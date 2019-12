Full tillit til Real Madrid på søndagskupongen

Real Madrid har vunnet ni av sine ti siste hjemmekamper mot Athletic Bilbao og blir en våre sikre på søndagens tippekupong.

Søndagens tippekupong består av to kamper fra Premier League, det er tre kamper fra La Liga, to kamper fra Segunda i Spania, to kamper fra tysk Bundesliga og den avsluttes med tre kamper fra Serie A. Bonuspotten er på ca 750 000 kr. Innleveringsfristen er kl 14.55.

1. Watford - Manchester United

Fire seriekamper venter for disse to lagene i løpet av 10 hektiske juledager. Tabelljumbo Watford har tre av disse på hjemmebane. Ligger meget overraskende helt sist med kun ni poeng, ikke minst med tanke på den sterke fjorårssesongen. Har dog vist fine tendenser i flere av kampene, også sist borte mot Liverpool. Er fortsatt uten seier hjemme på åtte forsøk (0-4-4). Tom Cleverley, Danny Welbeck, Jose Holebas, Sebastian Prodl og Daryl Janmaat er alle fortsatt ute med skader.

Manchester United stilte med skarp førsteellever hjemme mot Colchester i onsdagens kvartfinale i ligacupen og selv om det stod 0-0 til pause, ble det komfortable 3-0 til slutt. Fine 2-1 seier over hhv Tottenham hjemme og Manchester City borte, før det ble under pari prestasjon hjemme mot Everton forrige søndag og kun 1-1. Ligger på 8. plass etter lørdganes kamper med 25 poeng og har ikke mer enn fire poeng opp til Chelsea på 4. plass. Svake 2-3-3 på åtte spilte bortekamper. Paul Pogba er endelig tilbake i trening, men spiller naturligvis ikke søndagens kamp. Diogo Dalot er også straks spilleklar. Eric Bailly, Angel Gomes og Timothy Fosu-Mensah er ute på ubestemt tid.

Manchester United har vunnet tre av de fire siste borte mot Watford og har vunnet 13 av de siste 14 kampene mot Watford medregnet alle turneringer. Vi spiller United på søndagens tippekupong. B.

2. Tottenham - Chelsea

Høyinteressant oppgjør på Tottenham Hotspur stadium. Tottenham har fått et klart oppsving etter at Jose Mourinho overtok og vunnet fire av fem seriekamper under hans kommando. Sterk 2-1 seier borte mot Wolverhampton sist søndag, om det var helt fortjent er dog en annen sak. Ligger på 7. plass og tar seg forbi Chelsea og opp på 4. plass om de vinner dette London-derbyet. Fine 5-2-1 på åtte spilte hjemmekamper. Tanguy Ndombele har stått over de tre siste kampene, men er friskmeldt til søndagens kamp. Hugo Lloris, Erik Lamela og Ben Davies er alle fortsatt ute.

Klart nedadgående formkurve for Chelsea med tap i fire av de fem siste seriekampene. Ligger fortsatt på 4. plass, men har altså kun tre poeng ned til Tottenham på 5. plass. Begge de to siste bortekampene er tapt, totalt 5-0-3 på åtte spilte bortekamper i Premier League denne sesongen. Ruben Loftus-Cheek er eneste fravær for Chelsea, ettersom både Olivier Giroud og Fikayo Tomori er friskmeldt.

3-1-1 på de fem siste tilsvarende og hjemmelaget viser i tillegg klart best form om dagen. Vi gir full tillit til Tottenham. H.

3. Real Betis - Atletico Madrid

De tre neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra La Liga og dette er siste serierunde før det er en kort 14-dagers pause. Klart oppsving for Betis med ti poeng på de fire siste. Stod med tre strake seire før de måtte nøye seg med 2-2 borte mot tabelljumbo Espanyol sist helg. Har avansert til 12. plass og står med 23 poeng. Fine 5-2-2 hjemme i Sevilla. Midtbanespilleren Andres Guardado er tilbake etter karantene. William Carvalho og Juanmi er fortsatt ute med skader.

