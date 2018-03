Full tillit til Liverpool

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong består av en kamp fra Eliteserien, fem kamper fra Premier League og seks kamper fra Championship. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 1 mill kr denne lørdagen. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Rosenborg - Kristiansund

Eliteserien andre serierunde og avspark på Lerkende er kl 18. Regjerende seriemester Rosenborg måtte tåle 0-1 tap borte mot Sarpsborg 08 i seriepremieren sist helg. Men Rosenborg røk også 0-1 borte mot Odd i serieåpningen i 2016 og vant da serien med 15 poeng. 11-4-0 i 2015-sesongen, 14-0-1 i 2016-sesongen og 9-4-2 i 2017-sesongen, er de fryktinngytende hjemmetallene for Rosenborg på Lerkendal de tre foregående sesongene. Utover Mattias Vilhjalmsson, skal det ikke være skaderfravær for RBK.

Kristiansund tapte fortjent 0-1 hjemme mot Vålerenga i seriepremieren, og selv om laget brant straffe på stilingen 0-1, var det lite å si på at Vålerenga tok alle poengene. 4-3-8 på bortebane i debutsesongen i Eliteserien i fjor. Aliou Coly må sone karantene søndag, og forsvarskollega Nikita Baranov blir neppe klar denne helgen heller. Benjamin Stokke er usikker etter å ha tråkket over mot Vålerenga.

Det endte 4-1 til Rosenborg i tilsvarende seriekamp på Lerkendal i fjor og det er vanskelig å argumentere for annet enn hjemmeseier her. H.

2. Manchester United - Brighton

Kvartfinale i FA-cupen.

Det skulle være grei skuring for Manchester United i hjemmemøtet mot Sevilla tirsdag i Champions League, men dengang ei. United røk 1-2 og er dermed ute av Champions League for denne sesongen. I seriespillet går det dog ganske så bra. Har riktignok tapt to av sine seks siste seriekamper, men holder stadig andreplassen med 65 poeng og har ni poeng ned til Chelsea på 5.plass. Solide 12-2-1 hjemme på Old Trafford denne sesongen i serien. Jose Mourinho har de samme spillerne tilgjengelig til kveldens kvartfinale som han hadde mot Sevilla i midtuken, men gjør muligens noen endringer i startelleveren.

Nyopprykkede Brighton er helt oppe på 11. plass med totalt 34 poeng, men har tross det kun sju poeng ned til Crystal Palace på nedrykksplass. Stod uten tap og med elleve poeng på de fem siste seriekampene, før det ble 0-2 tap borte for Everton sist lørdag. 21 av 34 poeng er tatt på hjemmebane, borte er kun to kamper vunnet (2-4-9). Gaetan Bong og Dale Stephens må begge testes nærmere kampstart, mens Anthony Knockaert soner karantene.

Manchester United vant FA-cupen sesongen 2015/16, og røk i kvartfinalen forrige sesong. Etter exiten fra Champions League, er nå FA-cupne Uniteds mulighet til å vinne en tittel denne sesongen.

Det lukter hjemmeseier av denne. H.

3. Liverpool - Watford

Etter to store favoritter i de to første kampene på tippekupongen, får vi en minst like stor favoritt i kamp nummer tre.

Liverpool ble altså trukket ut mot Manchester City i kvartfinalen i Champions League, men må ha fokus på seriespillet også fremover. Ligger på den viktige 4. plassen med 60 poeng og har kun fire poeng ned til Chelsea på 5. plass. Etter 13 poeng på de fem siste seriekampene, ble det 1-2 tap borte mot Manchester United sist lørdag. 9-6-0 hjemme på Anfield denne sesongen og 5-1-0 på de seks siste hjemmekampene. Liverpoolhar ingen nye skader eller karantener etter sist helg.

