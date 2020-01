Manchester City har skuslet vekk for mange poeng denne sesongen. Men har vist strålende takter i det siste og blir en våre sikre på søndagens tippekupong.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips: Ingen walkover for Juventus - sjekk søndagens oddstips

Tippetips: Full tillit til Manchester City på søndagskupongen

Oddstips håndball-EM: Norge sender Frankrike ut av håndball-EM

Skiskyting Oberhof: Olsbu Røiseland vinner fellesstarten

Oddstips spansk supercup: Real Madrid er på titteljakt

V64 Bro Park: Herlig V64-galopp på Bro Park

Håndball-EM herrer: Her er kampoversikten og sendetidspunkter

Søndagens tippekupong består av to kamper fra Premier League, fem kamper fra Serie A, tre kaamper fra Ligue 1 i Frankrike, en kamp fra Eerste Divisie i Nederland og avsluttes med en kamp gresk Super League. Bonuspotten vokser og er på ca 2,4 mill kr. Innleveringsfristen er kl 14.55.





NB! Onsdag er det ca 278 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

1. Aston Villa - Manchester City

2-1 seieren borte mot Burnley 1. nyttårsdag gjorde at Aston Villa kom seg opp på sikker plass. Står med 21 poeng og har ett poeng ned til Bournemouth under streken før søndagens kamper. 1-0 seier mot Norwich i siste hjemmekamp, men har tapt hhv 1-2 mot Liverpool og 1-4 mot Leicester i hjemmekampene mot de to andre topplagene i Premier League tidligere denne sesongen. Tom Heaton, Jed Steer, John McGinn og Wesley er alle ute med skader, mens Jonathan Kodija er usikker med sykdom. Matt Target er klar igjen etter en hamstringsskade, mens innlånte Danny Drinkwater kan få sin debut.

Klart forbedret skadesituasjon for Manchester City som i tillegg får førstekeeper Ederson tilbake etter karantene. Aymeric Laporte er tilbake i full trening neste uke og er det eneste fraværet sammen med langtidsskadde Leroy Sane. Manchester City med en overbevisende 3-1 seier borte mot Manchester United i første semifinale av ligacupen tirsdag kveld. Men kampen om ligagullet er nok over. Med en kamp mer spilt enn Liverpool er det hele 14 poeng opp. 6-1-3 på ti spilte bortekamper.

Manchester City får full tillit på søndagskupongen. B.

2. Bournemouth - Watford

Med kun en seier og åtte tap på de ti siste seriekampene, har skaderammede Bournemouth havnet under streken i Premier League. De er tredje sist med sine 20 poeng, men det er kun ett poeng opp til sikker plass. Totalt 2-4-4 hjemme på Vitality, men kun ett poeng er tatt på de fire siste hjemmekampene. David Brooks, Charlie Daniels, Joshus King, Nathan Ake og Jack Stacey mister helt sikkert søndagens kamp med skader.

Nigel Pearson har fått skikk på Watford som står med 10 poeng på sine fire siste seriekamper og nesten tok full pott på de fire seriekampene i julen. Er likevel nest sist med 19 poeng, men har altså meget stigende formkurve. Tom Cleverley, Kiko Femenia, Will Hughes, Daryl Janmaat, Sebastian Prodl og Danny Welbeck er alle fortsatt ute. Alle tre seirene til Watford i julen kom på hjemmebane. Det gjenstår fortsatt å forbedre seg på bortebane der laget kun står med en seier hittil (1-3-6).

0-3-1 på de fire siste tilsvarende på Vitality gir uansett fordel formsterke Watford. UB.

3. Roma - Juventus

De fem neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra Serie A som startet opp igjen forrige helg etter juleferien.

Etter å ha avsluttet 2019 med 13 poeng på de fem siste seriekampene, skuffet Roma stort ved å tape 0-2 hjemme for Torino forrige søndag. Dermed økte avstanden opp til lederduoen Inter og Juventus til ti poeng. Ligger på 4. plass med 35 poeng og har 5-2-2 totalt hjemme på Stadio Olimpico. Pastore, Kluivert, Mkhitaryan er ute med skader.

Juventus har fått opp farten etter 1-3 tapet borte for Lazio tredje sist og står med tre strake seire etter å slått Cagliari 4-0 hjemme mandag ettermiddag. Cristiano Ronaldo er i knallform og har scoret åtte mål på de fire siste seriekampene. Juventus er a poeng med serieleder Inter, men bak på svakere målforskjell. Solide 6-2-1 på bortebane. Chiellini og Khedira er eneste spillere ute med skader.

Verd å merke seg at det 3-1-0 på de fire siste tilsvarende på Stadio Olimpico. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Fiorentina - Spal

Svak første halvdel av sesongen for Fiorentina som står med 2-3-4 både hjemme og borte. Er helt nede på 15. plass med 18 poeng og har kun fire poeng ned til Brescia under streken. Fikk i det minste med seg ett poeng i bortemøtet mot Bologna mandag. Franck Ribery er eneste spiller ute med skade.