Atletico Madrid er som vanlig pottetette defensivt og ti baklengs er overlegent best i La Liga. 18 scorede mål er dog helt i den andre enden. Kun to tap hittil, det er ett mindre enn serieleder Barcelona. Likevel er avstanden opp på sju poeng. Åtte av sytten seriekamper har endt uavgjort. Moderate 2-5-1 på åtte spilte bortekamper. Viktige Koke er ute med skade, mens Diego Costa, Vitolo og Sime Vrsaljko alle fortsatt er ute.

1-0, 0-1 og 1-1 i de tre foregående sesongene forteller om at det meste kan skje i disse oppgjørene. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Levante - Celta Vigo

Vi hadde litt feeling for at Levante kunne slå Valencia hjemme i nest siste serierunde, men det endte med 2-4 tap etter at Levante tidlig hadde gått opp i 2-0 ledelse. Like mye feeling for Levante-seier hadde vi ikke forrige lørdag, men da vant 2-1 borte mot Granada. Ligger på 11. plass med 23 poeng og har klart godkjente 4-2-2 på åtte spilte hjemmekamper. Har noen skader, men kan glede seg over at Erick Cabaco er friskmeldt.

Celta Vigo ledet både 1-0 og 2-1 hjemme mot svært bortesvake mallorca sist helg, men rotet bort ledelsen begge gangene og måtte nøye seg med 2-2. Ligger tredje sist med kun 14 poeng og har meget svake 1-2-5 på åtte spilte bortekamper. Denis Suarez er ute for Celta, ellers ser noenlunde greit ut.

Statistikk lyver som kjent nesten aldri. Celta Vigo står med oppsiktsvekkende fem strake borteseire mot Levante i La Liga. HB.

5. Real Madrid - Athletic Bilbao

Overraskende nok endte onsdagens El Clasico på Camp Nou 0-0, og Real Madrid så hvassest ut det meste av kampen. Er dermed status quo i toppen av La Liga, Barcelona topper på bedre målforskjell enn Real Madrid. Det var forøvrig Real Madrids andre strake uavgjorte på bortebane, søndag kveld endte det 1-1 mot Valencia. Solide 6-2-0 på åtte spilte hjemmekamper på Santiago Bernabeu. Eden Hazard, Marcelo, Lukas Vazguez og Marco Asensio er alle fortsatt ute, mens midtbaneterrieren Casemiro soner karantene for gule kort.

Athletic Bilbao leverer som alltid klart best hjemme i Baskerland. Der er seks av ni kamper vunnet hittil (6-2-1). Det er vesentlig lengre mellom seirene på bortebane (1-4-3). Ligger uansett på en flott 7. plass med 27 poeng og har kun fire poeng opp til Sevilla på 3. plass. Ander Capa soner karantene, mens Iker Munain og Oscar De Marcos er skadet.

9-1-0 på de ti siste tilsvarende seriemøtene i Madrid. H.

6. Huesca - Real Zaragoza

De to neste kampene på søndagens tippeekupong er begge hentet fra Segunda i Spania. Her er det totalt 22 lag og det er spilt 20 serierunder. De to øverste rykker direkte opp, mens lag 3 til 6 spiller playoff om en ledig plass. De fire nederste rykker ned.

Huesca var en snarvisitt innom La Liga forrige sesong etter opprykk fra Segunda i 2017/18-sesongen. Men endte nest sist i La Liga i vår og måtte ta turen ned igjen. Har gjort det bra hittil og ligger på 5. plass med 32 poeng, det skiller kun fire poeng opp til Almeria på 2. plass. Har vist seg klart sterkest hjemme (7-1-2), borte er det fortsatt mye å gå på med kun tre seire på de ti første (3-1-6). Litt usikker form nå, med tre tap på de fem siste.

Real Zaragoza rykket ned fra La Liga etter sesongen 2012/13. Har vært i playoff om opprykk i to av de siste seks sesongene i Segunda, uten å lykkes. Skuffende 15. plass forrige sesong. Men er med i opprykkskampen denne sesongen og ligger på 3. plass med 33poeng og har kun tre poeng opp til 2. plassen. Godkjente 4-3-2 på ni spilte bortekamper. Kun ett tap på de sju siste seriekampene (4-2-1).

