Gedigen bonuspott skal fordeles på midtukekupongen i kveld

Bonuspotten skal ut på lille julaften og hele 4,7 mill kr ventes i tolverpotten.

Bonuspotten skal altså fordeles på alle med 12 rette i kveld. Selve bonuspotten er på ca 3,5 mill kr og dermed vil det være ca 4,7 mill kroner i tolverpotten denne onsdagen. Det er en kvartfinale fra den engelske ligacupen, seks kamper fra italiensk Serie A og fem kamper fra fransk Ligue 1 på midtukekupongen i kveld. Innleveringsfristen er klokka 20.40.





1. Everton - Manchester United

Kvartfinale i den engelske ligacupen. Det endte 1-3 da lagene møttes her i ligaen i begynnelsen av november, mens begge de to oppgjørene mellom lagene sist sesong endte med 1-1 og poengdeling. Everton har fått en veldig god start på Premier League-sesongen og er helt oppe på 4. plass i øyeblikket etter tre strake seire. Lørdag ble svakt plasserte Arsenal slått 2-1 hjemme på Goodison Park, under tre døgn etter at de slo Leicester 2-0 på utebane. De slo ut West Ham med klare 4-1 hjemme i forrige runde tilbake i september. Digne, Allan, Gbamin, James Rodriguez og Delph er fortsatt ute for manager Ancelotti, mens Andre Gomes er usikker.

Manchester United Premier League-kollega Brighton med klare 3-0 på bortebane i forrige runde i en kamp som ble spilt i slutten av september. Ligaformen er også helt på topp for Solskjærs mannskap om dagen som kommer fra en imponerende 6-2 seier hjemme over Leeds søndag kveld, noe som plasserer laget på 3. plass på tabellen før juleprogrammet nå tar fatt. De vant 3-1 i ligaen her 7. november i år. Rojo og Jones er ute med skade, mens McTominay er usikker. Cavani var tilbake igjen sist. I tillegg blir trolig Shaw spart her til fordel for Telles.

Prestisjeduell på Goodison mellom to lag som helt sikkert vil til semifinalen av denne turneringen. Vi utelukker ingenting, men spiller UB på 96-rekkeren og helgarderer på det største kupongforslaget.

2. Bologna - Atalanta

De seks neste kampene er hentet fra Italiensk Serie A der det er duket for midtukerunde også denne uka. Bologna er nummer 14 på tabellen med 14 poeng på 13 kamper (4-2-7) og kommer fra to strake poengdelinger etter at de to foregående begge endte med tap. Søndag spilte de 1-1 borte mot svakt plasserte Torino. Det endte 2-1 her sist sesong i en kamp som ble spilt i desember i fjor, mens Atalanta slo tilbake og vant 1-0 hjemme i juli i år. Skov Olsen, Mbaye, Hickey, Orsolini, Santander og Skoruoski er alle ute hos vertene i denne.

Atalanta hadde en imponerende sesong i fjor. I høst og vinter har det ikke gått like mye på skinner for laget som vi husket bøttet inn mål på samme tid i fjor. De er nummer sju med 21 poeng før denne runden og er også videre i Champions League. 2-1-0 de siste tre i ligaen kan vitne om et lag som er på vei opp i form og som nå kan konsentrere seg om hjemlig liga en stund. Søndag tok de en meget imponerende 4-1 seier hjemme over et Roma-lag som ligger på 4. plass på tabellen i Serie A. Pasalic, Gomez og Caldara mangler.

Vi stoler på Atalanta og regner med laget begynner å ta flere poeng nå framover enn hva tilfellet har vært i første halvdel av sesongen. En B i kamp to.

3. Milan - Lazio

Storkamp i Milano onsdag kveld! Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 1-2, mens Milan slo tilbake og vant 3-0 da de gjestet Lazio i sommer. Hjemmelagets imponerende rekke uten tap bare fortsetter. Etter to uavgjorte på rappen ble det 2-1 borte over Sassuolo søndag, med Jens Pette Hauge på benken fra start. I kveld starter Haueg for Milan. De topper dermed ligaen ett poeng foran byrival Inter etter pene 9-4-0 så langt. Zlatan, Kjær, Rebic, Tonali, Gabbia, Kessie og Bennacer er alle ute - tunge fravær det.

Lazio slo Napoli 2-0 hjemme i søndagens storkamp fra Italia. Det plasserer laget på 8. plass med 21 poeng før turen til Milano onsdag kveld, der de for øvrig vant sist sesong. Ti poeng skiller opp til hjemmelaget på tabelltopp før denne. De er også videre i Champions League der Bayern München venter i februar. Proto, Lucas, Acerbi, Fares og Lulic er ute hos de lyseblå fra hovedstaden.

Tror det skal holde med HU, selv om det er en del sentrale fravær på kveldens Milan-lag.

