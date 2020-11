Gammel Premier League-kjenning får tillit på Lørdagskupongen

Hull rykket ned fra Premier League så seint som i mai 2017. Nå frister laget en heller beskjeden tilværelse på nivå tre i League One. Lørdag venter Burton Albion på hjemmebane.

Det er seks kamper fra Nations League og like mange kamper fra League One på denne ukens lørdagskupong. Merk at kamp 10 mellom Oxford og Doncaster er utsatt og blir derfor trukket.

Bonuspotten er nå oppe i hele 2,5 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 15.55.





1. Sverige - Kroatia

Sverige er sist i sin Nations League-gruppe og står uten poeng etter fire strake tap. De røk 1-2 i Kroatia i det omvendte møtet mellom lagene for litt over én måned siden og tapte med klare 0-3 i Portugal sist de var i aksjon i denne turneringen. I onsdagens treningskamp tapte de 0-2 borte mot et svært redusert Danmark som manglet hele 23 spillere! Rinne, Andersson og Hiljemark har alle forlatt den svenske troppen nå som keeper Olsen, Sema, Krafth, Helander og Lindelöf alle har sluttet seg til resten av gruppa. Fredag ble det kjent at midtstopper Carl Starfelt har testet positivt på koronaviruset og han er derfor ikke aktuell til denne.

Kroatia har én seier og tre tap før møtet med Sverige lørdag kveld etter to tap mot Frankrike og ett mot Portugal. Seieren kom som nevnt hjemme mot Sverige med 2-1 på hjemmebane. Med to kamper igjen er avstanden på sju poeng opp til Portugal og Frankrike på toppen av gruppa sju poeng. Det betyr at det er 3. plassen de spiller for å sikre her før tirsdagens avsluttende kamp mot Portugal. Vida testet som kjent positivt på koronaviruset under (!) onsdagens 3-3 kamp ( mot Tyrkia og spiller derfor ikke denne.

En helt åpen affære i den svenske hovedstaden. Det må bli helgardering. HUB.

2. Portugal - Frankrike

En herlig gruppefinale der det meste fort kan avgjøres. Portugal hadde få problemer med å slå lille Andorra 7-0 på hjemme i en privatlandskamp onsdag kveld. De topper denne gruppa med ti poeng og har bedre målforskjell enn Frankrike som helst må vinne denne for å sikre gruppeseieren. De har slått Sverige to ganger og Kroatia én gang, mens det endte 0-0 da disse to storhetene møttes i Frankrike forrige måned.

Frankrike overrasket med å tape 0-2 hjemme mot Finland i en privatlandskamp i midtuken, men alt fokus er nok rettet mot de to avsluttende kampene i Nations League der Portugal nå altså venter i gruppefinale lørdag kveld før de avslutter med hjemmekamp mot Sverige kommende tirsdag. De har ti poeng etter 3-1-0 på de fire første kampene og må nok vinne her i kveld for å gå til topps all den tid Portugal har bedre målforskjell. I forrige kamp i gruppespillet tok de en sterk 2-1 seier borte over Kroatia.

Åpent også i kamp to. Vi ender opp med HU på 96-rekkeren, men for å være helt sikre blir det HUB og helgardering på det største kupongforslaget.

3. Sveits - Spania

Sveits har to poeng etter fire kamper (0-2-2) og har ingen mulighet på førsteplassen i gruppa all den tid lagene foran dem på tabellen også skal møtes. De tapte 0-1 borte mot Spania i det omvendte møtet mellom lagene i oktober, mens de kommer fra 3-3 borte mot Tyskland sist de var i aksjon i Nations League. I onsdagens privatkamp mot Belgia på bortebane ble det 1-2 tap i en kamp de ledet 1-0 halvveis.

Spania topper denne gruppa med sine sju poeng (2-1-1), ett foran Tyskland og Ukraina. De møter Sveits i kveld før det hele trolig avgjøres førstkommende tirsdag da Tyskland venter på eget gress. De gikk på sitt første tap sist da de røk 0-1 borte mot Ukraina og spilte uavgjort 1-1 i onsdagens privatlandskamp mot Nederland på bortebane. Thiago, Fati, Carvajal, Llorente og Navas er alle ute for Spania.

Spania har mest å spille for og skal være det beste laget. De får tillit på lørdagskupongen da det er mange krysskrevende kamper som kommer utover. Vi håper og tror motivasjonen skal bli avgjørende for utfallet, selv om Sveits langt ifra er noen overkommelig oppgave på dette nivået. B.