Watford ligger ganske så trygt til på 10. plass med totalt 36 poeng og har dermed ni poeng ned til Crystal Palace under streken. Etter en fin periode med 3-1-1 på de fem siste seriekampene, ble det stopp og 0-3 tap borte mot Arsenal forrige søndag. Svært moderate 4-2-9 på bortebane. Tom Cleverley, Gerard Deulofeu, Nathaniel Chalobah, Younes Kaboul og Isaac Success er fortsatt ute med skader for Watford.

Det er ikke lett å lage en "case" av borteseier her. Liverpool skal ta denne. H.

4. Bournemouth - West Bromwich

Med kun to poeng på de fire siste seriekampene, har Bournemouth igjen blitt innblandet i nedrykksstriden. Står med totalt 33 poeng og har fortsatt seks poeng ned til streken og et forholdsvis overkommelig program i de gjenstående seriekampene. 5-4-6 totalt på hjemmebane. Ryan Fraser og Joshua King er blant flere spillere for hjemmelaget som er usikre.

Tabelljumbo West Bromwich røk på sitt sjette strake tap når det ble 1-4 tap hjemme mot Leicester sist lørdag og står fortsatt på 20 poeng. Der er åtte poeng opp til sikker plass og kun åtte seriekamper igjen. På bortebane har laget scoret sju mål på 15 kamper og kun vunnet en bortekamp (1-4-10). Gareth Barry, Daniel Sturridge og Nacer Chadli er ute for Albions, mens James Morrison er usikker. Kaptein Jonny Evans kan rekke kampen etter sykdom.

1-1-0 på de to tilsvarende i moderne tid. Hjemmelaget taper neppe denne. HU.

5. Huddersfield - Crystal Palace

Nyopprykkede Huddersfield har kun tatt åtte poeng på de ti siste seriekampene, og med totalt 31 poeng er det kun fire poeng ned til dagens motstander Crystal palace som ligger tredje sist og på nedrykksplass. Huddersfield fikk spille nesten hele kampen hjemme mot Swansea med en mann mer, men måtte nøye seg med 0-0. Totalt 5-5-5 på hjemmebane. Danny Williams mister resten av sesongen, mens Terence Kongolo ogsåer ute. Elias Kachunga kan dog være tilbake etter langt skadefravær.

Skaderammede Crystal Palace har ikke hatt marginene med seg i det siste og røket med ett mål mot hhv Tottenham (0-1 hjemme), Manchester United (1-2 hjemme) og Chelsea (1-2 borte) i sine tre siste seriekamper. Ligger altså på den øverste nedrykksplassen og har kun ett poeng opp til sikker plass. Svært moderate 2-4-9 på bortebane. Wilfried Zaha, Mamadou Sakho, Ruben Loftus-Cheek og Yohan Cabaye er alle tilbake etter skade for Palace, som fortsatt har Bakary Sako, Joel Ward, Scott Dann, Jason Puncheon og Connor Wickham ute med langtidsskader.

Ikke lett å finne en vinner her og alle utfall er tenkelige. HUB.

6. Stoke - Everton

Med kun en seier på de ti siste seriekampene (1-4-5) er Stoke nest sist på Premier League-tabellen med sine 27 poeng. Tre strake poengdelinger før det ble et forventet 0-2 tap hjemme for Manchester City mandag kveld. Anstendige 5-4-6 på hjemmebane. Spissene Mame Biram Diouf og Saido Berahino er begge aktuelle igjen etter skader, mens Stephen Ireland fortsatt er ute på ubestemt tid.

Everton tok sin tredje strake hjemmeseier sist lørdag da Brighton ble slått 2-0. Med sterke 9-2-4 på Goodison Park denne sesongen, så er det der Everton har levert. På bortebane har laget faktisk kun vunnet en kamp (1-5-9) og laget står med fem strake tap på bortebane. Med totalt 37 poeng er det dog ingen fare for eksistensen i Premier League. Theo Walcott og Idrissa Gueye er begge friskmeldte, men Gylfi Sigurdsson er ute med kneskade. Ashley Williams soner for karantene.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende, lørdag er det ingen tvil om at det er hjemmelaget som trenger poengene mest. Men vi tar med alle tegn.

