Full tillit til Manchester City på lørdagskupongen

Klubbfotballen ruller igjen denne helgen og lørdagens tippekupong inneholder to kamper fra Eliteserien, tre kamper fra Premier League og sju kamper fra Championship. Bonuspotten vokser og er på ca 1,6 mill kr. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55.

1. Molde - Bodø/Glimt

Etter en meget svak periode med 1-0-5 på seks seriekamper, tok Molde en fortjent 2-1 seier borte mot Brann i siste serierunde før landslagspausen. Molde ligger på 3. plass når det gjenstår 10 serierunder med 37 poeng. Det er hele 19 poeng opp til serieleder Bodø/Glimt, men ikke mer enn ett poeng opp til Rosenborg på 2. plass. Solide 7-0-2 hjemme på Aker Stadion. Birk Risa kan få sin Molde-debut i kveld, mens Leke James fortsatt skal være skadet. Ellers er det et toppet Molde-lag i kveld.

Bodø/Glimt med oppsiktsvekkende 18-2-0 på sine 20 første seriekamper og med hele 18 poeng ned til Rosenborg på 2. plass, blir det seriegull til Bodø/Glimt denne sesongen. Jens Petter Hauge er som kjent solgt til AC Milan, og for første gang denne sesongen er fraværslisten betydelig for Bodø/Glimt. Hugo Vetlesen er hentet inn fra Stabæk, men han er skadet. Det er også midtbanekollega Sondre Fet. Midtstopper Marius Lode er ute med karantene, venstreback Alfons Sampsted er satt i koronakarantene, og angrepsstjernen Philip Zinckernagel mister også kveldens toppoppgjør.

2-0-1 på de tre siste tilsvarende i Molde. Bodø/Glimt er klart svekket til kveldens toppkamp og vi gir Molde full tillit. H.

2. Mjøndalen - Brann

Seks strake tap for Mjøndalen som ligger nest sist med kun 14 poeng når det gjenstår ti serierunder. Det er fire poeng opp til Start på kvalifiseringsplassen og åtte poeng opp til Haugesund på sikker plass. Sju av ni hjemmekamper er tapt, de to øvrige er vunnet. Tonny Brochmann er tilbake i trening etter sitt sykehusopphold, men er neppe aktuell til kveldens kamp. Shuaibu Ibrahim har slitt med en skulderskade, men kan bli klar.

Kåre Ingebrigtsen innledet sin Brann-karriere i august med å tape 0-1 hjemme for nettopp Mjøndalen i en kamp Brann totaldominerte fra start til slutt. En uke senere ble det 2-0 seier borte mot Stabæk, det er den eneste seieren Brann har tatt under Ingebrigtsen. De fem neste seriekampene har gitt kun to poeng (0-2-3). Likevel har det vært klar bedring spillemessig. Men Brann har ikke mer enn 23 poeng og det er kun fem poeng ned til Start på kvalifiseringsplassen. Sander Svendsen kan få sin debut i Brann-trøya i kveld. Fredrik Haugen, Daniel Pedersen og Amer Ordagic er alle ute med skader, mens Vegard Forren er på vei tilbake.

Kun ett tilsvarende møte mellom Mjøndalen og Brann de siste ti årene. Det var forrige sesong, da vant Mjøndalen 2-1. Nå tror vi mest på Brann. UB.

3. Newcastle - Manchester United

Steve Bruce og Newcastle var den store nedrykksfavoritten foran forrige sesong, men de var aldri i nedrykksfare og endte opp med 44 poeng og 13. plass. Flott start også på denne sesongen med sju poeng på de fire første seriekampene. Nysignerte Callum Wilson står allerede med fire scoringer. Matty Longstaff, Ciaran Clark and Paul Dummett er på vei tilbake, men ikke klar til kveldens kamp. Jamal Lewis var ikke med for Nord-Irland mot Norge, men spiller kveldens kamp.

Svak start for Manchester United som kun står med tre poeng på sine tre første seriekamper. Innledet med skuffende 1-3 tap hjemme mot Crystal Palace, var så meget heldige som fikk med seg tre poeng i bortemøtet mot Brighton og ble ydmyket hjemme mot Tottenham i siste serierunde før landslagspausen som endte med 1-6 tap. Anthony Martial ble utvist i den kampen og soner følgelig karantene lørdag. Edinson Cavani er ikke aktuell siden han er i isolasjon grunnet Covid-19.