4. Tyskland - Ukraina

Tyskerne har seks poeng etter fire kamper (1-3-0) og må helst vinne i kveld, samtidig som de slår Spania på bortebane i den siste kampen tirsdag (dersom Spania vinner mot Sveits i kveld) for å sikre førsteplassen i denne Nations League-gruppa. De skuffet kanskje litt med "bare" 3-3 hjemme mot Sveits sist i en kamp der de hadde muligheten til å gå opp på tabelltopp ettersom Ukraina slo Spania i den andre kampen. De vant 2-1 da de gjestet Ukraina i oktober i det omvendte møtet i oktober og slo Tsjekkia 1-0 med et reservepreget mannskap i onsdagens privatlandskamp. Havertz, Can, Kehrer, Sule, Reus og Draxler er alle ute.

Ukraina benyttet onsdagen til å møte Polen på bortebane i en treningskamp de til slutt tapte 0-2. Fokuset ligger nok på de to avsluttende kampene i denne gruppa der de møter Tyskland borte i kveld og Sveits på utebane kommende tirsdag. De har seks poeng etter fire kamper (2-0-2) og meldte seg på i kampen om førsteplassen for alvor da de slo Spania 1-0 hjemme sist. De har fortsatt noen covid-forfall sier rapportene, men ingen nye skadefravær siden sist.

Tyskland blir naturligvis store favoritter på hjemmebane og får tillit også på lørdagskupongen. Dette er en kamp tyskerne helst må vinne. H.

5. Kypros - Luxembourg

Over på nivå C i Nations League. Kypros har ett fattig poeng etter fire kamper av dette gruppespillet med én uavgjort og tre tap. De har dermed bare æren å spille for i de siste kampene før sluttstrek settes. Det ble 0-2 tap borte mot Luxembourg i det omvendte møtet mellom disse nasjonene tilbake i oktober og i den siste kampen i gruppa spilte de 0-0 borte mot Aserbajdsjan. Onsdag ettermiddag tapte de 1-2 i privatkampen borte mot Hellas.

Luxembourg på sin side har derimot mye å spille for fortsatt der de ligger på toppen av gruppa med sine ni poeng etter fire kamper med tre seire og ett tap. De slo til med en sterk 2-1 seier borte over Montenegro sist og overtok dermed tabelltoppen på bedre målforskjell enn nettopp Montenegro og vant 2-0 hjemme over Kypros i oktober sist disse to lagene møtte hverandre. Onsdagens privatlandskamp hjemme mot Østerrike endte med 0-3 tap.

Luxembourg har gjort det klart best av disse to så langt og får et forsiktig tips på bakgrunn av det, men vi spiller UB og håper og tror det skal holde.

6. Aserbajdsjan - Montenegro

De to siste lagene i gruppa er som nevnt Aserbajdsjan og Montenegro der det omvendte møtet mellom disse to i Montenegro 10. oktober endte med 2-0 seier til Montenegro på hjemmebane. Aserbajdsjan har fire poeng etter like mange kamper (1-1-2) og har fortsatt et syltynt teoretisk håp om å gå videre, men da må det bli seier her og i siste kamp mot Luxembourg i tillegg til at alle andre resultater går lagets vei. De kommer fra 0-0 hjemme mot Kypros for ganske så nøyaktig én måned tilbake og spilte 0-0 mot Slovenia i onsdagens privatlandskamp på bortebane.

Montenegro har ni poeng etter fire kamper og topper med det gruppa sammen med Luxembourg, som dog har bedre målforskjell. De innledet med tre strake seire, før de røk 1-2 hjemme mot nettopp Luxembourg sist og åpnet opp spenningen før de to siste kampene. Onsdag spilte de 0-0 hjemme mot Kasakhstan i en privatkamp.

Tror UB skal holde. Montenegro bør helst vinne denne dersom Luxembourg tar tre poeng i sin kamp på Kypros.

7. Crewe Alexandra - Peterborough United

De seks siste kampene er hentet fra League One på nivå tre i England. Dette er lagenes første møte i ligasammenheng siden april 2016. Crewe er nummer 18 på tabellen med ti poeng etter like mange kamper (3-1-6) før møtet med serielederen lørdag. De tok seg videre i FA Cupen forrige lørdag etter å ha slått ut League Two-laget Bolton 3-2 på bortebane. I forrige ligakamp røk de 0-1 hjemme mot Gillingham - lagets tredje strake tap.

Gjestene fra Peterborough topper League One etter etter elleve kamper med sine 25 poeng (8-1-2). Det skiller tre poeng ned til Ipswich, Charlton og Lincoln som følger nærmest, mens Hull og Sunderland ligger poenget bak de. Serielederen slo ut Oxford med 2-1 på bortebane i FA Cupen forrige helg og kommer fra en sterk 2-0 seier borte over Bristol Rovers i forrige ligakamp 3. november.

Tror ikke Peterborough taper denne og satser på at det skal holde med UB.