4. Napoli - Torino

Napoli tapte bortekampen mot Lazio (0-2) søndag kveld og er nå på 5. plass med 23 poeng - åtte poeng bak serieleder Milan. De vant tilsvarende møte 2-1 forrige sesong i en kamp som ble spilt i slutten av februar i år, like før koronautbruddet. 3-0-2 siste fem. Osimhen, Koulibaly, Mertens og Lozano er ute.

Torino berget til slutten plassen sist sesong etter et sjeldent ras i andre halvdel, men har kommet skjevt ut denne sesongen og ligger tredje sist med kun sju poeng og 1-4-8 på de første 13. Seieren må vi helt tilbake til 4. november å finne da Genoa ble slått borte. 0-2-3 siste fem. Søndag spilte de 1-1 hjemme mot Bologna. Bonazzoli og Ansaldi er begge ute, mens det er usikkert om Baselli rekker oppgjøret.

Etter tre strake seire har det nå blitt to tap på rad for Napoli. Vi tror de reiser seg igjen og vinner i kveld. H.

5. Roma - Cagliari

Det endte 1-1 her sist sesong, mens Roma vant 4-3 da de møttes på Cagliari sin hjemmebane i begynnelsen av mars i år. Roma var inne i en fin periode med sju poeng på tre kamper (2-1-0) helt til laget røk 1-4 borte mot Atalanta søndag. Det plasserer hovedstadsklubben på 4. plass med 24 poeng før denne runden. Zaniolo og Pastore er fortsatt ute.

Cagliari har fire U på sine siste seks (0-4-2) og sju kamper uten seier. Laget ligger på 13. plass med 14 poeng i øyeblikket og står med 3-5-5 til nå etter at de spilte 1-1 hjemme mot Udinese søndag. Ounas, Klavan, Aresti, Walukiewicz og Tripaldelli mangler hos gjestene.

Tror Roma fikser dette og at de reiser seg etter smellen i Bergamo i helgen. En H.

6. Sampdoria - Sassuolo

0-0 her sist sesong. Sampdoria, med Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen på benken fra start, slo tabelljumbo Crotone 3-1 hjemme i helgen og er med det oppe på 10. plass med 17 poeng etter lagets andre strake seier. Ferrari, Gabbiadini og Bereszynski er alle på fraværslista.

Sassuolo kom under allerede etter seks (!!) sekunder av søndagens hjemmekamp mot Milan i et oppgjør de til slutt tapte 1-2. Ligger fortsatt oppe på en finfin 6. plass med 23 poeng og har 1-2-2 på sine siste fem etter ei solid rekke uten tap før det. Romagna er fortsatt ute, ellers ser det greit ut.

Sampdoria har våknet til liv i det siste, men vi tør ikke utelukke noe her og helgarderer like godt på begge de to kupongforslagene våre i jakten på tolv rette og bonuspott. HUB.

7. Udinese - Benevento

Tilsvarende møte mellom disse to klubbene her for tre sesonger siden endte 2-0 sist Benevento var oppe på øverste nivå. Udinese delte poengene i søndagens bortekamp mot Cagliari som endte 1-1. Det plasserer laget på 11. plass med 15 poeng før den siste runden før jul skal spilles. De har pene 3-2-0 på de fem siste og hadde tre strake seire før de to siste som begge altså har endt med uavgjort og poengdeling. Okaka, Prodl, Jajalo, Nuytinck og Ouwejan er alle ute.

Nykommer Benevento har klart seg fint etter opprykket fra Serie B sist sesong og befinner seg på plassen bak hjemmelaget med samme poengsum, men dårligere målforskjell plasserer de bak før dette oppgjøret. Søndag kom den første seieren på fem forsøk da nestjumboen Genoa ble slått 2-0 på eget gress. Maggio, Caldirola og Falque er trolig ute.

Udinese skal være favoritter på hjemmebane, men vi halvgarderer med HU på både 96-rekkeren og 432-rekkeren vår.

8. Angers - Marseille

De fem siste kampene er hentet fra Fransk Ligue 1. Angers er midt i haugen med sine 24 poeng (7-3-6) når sesongen nå nærmer seg halvspilt og kommer fra tre strake uten seier (0-2-1). etter at tre av de fire før det alle ble vunnet. Søndag ble det 1-1 borte mot Nantes. Tilsvarende møte i desember i fjor endte 0-2. Boufal, Amadou, Alioui, Fulgini, Thioub og Ebosse mangler.

Marseille er nummer fire med 28 poeng, fem poeng bak serieleder Lille, men har to kamper til gode på topplagene og har solide 6-3-1 på sine siste ti. De kommer fra en noe skuffende 1-1 kamp hjemme mot Reims i helgen. Sanson og Amavi er begge ute, ellers lite nytt å melde på skadefronten.

Tøff bortekamp for Marseille dette. Det blir UB på 96-rekkeren og HUB og helgardering på det største kupongforslaget.