Spal er helt sist med sine 12 poeng. Står med fem strake tap, men har ikke mer enn fem poeng opp til Lecce på sikker plass. Svake 1-1-7 på ni spilte bortekamper og kun scoret fire mål på disse kampene. Tomovic soner karantene.

3-0 i tilsvarende kamp i Firenze forrige sesong. Fiorentina bør vinne denne og blir en av våre sikre på søndagskupongen. H.

5. Sampdoria - Brescia

Meget svak første halvdel av sesongen for Sampdoria som kun har tatt 16 poeng på de 18 første seriekampene. Ligger femte sist og har kun to poeng ned til Brescia under streken. Veteranspissen Fabio Quagliarella hadde 26 seriemål i fjorårssesongen, denne sesongen står han med kun tre på 15 kamper. Fikk med seg ett poeng borte mot Milan mandag, men har ikke bedre enn 2-3-4 hjemme i Genoa. Omar Colley (16 seriekamper fra start) og midtbanespilleren Fabio Depaoli (10 seriekamper fra start) soner begge karantene søndag.

Brescia kjemper på i bunnen. Ledet lenge 1-0 hjemme mot Lazio søndag, men umulige Ciro Immobile sørget for at Lazio snudde kampen og vant 2-1. Ligger tredje sist med 14 poeng, men har kun ett poeng opp til Lecce på sikker plass. Moderate 3-1-5 på ni spilte bortekamper. Forsvarsspilleren Andrea Cistana (17 seriekamper fra start) og midtbanespilleren Sandro Tonali (18 seriekamper fra start) må begge sone karantene søndag. Daniele Dessana er fortsatt ute med skade.

Sampdoria tar seg sammen og vinner? H.

6. Torino - Bologna

Torino med kun 1-1 etter ekstraomganger hjemme mot Genoa i åttedelsfinalen av Coppa Italia torsdag kveld, men tok seg videre til kvartfinale etter straffespark. Sterk og overraskende 2-0 seier borte mot Roma i Serie A forrige søndag. Tok seg opp på 9. plass med den seieren og har 24 poeng, men er hele ni poeng bak Atalanta på 5. plass. Moderate 3-2-4 på ni spilte hjemmekamper i Torino. Cristian Ansaldi (f) og Daniele Baselli (m) er eneste fravær av betydning.

Bologna med 1-1 hjemme mot Fiorentina mandag ettermiddag og har dermed tatt sju poeng på sine tre siste seriekamper. Ligger på 10. plass med 23 poeng og er altså poenget bak Torino. Moderate 3-2-4 på ni spilte bortekamper. Har ingen fravær av betydning.

3-0-1 på de fire siste tilsvarende, men seieren til Bologna kom i fjorårssesongen. HB.

7. Verona - Genoa

Etter å ha tatt kun ett poeng på de tre siste seriekampene i 2019, innledet Verona etter juleferien med 2-0 seier borte mot tabelljumbo Spal. Ligger på 11. plass med 22 poeng og har anstendige 3-3-3 på ni spilte hjemmekamper. Har tre-fire mann ute med skader.

Davide Nicola fikk en bra start som ny manager for Genoa (lagets tredje manager denne sesongen) da Genoa snudde 0-1 til 2-1 seier hjemme mot Sassuolo forrige søndag. Tok seg forbi Spal med den seieren og ligger nest sist med 14 poeng. Det er kun ett poeng opp til Lecce på sikker plass. Genoa har fortsatt tilgode å vinne borte og står med 0-4-5 på sine ni første bortekamper. Det er få fravær i laget.

1-4-1 på de seks siste tilsvarende. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Saint-Etienne - Nantes

De tre neste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra Ligue 1 i Frankrike som starter opp igjen denne helgen etter tre ukers juleferie.

Saint-Etienne avsluttet 2019 med kun en seier på de seks siste seriekampene (1-1-4) og er helt nede på 14. plass med sine 25 poeng. Men det er faktisk kun fire poeng opp til Nantes på 5. plass. Moderate 3-4-2 på ni spilte hjemmekamper. Wesley Fontana soner karantene for rødt kort mot PSG i en cupkamp i midtuken.

Nantes på 5. plass med 29 poeng, men har altså ikke mer enn fire poeng ned til Saint-Etienne på 14. plass. 3-1-2 på de seks siste seriekampene før jul, men har ikke bedre enn 3-1-5 på ni spilte bortekamper. Nicolas Pallois er eneste sentrale fravær for bortelaget.

7-3-0 på de ti siste tilsvarende. HU.

