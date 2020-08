Går Lillestrøm på en ny blemme?

Lillestrøm er havnet bakpå i opprykkskampen. De trenger tre poeng mandag.

Det er full runde i OBOS-ligaen denne mandagen Vi har funnet en spennende dobbel.

Lillestrøm - Raufoss H 1,43 (spillestopp kl 17.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette dobbelttipset

OBOS-ligaen. Hvem hadde trodd at LSK og Raufoss skulle være tabellnaboer etter ni serierunder? At Raufoss ligger nede på elleveplass er ingen overraskelse, men at LSK befinner seg på tiendeplass var det ikke mange som hadde ventet.

Livet på nest øverste nivå i norsk fotball har vist seg å bli langt vanskeligere enn Lillestrøm hadde forestilt seg. Laget, som rykket ned fra Eliteserien i fjor, var manges soleklare opprykksfavoritter men etter skuffende 2-2 hjemme mot naboen Ullensaker/Kisa fredag kveld er laget helt nede på tiendeplass med tolv poeng.

Bjørn Bergmann Sigurdarson signerte for klubben fredag og er klar en ny periode på Åråsen. Det gir kanarifansen håp. 1-1-2 hjemme er ikke opprykkstall for Geir Bakkes lag. Romerikingene må begynne å vinne om de skal ha mulighet til å ta en av de direkte opprykksplassene.

Sjekk alle mandagens oddstips her!

Raufoss ledet lenge, men måtte nøye seg med ett poeng hjemme mot Jerv fredag i oppgjøret som endte 1-1 på Nammo Stadion. De startet sesongen med ett minuspoeng og har nå åtte poeng etter ni kamper (2-3-4).

Raufoss har tapt fire av fem bortekamper så langt, og de står med ett av 15 mulige bortepoeng.

Både Breivik og Berg Johnsen pådro seg sesongens fjerde gule kort fredag noe som betyr at de ikke spiller for totningene på Åråsen i kveld.

Lillestrøm har ikke råd til flere feilskjær. Det er en kamp de må vinne. H til 1,43 er ikke mer enn det må være og som singeltips duger det ikke. Vi kombinerer med en godt betalt hjemmeseier fra OBOS-ligaen.

Ca. 45 millioner i Vikinglotto-potten. Lever kupongen her!

Sogndal - Ranheim H 2,75 (spillestopp kl 17.55)



OBOS-ligaen. Toppoppgjør. Disse lagene møtes for første gang siden den dramatiske playoff-kampen i 2017 da Ranheim rykket opp. Nå vil Eirik Bakke og Sogndal ha revansj.

Sogndal var det spillemessig førende laget i fredagens bortekamp mot Stjørdals-Blink, men et sent baklengsmål gjorde at kampen endte 2-2. De er nummer fire med 16 poeng. 3-0-1 hjemme. Akor Adams er ute med skade. Sogndølene kan klatre opp i ryggen på Ranheim med tre poeng hjemme på Fosshaugane i kveld. Da vil de bare være to poeng bak trønderne.

Sjekk alle mandagens oddstips her!

Ranheim fortsetter å bøtte inn mål. Etter 6-1-seieren mot Øygarden fredag, har de scoret 29 må på ni kamper. Det er enormt. Vi tviler på at det blir målfest på Fosshaugane. Det er likevel en imponerende jobb Svein Maalen gjør med bydesklubben, som på tross av at de mistet mange spillere etter fjorårets nedrykk viser en herlig moral og vinnervilje. På bortebane har de tre seire og ett tap. Sollie Rønning har stått over de siste kampene.

2,75 i odds på et Sogndal-lag som er i fremgang frister og vi bruker denne i kombinasjon med seier til LSK og får dermed 3,93 i totalodds.

Klikk på denne lenken for å levere dette dobbelttipset