9. Lyon - Nantes

Det endte 0-1 her i fjor, mens Lyon slo ut Nantes med 4-3 på bortebane i cupen samme sesong. Lyon har solide 8-2-0 på sine siste ti og ligger på en finfin 2. plass med samme poengsum som serieleder Lille med dårligere målforskjell. Lørdag tok de en sterk 4-1 seier borte over Nice. Ingen nye fravær å melde.

Nantes er inne i en tung periode med sju strake kamper uten seier (0-4-3) og kommer fra 1-1 hjemme mot Angers søndag. Det plasserer laget på 15. plass med 15 poeng i øyeblikket. Mendy, Perreira, Augustin, Coulibaly, Limbombe og Fabio er alle trolig ute hos gjestene.

Lyon er i langt bedre form enn gjestene og jakter Lille på toppen av tabellen. Vi gir hjemmelaget full tillit på midtukekupongen onsdag og spiller H.

10. Monaco - Saint-Etienne

Monacos åtte siste viser fire seire på rad, tre tap på rad før de slo Dijon 1-0 på utebane søndag. De ligger dermed på 7. plass med 26 poeng etter 8-2-6 til nå inneværende sesong. 0-1 her sist disse to klubbene møttes i cupen på samme arena i januar i år. Lecomte og Fabregas er skadet, mens Golovin er tvilsom.

Gjestene ligger på 14. plass med 17 poeng. Etter fem strake tap i høst, har det blitt 0-4-1 og fem uten tap. Søndag spilte de 2-2 hjemme mot svakt plasserte Nimes. Macon, Gabriel, Khazri, Moueffek og Ruffier er ute, mens duoen Retsos og Monnet-Paquet begge er usikre til denne.

H på 96-rekkeren, mens det blir HU og halvgardering på det største kupongforslaget.

11. Montpellier - Lille

Tilsvarende møte for to sesonger siden endte 0-1, mens Lille vant 2-1 hjemme i desember i fjor sist disse to klubbene møtte hverandre. Montpellier er oppe på en sterk 6. plass så langt etter 8-3-5 så langt. De var inne i en finfin periode sent i høst med fire strake seire før det har blitt 1-1-2 på de siste fire. I helgen spilte de 2-2 borte mot Brest. Savanier mangler, ellers er det litt nytt å melde på skadefronten hos vertskapet.

Lille spilte 0-0 hjemme mot Paris Saint-Germain i toppoppgjøret søndag kveld og topper dermed Ligue 1 i Frankrike på bedre målforskjell enn Lyon, mens det skiller ett poeng ned til nettopp PSG. De har pene 4-2-0 på de siste seks og slo Montpellier i det ene møtet mellom lagene før sist sesong ble stoppet i vår. Pied, Araujo og Sanchez er ute.

Vrien bortekamp for serielederen dette, men tror det skal holde med UB i kamp 11.

12. Paris Saint-Germain - Strasbourg

PSG har dominert fransk fotball med sitt stjernegalleri de siste årene. De har vært inne i en tøff periode med mange kamper i det siste, men tok seg til slutt videre i Champions League sammen med Leipzig nylig og ligger på 3. plass i ligaen med 32 poeng, poenget bak Lille og Lyon som topper etter 16 runder, mens Marseille kommer halsende et lite stykke bak med to kamper mindre spilt. Søndag spilte de 0-0 mot Lille i toppkampen på bortebane. 1-0 her sist sesong. Kimpembe soner, mens Neymar, Icardi, Danilo, Bernat, Diallo, Florenzi og Sarabia er på skadelista.

Strasbourg ligger på 16. plass med 14 poeng, men 2-2-1 på sine siste fem viser om et lag i forbedring etter en litt trøblete periode tidligere i høst. De har to poeng ned til Nimes under streken, men kommer fra 0-2 tap hjemme mot Bordeaux. Sels, Kone, Kamara, Mothiba og Saadi er alle ute.

Et skadeskutt hjemmelag bør vinne denne dersom de skal henge med i toppen. PSG er en av fire store hjemmefavoritter på midtukekupongen, men vanskelig å argumenterer for annet enn hjemmeseier. H.

Sportspills 96-rekker:

1. Everton - Manchester United UB

2. Bologna - Atalanta B

3. Milan - Lazio HU

4. Napoli - Torino H

5. Roma - Cagliari H

6. Sampdoria - Sassuolo HUB

7. Udinese - Benevento HU

8. Angers - Marseille UB

9. Lyon - Nantes H

10. Monaco - Saint-Etienne H

11. Montpellier - Lille UB

12. Paris Saint-Germain - Strasbourg H





Sportspills 432-rekker:

1. Everton - Manchester United HUB

2. Bologna - Atalanta B

3. Milan - Lazio HU

4. Napoli - Torino H

5. Roma - Cagliari H

6. Sampdoria - Sassuolo HUB

7. Udinese - Benevento HU

8. Angers - Marseille HUB

9. Lyon - Nantes H

10. Monaco - Saint-Etienne HU

11. Montpellier - Lille UB

12. Paris Saint-Germain - Strasbourg H