2-0-1 på de tre siste tilsvarende på St. James Park. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

4. Manchester City - Arsenal

Ingen pangstart for Manchester City denne sesongen som kun står med fire poeng på sine tre første seriekamper. Overbevisende 1. omgang borte mot Wolverhampton i seriepremieren og 2-0 ledelse til pause. Men falt helt sammen i andre og skal si seg veldig godt fornøyd med 3-1 seier. Så ble det total kollaps og 2-5 tap hjemme mot Leicester og for 14 dager siden 1-1 borte mot Leeds. Sergio Aguero og Gabriel Jesus er fortsatt skadet. Playmaker Kevin de Bruyne skadet seg på oppdrag for Belgia i Nations League, og er ute. Raheem Sterling er derimot fit for fight.

Arsenal var sjanseløse borte mot Liverpool nest sist og tapte 1-3, men de tre øvrige seriekampene har endt med seier for the Gunners som står med ni poeng. Thomas Partey ble signert fra Atletico Madrid på Deadline Day og ventes å få sin debut. Pierre-Emerick Aubameyang er usikker, men forventes å bli klar.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste tilsvarende. H.

5. Chelsea - Southampton

En grei start for Chelsea, men heller ikke noe mer etter de fire første serierundene. Står med sju poeng og ligger på 7. plass. Tapte 0-2 hjemme for Liverpool i andre serierunde og selv om Christensen ble utvist like før pause da, skuffet Chelsea litt i den kampen. Solid prestasjon hjemme mot Crystal Palace sist og 4-0 seier. Ben Chilwell er friskmeldt, men keeper Edouard Mendy er ute med skade.

Southampton innledet sesongen med to strake tap, men 2-5 tapet hjemme mot Tottenham i andre serierunde, er nok svært misvisende. Tottenham scoret på alt den dagen. Slo tilbake med 1-0 seier borte mot Burnley i tredje serierunde og komfortabel 2-0 seier hjemme mot West Bromwich sist. Hadde klart godkjente 9-4-6 på bortebane forrige sesong. Stuart Armstrong har vært i karantene grunnet Covid-19 og blir ikke med i lørdagens kamp. Moussa Djenepo og Mohammed Salisu er skadet.

Southampton vant 2-0 på Stamford Bridge forrige sesong. Men nå tror vi Chelsea vinner. H.

6. Barnsley - Bristol City

De sju siste kampene på lørdagens tippekupong er alle hentet fra Championship. Barnsley kjempet mot nedrykk forrige sesong, men avsluttet med to strake seire og berget plassen nesten på overtid. Det luktet bunnstrid også denne sesongen. De fire første seriekampene har gitt ett fattig poeng. Det kom hjemme mot Coventry nest sist (0-0). 7-9-7 på hjemmebane forrige sesong. Har hentet flere forsterkninger i overgangsvinduet.

Bristol City hang lenge med i kampen om playoff forrige sesong, men leverte svake 2-3-5 på de ti siste seriekampene og endte på 12. plass. Variable 9-5-9 på bortebane da. Har innledet denne sesongen helt feilfritt og står med 12 poeng etter de fire første seriekampene. 2-1 seier borte mot kriserammede Nottingham Forest i siste seriekamp før landslagspausen.

2-2 i tilsvarende kamp forrige sesong. Vi tror Bristol City går på sitt første poengtap i ettermiddag. HU.

7. Luton - Stoke

Også Luton var innblandet i nedrykkstriden i det lengste forrige sesong, men endte tilslutt tre poeng klar av Charlton på tredje siste plass. Flott start denne sesongen med tre seire og ett tap på de fire første seriekampene. Begge hjemmekampene er vunnet.

Stoke skuffet stort forrige sesong og endte nede på 15. plass. Sleit spesielt på bortebane der laget kun vant fem kamper (5-5-13). Helt grei start denne sesongen med 1-2-1 på de fire første seriekampene. Seieren kom borte mot Preston i forrige bortekamp, mens det ble 1-1 hjemme mot Birmingham i siste seriekamp før landslagspausen.

1-1 i tilsvarende kamp forrige sesong. Denne er vrien. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Middlesbrough - Reading

Middlesbrough endte helt nede på 17. plass forrige sesong og Jonathan Woodgate fikk da også sparken som manager underveis i den sesongen. Innledet denne sesongen med 0-1 tap borte for Watford, deretter ble det to strake 1-1 kamper. I siste serierunde før landslagspausen kom sesongens første trepoenger med 2-1 seier hjemme mot Barnsley.

