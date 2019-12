Gerrard jakter sitt første trofé som Rangers-manager

Rangers-spillerne vil vise at de duger i de store kampene. Vi tror Steven Gerrard leder Rangers til klubbens første trofé på åtte år.

Søndagens langoddsprogram har sitt aller største høydepunkt i den norske cupfinalen mellom Haugesund og Viking. De norske håndballjentene spilles første kamp i mellomrunde mot Danmark i håndball-VM. Det spilles fire kamper i Premier League og det er kamper i både Bundesliga, La Liga, Serie A og Ligue 1. I tillegg er det ligacupfinale mellom Rangers og Celtic i Skottland. Det er ellers masse verdenscup på menyen.

Rangers FC - Celtic H 2,95 (spillestopp kl 15.55)

Skotsk, ligacupfinale. Spilles på Hampden Park. Rangers er to poeng bak Celtic i den skotske toppserien, og de slåss om avansement i Europa League neste uke. Steven Gerrards menn står uten tap i de tolv siste kampene i alle turneringer, men de har ikke vunnet mot Celtic etter 90 minutter i en cupkamp siden 2010-2011-sesongen.

Celtic har dominert skotsk fotball de siste årene. The Hoops har vunnet denne turneringen og den skotske FA-cupen de tre siste sesongene. Ikke bare har Celtic vært det eneste laget som har fått fingrne på et trofé i Skottland de tre siste sesongene, de har også en imponerende statistikk mot byrivaleni cupene.

Celtic har nemlig vunnet de tre siste cupkampene mot Rangers. Ja, det er faktisk åtte år siden sist Rangers slo Celtic etter 90 minutter i en cupkamp, og de møter et Celtic-lag i storform.

Neil Lennons karer har vunnet de elleve siste kampene i alle turneringer. I det forrige "Old Firm" tilbake i september vant Celtic 2-0. Det tror jeg gir dem et lite psykologisk overtak før ligacupfinalen.

Men også Rangers viser fin form. Steven Gerrard & Co. har ikke tapt siden sveitsiske Young Boys slo dem tilbake i den første uken i oktober. Siden den gang har de vunnet åtte kamper og spilt fire uavgjort. De har nylig vunnet mot et brukbart Porto-lag, og jeg tror også at de kan lage problemer for Glasgow-rivalene.

Celtic er naturlig nok favoritter, men selv om de slo Rangers sist var ikke seieren særlig overbevisende. Begge lagene hadde store sjanser, men Steven Gerrards menn klarte ikke å få ballen i mål. I tillegg har Rangers vunnet to ganger mot Celticdet siste året. Det viser at de slett ikke er sjanseløse.

Dersom vi ser på resultatene til lagene i ligaen denne sesongen, er det også lite som skiller dem. I den siste ligakampen rotet Rangers vekk en 2-0-ledelse mot Aberdeen på Pittorie, mens Celtic slo Hamilton etter å ha scoret seiersmålet på overtid. Dermed er Celtic to poeng foran Rangers, men de har kun scoret ett mål mer enn byrivalen. Statistikken viser faktaisk at Rangers er det laget som har flest skudd på mål i den skotske ligaen.

Neil Lennon regner med at stjernespissen Odsonne Edouard tilbake til denne kampen. Franskmannen har vært ute i de to siste kampene. Han håper også at Johnny Hayes, Boli Bolingoi og Mohamed Elyounoussi er klare til søndagens match. Rangers-manager Steven Gerrard på sin side krysser fingrene for å ha Borna Barisic spilleklar..

Kampene mellom Rangers og Celtic er vanligvis tette og jevne. Celtic har slitt med skader de siste par ukene på sentrale spillere. Uansett om de blir friskmeldte, så er jeg usikker på om de leverer på topp. Det er lite som skiller lagene i den skotske ligaen. Rangers vil ha revansj for ligatapet tidligere i høst. 2,90 i odds på Rangers-seier må prøves.

