etter 3-6-3 på de tolv første seriekampene, må Derby få opp farten om det skal bli opprykksjakt også til våren. Røk hele 0-3 borte mot Charlton lørdag og har vært svært variable i sesongstarten. Moderate 2-3-1 på seks spilte hjemmekamper og er helt nede på 15. plass med sine 15 poeng, men det er kun åtte poeng opp til Leeds på 2. plass. Spissen Jack Marriott er tilbake etter å ha mistet de tre siste seriekampene. Men kvartetten Richard Keogh, Craig Forsyth, George Evan og Ikechi Anya er alle fortsatt ute.

Wigan endte på 18. plass forrige sesong, men sleit på bortebane da og hadde ikke bedre enn 2-5-16 på reisefot. Denne sesongen har ikke gitt bud om at Wigan har planer om å forbedre bortestatistikken. Totalt står Wigan med meget svake 1-6-21 på sine 28 siste bortekamper, alle turneringer medregnet. Kun ett poeng er det blitt på seks bortekamper denne sesongen, men som i fjorårssesongen leverer Wigan på hjemmebane. Solide 4-1-1 hittil etter søndagens 1-0 seier hjemme mot Nottingham Forest. Ligger på 18. plass med totalt 14 poeng. Nathan Byrne soner karantene for fem gule kort, mens Sam Morsy er tilgjengelig igjen etter endt karantene.

2-1 i tilsvarende kamp på Pride Park forrige sesong. H.

11. Huddersfield - Middlesbrough

Etter en elendig start på sesongen har Huddersfield nå funnet stilen under nyansatte Danny Cowleys ledelse og står med 2-2-0 på de fire siste ligakampene. Men er fortsatt under streken og tredje sist, ettersom de åtte første seriekampene kun innbragte ett poeng. Både Alex Pritchard og Trevoh Chalobah er tilbake i aksjon, og dermed har Danny Cowley kun Terence Kongolo og Collin Qauner usikre.

Formkurven peker motsatt vei for Jonathan Woodgate og Middlesbrough som kun har tatt ett poeng på sine fem siste seriekamper. Boro ligger på plassen foran Huddersfield med totalt 10 poeng, og Middlesbrough har fortsatt tilgode å vinne på bortebane (0-2-3). Spissen Rudy Gestede er påny ute med skade og gjør selskap med George Friend og Hayden Coulson på sidelinjen.

Huddersfield har fått opp farten og vi tror ikke de taper denne. HU.

12. Ipswich - Rotherham

Etter en evighet i Championship, måtte Ipswich ta den tunge turen ned til League One foran denne sesongen. Det oppholdet har Ipswich åpenbart tenkt å gjøre kortest mulig. Stod med 8-3-0 på de elleve første seriekampene, før sesongens første tap kom søndag. Da endte det med 0-2 tap borte for Accrington Stanley. 3-2-0 på fem spilte hjemmekamper.

Rotherham med variable 5-3-4 på sine 12 første seriekamper og ligger på 11. plass før midtukerunden. Etter en flott 2-1 seier borte mot Blackpool nest sist, ble det et skuffende hjemmetap for Oxford lørdag med 1-2. Oxford som ligger på 5. plass. 3-1-2 på seks spilte bortekamper.

Ipswich røk på sesongens første tap søndag, men er foreløpig ubeseiret hjemme. HU.

96-rekker:

1. Genk — Liverpool B

2. FC Salzburg — Napoli H

3. Slavia Praha — Barcelona B

4. Inter — Borussia Dortmund HU

5. Benfica — Lyon HU

6. Lille — Valencia HUB

7. Nottingham Forest — Hull HB

8. Bristol City — Charlton H

9. Fulham — Luton H

10. Derby — Wigan H

11. Huddersfield — Middlesbrough HU

12. Ipswich — Rotherham HU

432-rekker:

1. Genk — Liverpool B

2. FC Salzburg — Napoli HUB

3. Slavia Praha — Barcelona B

4. Inter — Borussia Dortmund HU

5. Benfica — Lyon HUB

6. Lille — Valencia HUB

7. Nottingham Forest — Hull HB

8. Bristol City — Charlton H

9. Fulham — Luton H

10. Derby — Wigan H

11. Huddersfield — Middlesbrough HU

12. Ipswich — Rotherham HU