9. Dijon - Lille

Kun to tap på de seks siste seriekampene (1-3-2) for Dijon som ligger utsatt til i bunnen av tabellen med sine 18 poeng. Kun ett poeng skiller ned til Amiens under streken. Godkjente 3-4-2 hjemme i sennepsbyen.

Lille med formidable 8-2-0 på ti spilte hjemmekamper og ditto svake 1-2-6 på ni spilte bortekamper. Ligger på 4. plass med 31 poeng og har kun to poeng opp til Rennes på 3. plass, og i tillegg en kamp tilgode. Den tyrkiske midtbanespilleren Yusuf Yazici er ferdigspilt for sesongen (han har startet ni seriekamper).

1-1-1 på de tre siste tilsvarende i Dijon. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

10. Paris Saint-Germain - Monaco

Paris Saint-Germain ser like suverene ut som vanlig med 15 seirer på 18 ligakamper og topper tabellen syv poeng foran Marseille. 11-1-0 på de tolv siste i alle turneringer. Onsdag ble det 6-1 hjemme mot Saint-Etienne i Coupe De France. Bunnsolide 8-0-1 på ni spilte seriekamper hjemme og formidable 24-3 i målforskjell.

Monaco har klart seg mye bedre denne sesongen enn forrige sesong. Ligger på 7. plass med 28 poeng, men det er kun tre poeng ned til Saint-Etienne på 14. plass. Og samtidig kun fem poeng opp til Rennes på 3. plass. Svake 2-3-4 på ni spilte bortekamper.

7-1 og 3-1 i de to foregående sesongene i Paris. Dette ender nok med hjemmeseier igjen. H.

11. NEC Nijmegen - FC Den Bosch

Det er ikke ofte Eerste Divisie er å finne på tippekupongen, men søndag får vi altså en kamp fra nest øverste nivå i Nederland. I denne divisjonen er det 20 lag og de to øverste rykker direkte opp, mens lagene 3 til 8 spiller såkalt Promotion playoff.

NEC Nijmegen på 10. plass med 30 poeng og har en kamp tilgode på de fleste lagene foran seg. Det er kun to poeng opp til Telstar på 8. plass. Fine 4-3-2 hjemme. Avsluttet 2019 med 2-1-3 på de seks siste seriekampene.

FC Den Bosch med 28 poeng og 11. plass, og er altså på plassen Nijmegen. Viste strålende før juleferien og avsluttet med 4-2-0 på sine seks siste seriekamper. Moderate 2-4-3 totalt på bortebane.

5-1-0 på de seks siste tilsvarede i Nijmegen. Vi tror på hjemmeseier igjen. H.

12. PAOK Thessaloniki - AEK Athen

Det er heller ikke hverdagskost at vi får kamper fra den greske Super League på søndagskupongen.

PAOK Thessaloniki er regjerende seriemester i Hellas og kjemper om tittelen også denne sesongen. Etter vel halvspilt sesong ligger laget på 2. plass med 40 poeng og det er kun ett poeng opp til serieleder Olympiakos. Hadde råsterke 14-1-0 på hjemmebane som seriemester i fjorårssesongen og står med sterke 6-2-0 på åtte spilte hjemmekamper denne sesongen. Men røk 2-4 borte mot Aris Thessalonikis forrige lørdag og måtte således gi fra seg serieledelsen til Olympiakos.

AEK Athen vant serien i 2017/18-sesongen og endte på 3. plass forrige sesong, men var da hele 23 poeng bak serievinner PAOK. Ligger på 3. plass nå med 31 poeng, men har hhv ni poeng opp til PAOK og ti poeng opp til serieleder Olympiakos. Moderate 3-2-3 på åtte spilte bortekamper.

AEK Athen har faktisk vunnet to av de tre siste seriekampene borte mot PAOK, men PAOK vant 2-0 forrige sesong. HU.

96-rekker:

1. Aston Villa — Manchester City B

2. Bournemouth — Watford UB

3. Roma — Juventus U

4. Fiorentina — SPAL H

5. Sampdoria — Brescia H

6. Torino — Bologna HB

7. Hellas Verona — Genoa HU

8. Saint-Etienne — Nantes HU

9. Dijon — Lille HUB

10. Paris Saint-Germain — Monaco H

11. NEC Nijmegen — FC Den Bosch H

12. PAOK Thessaloniki — AEK Athen HU

432-rekker:

1. Aston Villa — Manchester City B

2. Bournemouth — Watford UB

3. Roma — Juventus HUB

4. Fiorentina — SPAL H

5. Sampdoria — Brescia H

6. Torino — Bologna HB

7. Hellas Verona — Genoa HUB

8. Saint-Etienne — Nantes HU

9. Dijon — Lille HUB

10. Paris Saint-Germain — Monaco H

11. NEC Nijmegen — FC Den Bosch H

12. PAOK Thessaloniki — AEK Athen HU