7. Leeds - Sheffield Wednesday

De seks siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra Championship.

Sesongen åpnet så bra for Leeds,men med en seier på de ti siste seriekampene (1-4-5), blir det nok en sesong på det jevne for Leeds. Ni serierunder før slutt ligger Leeds på 13. plass med totalt 50 poeng. Det skiller nå elleve poeng opp til Middlesbrough på 6. plass (siste playoffplass). Anstendige 7-5-6 på hjemmebane denne sesongen, men ikke bedre enn 1-2-3 på de seks siste hjemmekampene. Leeds-boss Paul Heckingbottom kan velge fra en uforandret tropp fra sist helg. Det betyr at han fortsatt må unnvære Liam Cooper, Kemar Roofe, Andy Lonergan, Luke Ayling og Conor Shaughnessy som alle er ute med skader på ubestemt tid.

Enda mer skuffende har nok sesongen for Sheffield Wednesday vært. Laget endte på playoffplass begge de to foregående sesongene, men denne sesongen har de ikke vært i nærheten. Etter 37 spilte serierunder ligger Wednesday på 18. plass med 38 poeng. Fortsatt er det åtte poeng ned til Birmingham under streken. I likhet med Leeds har laget kun en seier på de ti siste seriekampene (1-4-5). 3-7-8 er alt annet enn imponerende bortetall. Kieran Lee, Keiren Westwood, Fernando Forestieri, Marco Matias og Sean Clare er alle ute for Wednesday.

Det står 2-3-0 på de fem siste tilsvarende og Leeds taper neppe denne gangen heller. HU.

8. Brentford - Middlesbrough

Brentford kunne holdt liv i playoffkampen med seier hjemme mot Cardiff tirsdag kveld, men endte opp med å tape 1-3. Står med totalt 53 poeng og ligger på 11.plass, og har åtte poeng opp til dagens motstander Middlesbrough som ligger på den viktige 6.plassen. 7-8-3 er bra hjemmetall, men to av hjemmetapene er kommet i løpet av de fire siste hjemmekampene. Henrik Dalsgaard fikk fri til sin datters bursdag og var således ikke med mot Cardiff, men er tilbake lørdag. Spissen Florian Jozefzoon er også aktuell igjen etter å ha mistet de to siste seriekampene.

Ambisiøse Middlesbrough har endelig tatt seg opp til topp seks og formen viser solide 4-1-0 på de fem siste seriekampene. Det er dog for langt opp til Cardiff på andreplass og direkte opprykk. 15 poeng er for mye når det kun gjenstår ni serierunder. Samtidig er det kun to poeng ned til Sheffield United på 7. plass. Har variert en god del på bortebane denne sesongen og står med 7-4-7 totalt på bortebane. Grant Leadbitter er ferdigsonet etter to kampers karantene, men sliter med en hamstring og er usikker. Rudy Gestede er ferdigspilt for sesongen.

Brentford er solide på hjemmebane, mens Boro har vært variable borte. Vi helgarderer. HUB.

9. Sunderland - Preston

20. januar var sist gang Sunderland vant en kamp i Championship (1-0 hjemme mot Hull). Kun tre poeng er fasiten på de ni seriekampene spilt etter den seieren (0-3-6). Ligger helt sist på tabellen med sine 28 poeng, men fortsatt er det ikke mer enn fem poeng opp til sikker plass. Begredelige 2-6-10 på hjemmebane. Keeper Jason Steele må sone karantene lørdag, mens forsvarspilleren Jake Clarke-Salter returnerer etter tre kampers karantene.

Preston med ustabile 2-2-2 på sine seks siste seriekamper, men laget har fortsatt heng på playoff. Ligger på 9.plass med totalt 57 poeng, og har kun fire poeng opp til Middlesbrough på 6. plass. Kun tre tap på bortebane hittil (7-8-3). Greg Cunningham (f) er usikker etter å ha pådratt seg en smell i siste seriekamp.

