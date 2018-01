Full tillit til Tottenham

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens tippekupong består av kamper fra alle de fem store ligaene i Europa. En kamp fra Premier League, tre kamper fra La Liga, to kamper fra Bundesliga, tre kamper fra Ligue 1 og tre kamper fra Serie A. Bonuspotten vokser og er på ca 1,5 mill kr denne søndagen. Merk at det er tidligere innleveringsfrist enn normalt med 14.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Southampton - Tottenham

Vi starter på St. Marys. Southampton står faktisk uten seier på sine ti siste seriekamper (0-5-5) og er for alvor involvert i bunnstriden. Før serierunden er laget såvidt over streken med sine totalt 21 poeng og har kun ett poeng ned til Stoke under streken. Nå skal det sies at Southampton aldeles ikke har hatt marginene med seg, og sist helg rotet laget bort en 2-0 ledelse borte mot Watford. Hjemmetallene viser 3-4-5. Charlie Austin og Maya Yoshida er de to eneste spillerne ute med skade.

Tottenham har fortsatt noen poeng opp til topp fire, men før denne serierunden er det seks poeng opp til Manchester United på 2. plass og tre poeng opp til Liverpool på 4. plass. Serieformen er solid med 6-2-1 på de ni siste seriekampene og bortestatsen er brukbar med 6-1-4. Danny Rose er langtidsskadd, mens Toby Alderweireld er tilbake i trening. Førstekeeper Hugo Lloris har vært syk og er usikker.

Det står 0-1-4 på de fem siste tilsvarende og Tottenham taper neppe denne gangen heller. UB.

2. Real Betis - Barcelona

Tre seire på de fire siste seriekampene har sendt Betis helt opp på 8. plass på tabellen med totalt 27 poeng. Det er faktisk ikke mer enn fire poeng opp til Villarreal på 6. plass som gir Europa League-kvalik. Hjemme i Sevilla er tre kamper tapt (6-1-3) og når laget har møtt topp seks, har det blitt (Atletico Madrid og Valencia). Zouhair Feddal og Aissa Mandi er begge tilbake etter karantene.

Barcelona røk 0-1 i den første kvartfinalen i Copa del Rey borte mot Espanyol onsdag, men det var et svært redusert Barca-lag den kvelden, selv om Lionel Messi var i startoppstillingen. Sist søndag tok gjorde laget en imponerende snuoperasjon borte mot Real Sociedad. Kom bakpå 0-2 der, men var overlegne i 2.omgang og vant 4-2. Leder fortsatt La Liga med ni poeng ned til Atletico Madrid på 2. plass. Bunnsolide 8-2-0 på bortebane. Philippe Coutinho, Ousmane Dembele og Samuel Umtiti er alle på skadelisten.

0-1-2 på de tre siste tilsvarende og det er fortsatt ikke lett å argumentere mot Barcelona-seier. Men kanskje Betis kan knipe ett poeng? UB.

3. Atletico Madrid - Girona

Kampen blir trukket. Denne kampen ble flyttet til lørdag etter at Norsk Tipping hadde sendt ut sin tippekupong og blir følgelig trukket. 68 prosent har i følge folkerekka søndag morgen markert for H. Vi tar sjansen på at kulene detter rett vei når denne skal tendenstrekkes. H.

4. Real Sociedad - Celta Vigo

To lag som skuffende for dem begge foreløpig er på nedre tabellhalvdel. Real Sociedad gjorde en flott 1. omgang hjemme mot Barcelona forrige søndag, men ble nærmest utspilt i den andre omgangen og tapte tilslutt 22-4. Er helt nede på 15. plass med sine totalt 23 poeng, men har fortsatt sju poeng ned til La Coruna under streken. Kun en seier på de åtte siste seriekampene (1-3-4) og hjemme står laget med 3-3-4. Inigo Martinez og David Zurutuza er begge på skadelisten.

Celta Vigo med sterk borteseier mot Levante forrige søndag og maktet også 2-2 mot Real Madrid i kampen før. Ligger på 12. plass med totalt 25 poeng og har variable 4-1-5 på bortebane. Ingen spesielle fravært for Celta.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende og mye tyder på et målrikt oppgjør. HU.

5. Bayern München - Werder Bremen

Etter at Jupp Heynckes tok fatt på enda en periode som Bayern-manager i fjor høst, har det meste gått på skinner for Tysklands storhet. Ti seire på de elleve siste seriekampene og plutselig har Bayern 13 poengs luke ned til RB Leipzig på 2.plass. Hjemme på Olympiastadion i München står laget med 7-1-0 og 23-4 i målforskjell. Få skader hos Bayern nå som kun mangler langtidsskadde Manuel Neuer og Thiago Alcantara.