Vrien toppkamp dette. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

7. Girona - Mirandes

I likhet med Huesca rykket også Girona ned fra La Liga i vår. Det var etter to sesonger på øverste nivå. Har hatt en bra første halvdel og ligger på 6. plass med 31 poeng. Velkjente Cristhian Stuani er fortsatt i klubben. Han leverte 19 og 21 seriemål i La Liga og har levert også denne sesongen. 16 seriemål på kun 16 spilte seriekamper er sterke papirer. Girona er fortsatt klart best hjemme. Flotte 7-2-1 på hjemmebane, betydelig mer moderate 2-2-6 på ti spilte bortekamper.

Mirandes på 10. plass med 28 poeng og har altså kun tre poeng opp til Girona. I ilkhet med Girona er de klart best hjemme (5-5-1) og i likhet med Girona har de kun vunnet to bortekamper (2-2-5).

Det må være fordel Girona i denne gitt Mirandes svake prestasjoner på bortebane. Girona blir en våre sikre på søndagskupongen. H.

8. Fortuna Düsseldorf - Union Berlin

De to neste kampene er fra tysk Bundesliga. Dette er siste serierunde før vinterpausen frem til midten av februar.

Fire tap på de fem siste seriekampene, tildels med store sifre for hjemmelaget som er havnet nest sist med kun 12 poeng. Det er dog ikke mer enn to poeng opp til sikker plass. Svake 2-1-4 på sju spilte hjemmekaper. Har noen skader i mannskapet, men det er i all hovedsak troppspillere.

Etter en fin periode med 4-1-1 på seks kamper og fire strake hjemmeseire, endte det med et skuffende 0-2 tap hjemme for variable Hoffenheim i midtukerunden for nyopprykkede Union Berlin. Ligger på 8. plass med 20 poeng og har seks poeng ned til nedrykksstriden. Kun en av sju bortekamper er vunnet (1-2-7). Forsvarsspilleren Keven Schlotterbeck (ni seriekamper fra start) er eneste fravær av betydning.

Fortuna Düsseldorf bør unngå tap mot bortesvake Union Berlin. HU.

9. Paderborn - Eintracht Frankfurt

Tabelljumbo Paderborn har vist klar bedring i det siste, selv om det ble 0-2 tap borte mot sterke Borussia Mönchengladbach i midtukerunden. Kun ett tap på de fire foregående seriekampene. Står med kun ni poeng og har ikke bedre enn 1-1-6 på åtte spilte hjemmekamper. Midtbanespilleren Sebastian Vasiliadis (startet samtlige seriekamper) soner karantene for gule kort. Ellers er det ingen sentrale fravær.

Eintracht Frankfurt med 2-0 ledelse allerede etter en halvtime hjemme mot bortesvake FC Köln onsdag kveld, men endte opp med å tape 2-4. Har ikke mer enn 18 poeng og tapene av Haller og Jovic har vist seg kostbare. På bortebane er faktisk seks av sju spilte tapt og det er altså ikke mer enn fire poeng ned til kvalikplassen. Forsvarsspilleren David Abraham og Martin Hinteregger soner begge karantene. Målvaktene Frederik Rønnow (startet åtte seriekamper) og Kevin Trapp (startet seks seriekamper) er begge skadet.

Paderborn får et snaut utgangstips. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Parma - Brescia

De tre siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra Serie A. Dette er siste serierunde før en 14 dagers julepause. Det er spilt 16 serierunder i Serie A før helgens runde, og Parma med to sterke borteseire på rad. 1-0 mot Sampdoria for 14 dager siden og en knallsterk 2-1 seier borte mot Napoli sist helg. Er oppe på en flott 7. plass og står med 24 poeng. Variable 4-0-4 på åtte spilte hjemmekamper. Spissen Roberto Inglese er fortsatt ute, det er også spisskollega Andreas Cornelius. Men de har begge startet få kamper denne sesongen.