8. Hull - Burton Albion

Hull rykket som kjent ned fra Championship i sommer og er nå nede på nivå tre i engelsk fotball der laget har sju seire og tre tap på de ti første kampene i kampen om opprykk på første forsøk. Det skiller bare ett poeng opp til de tre lagene foran dem på tabellen, mens avstanden opp til serieleder Peterborough er på fire poeng som i tillegg har én kamp mer spilt. De kommer fra 2-0 hjemme over Fleetwood i FA Cupen sist helg, mens de røk 1-2 borte mot Swindon i forrige seriekamp. Det endte 4-1 her i tilsvarende oppgjør i Championship tilbake i 2017 sist disse to lagene møttes i en seriekamp.

Burton Albion har fått en langt tyngre start på sesongen enn dagens verter. 1-4-6 og sju poeng er fasiten på de elleve første kampene og det er kun Wigan som ligger bak på tabellen, på samme poengsum men med dårligere målforskjell. Avstanden opp til trygg grunn er dog bare to poeng foreløpig. Søndag røk de ut av FA Cupen etter 0-1 borte mot Barnet og siste seriekamp måtte de nøye seg med ett poeng etter 1-1 borte mot Shrewsbury i en kamp der hjemmelaget utlignet på overtid.

Hull får tillit på hjemmebane. H.

9. Sunderland - Milton Keynes Dons

Sunderland har også de vært i Premier League for ikke så mange år tilbake (rykket ned i 2017) og frister nå en langt mer beskjeden tilværelse i League One der laget nå tar fatt på sin tredje strake sesong på dette nivået. Det endte 2-1 her forrige sesong, mens Sunderland også vant det omvendte møtet i januar med 1-0. De har 21 poeng etter seks kamper (6-3-1) av inneværende sesong og har kommet godt i gang. De har også én kamp tilgode på flere av lagene like foran seg på en tett og jevn tabell der 1/4 bare er unnagjort så langt. Det ble tidlig FA Cup-exit sist helg i 0-1 tapet hjemme mot Mansfield, mens de tok en sterk 2-1 seier hjemme over Ipswich i toppkampen i ligaen sist de var i aksjon i League One 3. november.

MK Dons har ti poeng etter elleve kamper (2-4-5) og har i skrivende stund bare poenget ned til de fire lagene under streken på en veldig, veldig tidlig tabell i League One. De måtte ha straffesparkkonkurranse for å slå ut Eastleigh av FA Cupen sist helg etter 0-0 ved ordinær tid, mens det ble målløst også sist de var i aksjon i ligaen borte mot Northampton for 1.5 uke tilbake. Røk 1-2 her i fjor høst.

Sunderland har kommet klart best i gang av disse to og vil nok helt sikkert ha et ord med i laget i kampen om opprykk. Vi ender på H.

10. Oxford United - Doncaster Rovers

Kampen er utsatt og vil derfor bli trukket.

11. Bristol Rovers - Fleetwood Town

Det har faktisk endt 0-0 de tre siste gangene disse to lagene har møttes! Bristol Rovers har 0-1-2 på sine tre siste kamper og har kun vunnet én av sine siste fem. Det plasserer laget på 15. plass med tolv poeng i øyeblikket. 3-3-4 er fasiten på de første ti etter at laget tapte 0-2 hjemme mot Peterborough i forrige runde. I sist helgs FA Cup-kamp mot Walsall på utebane ble det avansement etter seier 2-1.

Fleetwood Town står med 16 poeng etter elleve kamper (5-1-5) og ligger fire foran dagens motstander med én kamp mer spilt. De røk ut av FA Cupen sist helg i 0-2 tapet borte mot Hull og tapte 2-3 borte mot Charlton sist de var i aksjon i ligaen 3. november.

Vanskelig å argumentere for noe verken den ene eller andre veien i en åpen kamp. Disse to har spilt uavgjort mot hverandre uten å score tre ganger på rad. Det blir UB på 96-rekkeren og HUB på det største kupongforslaget.

12. Shrewsbury Town - Swindon Town

Dette er første gang disse to klubbene møtes i ligasammenheng siden januar 2017. Da ble det 1-1 i begge de to oppgjørene. Shrewsbury åpnet sesongen greit, men gikk på fire strake tap før Udoh reddet ett poeng på overtid for laget i 1-1 kampen hjemme mot Burton Albion i forrige runde. De har dermed sju poeng etter ti kamper (1-4-5) og ligger med det tredje sist på tabellen. Kun Burton Albion og Wigan ligger bak, begge med dårligere målforskjell. Sist helg avanserte de i FA Cupen etter å ha slått Cambridge United 2-0 på bortebane.

Swindon kom godt i gang med sesongen, men fem tap på de siste seks er en alarmerende utvikling for klubben Jan Åge Fjørtoft spilte for en gang i tiden. De har ni poeng etter like mange kamper (3-0-6) og kommer fra 2-4 tap borte mot Plymouth. Ligger på 20. plass med to poeng mer enn vertene. Forrige helg ble det FA Cup-exit etter 1-2 hjemme mot Darlington.

Nedatgående trend for Swindon. Vi tror mest på hjemmeseier og spiller H i kamp tolv på lørdagskupongen.