Da går det betydelig tyngre for Werder Bremen som fortsatt ligger på kvalifiseringsplass, selv etter ett poeng hjemme mot Hoffenheim forrige helg. Totalt står Werder med 16 poeng, men det er få poeng opp til sikker plass. På bortebane er kun en kamp vunnet (1-4-4). Thomas Delaney er usikker.

Åtte strake Bayern-seire i de åtte siste tilsvarende. Her kommer den niende. H.

6. Schalke 04 - Hannover

Solid første halvdel av sesongen for Schalke 04, selv om det ble 1-3 tap borte for RB Leipzig i første kamp etter juleferien forrige helg. Schalke ligger på 4. plass med totalt 30 poeng og har kun ett poeng opp til nettopp Leipzig på 2. plass. Solide 5-3-1 hjemme i Gelsenkirchen. Manager Domenico Tedesco har få problemer med sitt mannskap.

Nyopprykkede Hannover innledet "vårsesongen" med å slå Mainz 3-2 hjemme forrige helg. Avanserte dermed til 10. plass med totalt 26 poeng og har bra klaring ned til nedrykksstreken. Har dog ikke imponert på bortebane hittil (2-2-5). Ingen nye skader eller karantener for Hannover, som dog fortsatt har noen spillere ute med skade.

Hjemmesterke Schalke 04 har vunnet de fem siste tilsvarende og vinner trolig igjen. H.

7. Nice - Saint-Etienne

Mario Balotelli og Nice snudde kampen borte mot Monaco tirsdag kveld og gikk i ledelsen 2-1, men måtte se at Moncao utlignet til 2-2 på overtid. Etter en svak periode på høstparten står nå Nice med sytten poeng på de sju siste seriekampene og har avansert til 6. plass med totalt 31 poeng. Dog er det hele 12 poeng opp til Monaco på den viktige 4. plassen. 6-1-4 totalt på hjemmebane, men fire av de fem siste er vunnet. Adrien Tameze sonet karantene mot Monaco, men er tilbake i dag.

Saint-Etienne fikk som ventet problemer borte mot nytente Metz tirsdag kveld og raøk faktisk 0-3. Ligger på 14. plass med totalt 23 poeng og det er ikke mer enn to poeng ned til Troyes på kvalikplass. Bedrøvelig bortestatistikk med 2-1-7. Førstekeeper Stephane Ruffier er tilbake etter fire kamper karantene i kveld.

To strake hjemmeseire i de to siste tilsvarende og mye taler for Nice-seier her. H.

8. Monaco - Metz

To strake poengdelinger i de to første seriekampene for Monaco i 2018 og tirsdag kveld, var det såvidt laget berget ett poeng i hjemmemøtet mot Nice. Ligger på 4. plass med totalt 43 poeng og har fire poeng opp til Marseilles på 2. plass. Solide 8-2-1 på hjemmebane. Fabinho er tilbake etter karantene.

Tabelljumbo Metz var en av våre utvalgte på Langoddsen tirsdag kveld da laget tok imot bortesvake St. Etienne. Men selv med elleve poeng på de fem siste seriekampene, er det fortsatt sju poeng opp til sikker plass for nyopprykkerne. Totalt 2-2-6 på bortebane. Manager Frédéric Hantz gjør neppe noen endringer på sitt formsterke lag.

Monaco skal naturligvis stå som klare favoritter her, men vi utelukker ikke helt at Metz kan knipe poeng. HU.

9. Lyon - Paris Saint-Germain

Toppkamp i Ligue 1. Sterk borteseier med 2-0 for Lyon mot formsterke Guingamp tirsdag kveld og laget er på 3. plass med totalt 45 poeng. Det skiller elleve poeng opp til PSG og siden Marseilles var i sving fredag kveld og vant sin kamp mot Caen, er det to poeng opp til Marseilles på 2. plass. Vinner Lyon denne, så tar de tilbake andreplassen. 5-4-1 totalt hjemme. Lyon kan stille med sitt beste mannskap i kveld.

PSG ga seg ikke før det stod 8-0 hjemme mot Dijon tirsdag kveld og troner ensom på toppen i Ligue 1. 18-2-1 på 21 første seriekampene og voldsomme 67-15 i målforskjell. Røk på sesongens hittil eneste tap borte mot Strasbourg i den tredje siste bortekampen, de ni øvrige spilte bortekampene har gitt sju seire og to uavgjorte. Neymar mister denne kampen med skade, og både Thiago Motta og Javier Pastore er usikre.