Etter to strake seire mot bunnrivalene Spal (1-0 borte) og Lecce (3-0) hjemme, ble det nedtur for nyopprykkede Brescia hjemme mot Sassuolo i onsdagens hengekamp og 0-2 tap. Ligger dermed fortsatt tredje sist med sine 13 poeng, men har kun to poeng opp til sikker plass. 3-0-5 på åtte spilte bortekamper. Kan stille stort sett skadefritt og kun to mann ute med skade.

Må være en bra sjanse for Parma dette. H.

11. Lecce - Bologna

Nyopprykkede Lecce har klart seg litt bedre enn nyopprykkede Brescia. Står med 15 poeng og har fortsatt fem lag bak seg. Det til tross for at de ikke har vunnet på hjemmebane enda (0-4-3). Midtbanespilleren Zan Majer og spissen Gianluca Lapadula (fire seriemål) soner begge karantene. Ellers er det ingen fravær av betydning.

Bologna med en overraskende og sterk hjemmeseier mot Atalanta sist helg. Det sendte laget opp på 12. plass med 19 poeng, men det er likevel ikke mer enn seks poeng ned til Brescia på kvalikplassen. Moderate 2-2-4 på åtte spilte bortekamper. Forsvarsspilleren Danilo (ti seriekamper fra start) soner karantene, mens midtbanespilleren Blerim Dzemali er ute med skade. Han startet mot Atalanta forrige helg.

Lecce har sentrale spillere ute med karantene og vinner neppe hjemme denne gang heller. UB.

12. Sassuolo - Napoli

Fire kamper på rad uten tap for Sassuolo som har spilt uavgjort borte mot både Juventus og AC Milan i denne perioden. Sterk 2-0 seier borte mot Brescia i onsdagens hengekamp. Ligger på 11. plass til tross for rekken 5-4-7 og har 19 poeng. Ustabile 3-1-4 på åtte spilte hjemmekamper. Forsvarspilleren Jeremy Toljan soner karantene for gule kort, ellers er det ingen nye fravær for hjemmelaget.

Det har vært urolig i Napoli denne sesongen og forrige uke fikk da også Carlo Ancelotti sparken. Gennaro Gatuso fikk dog alt annet enn en pangstart forrige lørdag i sin første kamp som sjef. Napoli presterte å tape 1-2 hjemme for Parma. Ligger helt nede på 8. plass med kun 21 poeng og er allerede 21 poeng bak serieleder Juventus. Svært moderate 2-4-2 på åtte spilte bortekamper. Stopperkjempen Kalidou Koulibay er ute skade, mens Nikola Maksimovic soner karantene. Spissen Dries Mertens er ute med skade, men Napoli har god dekning i angrepet og Lozano, Milik og Insigne danner angrepsrekke søndag kveld.

Verd å merke seg er også at det står 1-3-0 på de fire siste tilsvarende. UB.

96-rekker:

1. Watford — Manchester United B

2. Tottenham — Chelsea H

3. Real Betis — Atletico Madrid H

4. Levante — Celta Vigo HB

5. Real Madrid — Athletic Bilbao H

6. Huesca — Real Zaragoza HUB

7. Girona — Mirandes H

8. Fortuna Düsseldorf — Union Berlin HU

9. Paderborn — Eintracht Frankfurt HU

10. Parma — Brescia H

11. Lecce — Bologna UB

12. Sassuolo — Napoli UB





432-rekker:

1. Watford — Manchester United B

2. Tottenham — Chelsea H

3. Real Betis — Atletico Madrid HUB

4. Levante — Celta Vigo HB

5. Real Madrid — Athletic Bilbao H

6. Huesca — Real Zaragoza HUB

7. Girona — Mirandes H

8. Fortuna Düsseldorf — Union Berlin HU

9. Paderborn — Eintracht Frankfurt HUB

10. Parma — Brescia H

11. Lecce — Bologna UB

12. Sassuolo — Napoli UB