Ingen tilsvarende oppgjør i nyere tid og her må begge lagene gå for tre poeng. HB.

10. Bristol City - Ipswich

Selv om hjemmelaget kun tatt to seire på sine tretten siste seriekamper (2-5-6), er laget i aller høyeste grad med i playoffkampen. Ligger på 8. plass med totalt 58 poeng og har kun tre poeng opp til Middlesbrough på 6. plass. Totalt 9-5-4 på hjemmebane. Forsvarsspillerne Aden Flint og Joe Bryan er fortsatt ute med karantene. Flint soner den andre av sine tre kampers karantene, mens Bryan soner den siste av sin to kampers karantene. Forsvarskollega Nathan Baker er usikker etter å ha pådratt seg en smell mot Burton sist.

Etter sitt 0-3 tap hjemme mot Hull sist lørdag, så er trolig Ipswich hektet av i playoffkampen. Ligger på 12. plass med totalt 52 poeng og med kun ni serierunder igjen, er avstanden opp til Middlesbrough på 6. plass på ni poeng. Svært variable 15-7-15 totalt og like variable 7-3-8 på bortebane. Spissen Joe Garner har pådratt seg en kneskade og er uaktuell. Dominic Iorfa, Muzzy Carayol, Tom Adeyemi, David McGoldrick, Dean Gerken, Emyr Huws og Andre Dozzell er alle ute med skader.

Bristol City må gå for tre poeng her og møter et bortelag som ikke har allverden å spille for. H.

11. Sheffield United - Nottingham Forest

Nyopprykkede Sheffield United har svingt en god del i prestasjonene de siste månedene, men fortsatt med i playoffkampen for fullt. Ligger på 7. plass med totalt 59 poeng og har kun to poeng opp til Middlesbrough på 6. plass. Har vært solide på hjemmebane stort sett hele sesongen og 11-2-5 er sterke hjemmetall. Toppscorer Leon Clarke har mistet de tre siste kampene, men er trolig tilbake lørdag. Det betyr at Paul Coutts er eneste spiller ute med skade for the Blades.

Nottingham Forest har vist fin form den siste tiden og er uten tap på sine seks siste seriekamper, men kun to av dem er vunnet (2-4-0). Er på trygg grunn med sine 45 poeng, og har således ikke allverden å spille for nå i sluttfasen. 5-4-9 er ikke veldig sterke bortetall, men på de sju siste bortekampene har Forest kun ett tap (2-4-1). Forest-manager Aitor Karanka har ingen nye skader eller karantener i sitt lag.

Det er mange store favoritter på lørdagskupongen. Vi tar med en halvgardering her. HU.

12. Wolverhampton - Burton

Serieleder Wolverhampton har røket både for Fulham (0-2) og Aston Villa (1-4) i løpet av sine fire siste seriekamper, men vunnet de to andre (4-1 borte mot Leeds) og tirsdag ble det 3-0 hjemme mot Reading. Med ni serierunder igjen å spille har Wolverhampton fortsatt ti poeng ned til Aston Villa på 3. plass. Bunnsolide 13-3-2 på hjemmebane denne sesongen. Spissen Diogo Jota måtte tidlig ut med skade i midtukekampen mot Reading og blir ikke klar til lørdagens kamp.

Fire strake seriekamper uten en eneste scoring for nestjumbo Burton som kun har tatt ett poeng i denne perioden. Står med totalt 30 poeng og har tre poeng opp til Barnsley på sikker plass. Svake 2-4-13 på hjemmebane, mens 5-5-8 ikke er så verst tall på bortebane til et bunnlag å være. Men har tapt alle bortekampene mot de fem topp seks-lagene de har møtt tidligere i sesongen. Skadeplagede Burton kan være uten så mange som sju spillere lørdag.

Wolverhampton trenger trolig fem seire på de ni siste seriekampene for å sikre opprykk og tar trolig den første av disse fem lørdag. H.