2-1-1 i de fire siste tilsvarende og vi gir Lyon en fair sjanse til å vinne denne. HUB.

10. Sampdoria - Fiorentina

De tre siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra Serie A. Nedadgående form for Sampdoria som kun har vunnet en av sine sju sister seriekamper. Den første og eneste serierunden etter nyttår, endte med 2-3 tap borte for tabelljumbo Benevento. Dog har Sampdoria klart seg veldig bra på hjemmebane, der sju kamper er vunnet og kun to er tapt. Dog har de tapene kommet i løpet av de tre siste hjemmekampene. Ligger på 6. plass med totalt 30 poeng, men har hele ni poeng opp til Roma på 5. plass. Sampdoria kan stille tilnærmet skadefritt.

Søndagens motstander Fiorentina er uten tap på sine åtte siste seriekamper, men dessverre for laget så er seks av dem endt med poengdeling. Det er også mye av årsaken til at Fiorentina ligger bak Sampdoria på tabellen med totalt 28 poeng. Moderate 3-3-4 på bortebane. Både Jordan Veretout (midtbane - alle seriekampene fra start hittil) og Davide Astori (forsvar - alle seriekampene fra start hittil) må sone karantene for gule kort søndag.

1-2-1 på de fire siste tilsvarende. Vi tror ikke hjemmelaget taper denne. HU.

11. Cagliari - AC Milan

1-2-4 på de sju siste seriekampene for Cagliari som ga Juventus kamp til døren i sin forrige seriekamp som også var på hjemmebane, men Juve tok en av sine utallige klassiske 1-0 seire. Cagliari står med totalt 20 poeng og har med det ikke mer enn fem poeng ned til Crotone under streken. 3-1-6 både på hjemmebane og bortebane. Joao Pedro soner karantene for gule kort, bortsett fra det svært få problemer med mannskapet.

AC Milan storinvesterte før sesongen, men det har ikke spilt av seg i poeng. Ligger på en meget skuffende 11.plass med totalt 28 poeng og er hele elleve poeng bak Roma på 5. plass. Gjorde jobben og intet mer enn det i årets første seriekamp da bunnlaget Crotone ble slått 1-0 hjemme på San Siro. Svært moderate 3-2-5 på bortebane. Milan kan stille tilnærmet skadefritt.

Vi tar med alle tegn i denne. HUB.

12. Inter - Roma

Hadde denne kampen vært spilt i månedskiftet november/desember, hadde vi snakket om en skikkelig toppkamp, men siden da har begge disse lagene gått på en form smell og begge lagene står med 2-3-2 på sine sju siste seriekamper.

Inter er fortsatt på 3. plass, men avstanden opp til Juventus på 2. plass, er nå åtte poeng og det er ni poeng opp til serieleder Napoli. Inter stod med 7-1-0 på sine åtte første hjemmekamper, men de to siste har endt med 1-3 tap for Udinese og 0-0 mot Lazio. D'Ambrosio og Rannochia er fortsatt ute med skader, men viktige Miranda er tilbake etter skadefravær.

Roma er tre poeng bak Inter, riktignok med en kamp mindre spilt. Etter et skuffende 1-1 resultat hjemme mot Sassuolo i romjulsrunden, ble 2018 innledet med et like skuffende 1-2 tap hjemme for Atalanta. Men bortetallene er fortsatt gode med kun ett tap hittil (5-2-1). Diego Perotti er ute med skade, ellers er det ingen problemer for Roma.

2-0-2 på de fire siste tilsvarende. Vi tror nok mest på hjemmelaget her, men helgarderer. HUB.



96-rekker:

1. Southampton — Tottenham B

2. Real Betis — Barcelona UB

3. Atletico Madrid — Girona H

4. Real Sociedad — Celta Vigo HU

5. Bayern München — Werder Bremen H

6. Schalke 04 — Hannover 96 H

7. Nice — Saint-Etienne H

8. Monaco — Metz HU

9. Lyon — Paris Saint-Germain HUB

10. Sampdoria — Fiorentina HU

11. Cagliari — Milan HB

12. Inter — Roma U

432-rekker:

1. Southampton — Tottenham B

2. Real Betis — Barcelona UB

3. Atletico Madrid — Girona H

4. Real Sociedad — Celta Vigo HU

5. Bayern München — Werder Bremen H

6. Schalke 04 — Hannover 96 H

7. Nice — Saint-Etienne H

8. Monaco — Metz HU

9. Lyon — Paris Saint-Germain HUB

10. Sampdoria — Fiorentina HU

11. Cagliari — Milan HUB

12. Inter — Roma HUB