Reading med en smått sensasjonell start og fire strake seire og er sammen med Bristol City det eneste laget i Championship som ikke har avgitt poeng. Sterke borteseire mot hhv Derby og Cardiff i sine to spilte bortekamper hittil og 1-0 seier hjemme mot sterke Watford sist.

Hjemmeseier i de tre siste tilsvarende på Riverside. Reading vinner neppe fem seriekamper på rad. HU.

9. Blackburn - Nottingham Forest

Bra start for Blackburn som riktignok røk 2-3 borte mot Bournemouth i seriepremieren. De tre neste kampene har gitt sju poeng og null baklengsmål. Ligger på 6. plass med sine sju poeng. Endte på 11. plass forrige sesong og leverte da blant annet 10-9-4 på hjemmebane.

Skrekkelig start for Nottingham Forest som er uten poeng på sine fire første seriekamper. Ingen scoringer i sine tre førte, men hjemme mot Bristol City i siste serierunde, kom i det minste første scoringen i kampen som ble tapt 1-2. Manager Sabri Lamouchi har som ventet fått sparken, mens tidligere Brighton-manager Chris Hougton er ny sjef.

Tre av de fire siste tilsvarende her endt med poengdeling. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Swansea - Huddersfield

Strålende innledning av Swansea som står med ti poeng på sine fire første seriekamper og dermed er ett av fem lag som fortsatt er ubeseiret i Championship. Endte på 6. plass og playoff sist sesong, men lyktes ikke i selve playoffen. Brukbare 10-5-8 på hjemmebane da.

Huddersfield rykket som kjent ned fra Premier League etter sesongen 2018/19. Skuffende med 18. plass forrige sesong og var innblandet i nedrykksstriden i det lengste. Har ikke fått noen drømmestart denne sesongen heller og står med kun fire poeng på sine fire første seriekamper. Men de fire poengene er kommet i de to siste seriekampene. Moderate 5-6-12 på bortebane forrige sesong.

3-1 til Swansea i tilsvarende kamp forrige sesong. Vi gir Swansea full tillit på lørdagskupongen. H.

11. Birmingham - Sheffield Wednesday

Birmingham er ett av fem lag som fortsatt er ubeseiret i Championship før helgens serierunde, men de står med kun en seier på sine fire første seriekamper og tre har altså endt med poengdeling. Det holder til en foreløpig 8. plass. Endte helt nede på 20. plass forrige sesong, og hadde kun to poeng ned til Charlton som rykket ned. Svake 6-7-10 på hjemmebane da.

Sheffield Wednesday er fratrukket 12 poeng fra start og ligger naturligvis sist med de minuspoengene. Står med 1-2-1 på sine fire første seriekamper og har "kun" ti poeng opp til sikker plass. Endte på en skuffende 16. plass forrige sesong og leverte da 8-4-11 på bortebane.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende i Birmingham. HU.

12. Bournemouth - Queens Park Rangers

Til tross for tunge spillersalg etter nedrykket fra Premier League i sommer, er Bournemouth ubeseiret på sine fire første seriekamper og står med 10 poeng. Begge hjemmekampene er vunnet og solid 3-1 seier borte mot Coventry i siste serierunde før landslagspausen.

Queens Park Rangers endte på 13. plass forrige sesong og har stort sett havnet rundt midtsjiktet de siste sesongene i Championship. Grei innledning denne sesongen med 1-2-1 på de fire første seriekampene. 1-1 borte mot Sheffield Wednesday i siste serierunde før landslagspausen.

Bra sjanse for Bournemouth dette. H.

96-rekker:

1. Molde — Bodø/Glimt H

2. Mjøndalen — Brann UB

3. Newcastle — Manchester United HUB

4. Manchester City — Arsenal H

5. Chelsea — Southampton H

6. Barnsley — Bristol City HU

7. Luton — Stoke HU

8. Middlesbrough — Reading HU

9. Blackburn — Nottingham Forest U

10. Swansea — Huddersfield H

11. Birmingham — Sheffield Wed HU

12. Bournemouth — Queens PR H

432-rekker:

1. Molde — Bodø/Glimt H

2. Mjøndalen — Brann UB

3. Newcastle — Manchester United HUB

4. Manchester City — Arsenal H

5. Chelsea — Southampton H

6. Barnsley — Bristol City HU

7. Luton — Stoke HUB

8. Middlesbrough — Reading HU

9. Blackburn — Nottingham Forest HUB

10. Swansea — Huddersfield H

11. Birmingham — Sheffield Wed HU

12. Bournemouth — Queens PR H